Περιβαλλοντικές δράσεις από την Περιφέρεια στη Θεσσαλία

Η κλιματική κρίση, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η ανάγκη ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων πρωτοβουλιών από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η διοργάνωση μιας σειράς περιβαλλοντικών εκδηλώσεων, ημερίδων ενημέρωσης, δράσεων ευαισθητοποίησης και εκδηλώσεων ειδικά σχεδιασμένων για παιδιά. Οι «φάκελοι» μεγάλων ζητημάτων όπως η προστασία του Παγασητικού, η αέρια ρύπανση και τα φυτοφάρμακα , θα ανοίξουν με την συμμετοχή όλης της κοινωνίας σε 10 δράσεις, σε όλη την Θεσσαλία.

Η υλοποίηση αυτών των δράσεων θα έχει σημαντικά οφέλη για τη Θεσσαλία. Θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης κοινωνίας, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει τις βάσεις για μια πιο πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ οι εκδηλώσεις με αντίστοιχο κοινωνικό αποτύπωμα πραγματοποιήθηκαν και το 2025.

Φ. Λαμπρινίδης

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας οφείλει να ηγηθεί των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών, ενισχύοντας τη γνώση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος κ. Φώτης Λαμπρινίδης και οι πρωτοβουλίες εγκρίθηκαν και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως τόνισε «ο ρόλος της επικοινωνίας με την κοινωνία είναι καθοριστικός και κρίσιμος καθώς τελικός αποδέκτης είναι ο πολίτης».

Οι εκδηλώσεις

Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων σχετικά με τη διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων και πλαστικών γεωργικής χρήσης

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε τη διοργάνωση τριών ενημερωτικών συναντήσεων στην περιφέρεια και συγκεκριμένα στη Νίκαια, στην Αγριά και στη Φαρκαδόνα, στις 26, 27 και 28 Μαΐου αντίστοιχα, με στόχο την ενημέρωση γεωργών, καλλιεργητών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη.

Θα δοθεί έμφαση στη διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους επιβαρύνει τα εδάφη και τον υδροφόρο ορίζοντα. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις διαθέσιμες δομές ανακύκλωσης και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και τους αντίστοιχους Δήμους.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – 5 Ιουνίου: Διοργάνωση περιβαλλοντικού φεστιβάλ σε Βόλο και Λάρισα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, αποφασίστηκε η διοργάνωση εκδηλώσεων στον Βόλο και στη Λάρισα στις 3 και 5 Ιουνίου αντίστοιχα.

Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, οι μικροί μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την προστασία του περιβάλλοντος με τρόπο διασκεδαστικό και δημιουργικό. Με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης από μικρή ηλικία, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενθαρρύνει τη συμμετοχή σχολείων και οικογενειών στις εκδηλώσεις, ενισχύοντας τη σύνδεση των παιδιών με τη φύση και την υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, εργαστήρια ανακύκλωσης, θεατρικά δρώμενα με περιβαλλοντικά μηνύματα και άλλες δράσεις. Παράλληλα, ειδικοί επιστήμονες θα μιλήσουν στα παιδιά για τη σημασία της ανακύκλωσης, της εξοικονόμησης νερού και της προστασίας των φυσικών πόρων. Εθελοντικές ομάδες θα συνεργαστούν, καθώς και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) των αντίστοιχων περιοχών.

Διοργάνωση ημερίδας για τον ανατολικό πλάτανο

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις 10 Ιουνίου.

Θα συζητηθεί ο τρόπος διαχείρισης των νεκρών πλατάνων, οι επιπτώσεις στην εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων καθώς και η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τη διάσωση του είδους στις πλατείες ορεινών κοινοτήτων και συστάδων σε παραποτάμια δάση. Θα διερευνηθεί η επίδραση των έργων ΑΠΕ (μικρά υδροηλεκτρικά, ανεμογεννήτριες) και των συνοδών τους έργων στην εξάπλωση της ασθένειας, ενώ θα παρουσιαστούν θέματα που θα αφορούν την αντικατάσταση από άλλα φυτικά είδη για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του τοπίου και τη χρήση τεχνολογίας για την παρακολούθηση της εξέλιξης. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη διεύθυνση Δασών και τα κατά τόπους δασαρχεία.

Διοργάνωση ημερίδας για την περιβαλλοντική διαχείριση ευαίσθητων οικοσυστημάτων – Το παράδειγμα του Αλμυρού

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στον Αλμυρό Μαγνησίας στις 17 Ιουνίου, θέτοντας ως στόχο την ανάδειξη της αξίας του αισθητικού δάσους Κουρί στον Αλμυρό ως περιοχής NATURA 2000, ως Βιογενετικού αποθέματος και ως τόπο προσέλκυσης ήπιου τουρισμού και οικοτουρισμού, ως Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας αλλά και στοιχείο του τοπίου και της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, καθώς και την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που αφορούν την περιοχή Τσιγκέλι, τις λίμνες Ζερέλια, την Όθρυ και άλλες, προτείνεται η διοργάνωση ημερίδας στον Αλμυρό Μαγνησίας στις 17 Ιουνίου.

Ρύπανση Παγασητικού – Πλαστική Ρύπανση

Αποφασίστηκε η διοργάνωση ημερίδας στο Βόλο στις 24 Ιουνίου, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παγασητικός ως οικοσύστημα. Θα αναλυθούν θέματα που αφορούν στους κινδύνους, τις ιδιαιτερότητες, το καθεστώς προστασίας, δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, το ιχθυογενετικό απόθεμα, το κοράλλι του Παγασητικού,

μελλοντικές εξελίξεις και προτάσεις. Παράλληλα θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν τους κινδύνους της πλαστικής ρύπανσης και των “παντοτινών” χημικών ενώσεων PFAS στο έδαφος, νερά και τρόφιμα. Η πλαστική ρύπανση έχει διάφορες μορφές, από τα μακροπλαστικά έως τα μικροπλαστικά και μέχρι τα νανοσωματίδια που δεν μπορούμε να δούμε. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ρύπανσης προέρχεται από το έδαφος. Τα πλαστικά απορρίμματα βρίσκονται στην ξηρά, αλλά και σε ολόκληρο τον ωκεανό. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων είναι τεράστιες, ενώ περνούν σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας – Ημερίδα για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας ( 26 Σεπτεμβρίου), η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε τη διοργάνωση ημερίδας στα Τρίκαλα, στις 25 Σεπτεμβρίου, ενόψει της ενσωμάτωσης της νέας κοινοτικής οδηγίας 2881/2024/ ΕΕ στην Εθνική Νομοθεσία και κυρίως λόγω της έξαρσης των φαινομένων αιθαλομίχλης και της σημαντικής αύξησης των συγκεντρώσεων των σωματιδιακών ρύπων ΡΜ10 & ΡΜ2,5 στον αέρα των πόλεων. Θα εξεταστούν όλες οι πτυχές του ζητήματος – νομοθετική, τεχνική, θεσμική, ιατρική & κοινωνική – και θα ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα και δράσεις.

Την ίδια ημέρα, κατά τις πρωινές ώρες, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη σημασία της ποιότητας του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία. Μέσα από παιχνίδια, εκπαιδευτικά βιωματικά εργαστήρια και δραστηριότητες οι μικροί συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να επιλέγουν τους κατάλληλους τρόπους συμπεριφοράς στην καθημερινή ζωή τους που θα προστατεύουν το περιβάλλον και την υγεία τους. Εθελοντικές ομάδες θα συνεργαστούν, καθώς και το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Περτουλίου – Τρικκαίων.

Διάβρωση – Ερημοποίηση: Νέα δεδομένα μετά τα πρόσφατα ακραία φαινόμενα στη Θεσσαλία

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα στις 30 Σεπτεμβρίου.

Θα αναλυθούν θέματα που αφορούν:

Στην κατάσταση της ορεινής και πεδινής Θεσσαλίας– άμεσοι και μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για το φυσικό περιβάλλον, τη γεωργία και τις υποδομές, στα μέτρα μείωσης των επιπτώσεων των πλημμυρών, στη διερεύνηση της επίδρασης των έργων ΑΠΕ (Ανεμογεννήτριες, ΦΒ) και των συνοδών τους έργων στην ένταση των πλημμυρικών φαινομένων, στην κριτική ανάλυση της πρόσφατης αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Οδηγίας 2007/60 ΕΚ για τη Θεσσαλία.

Την ίδια ημέρα, κατά τις πρωινές ώρες, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού περιεχομένου για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από παιχνίδια, εκπαιδευτικά βιωματικά εργαστήρια και δραστηριότητες οι μικροί συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να επιλέγουν τους κατάλληλους τρόπους συμπεριφοράς στην καθημερινή ζωή τους που θα προστατεύουν το περιβάλλον και την υγεία τους. Εθελοντικές ομάδες θα συνεργαστούν, καθώς και το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Καρδίτσας.

Κυκλική Οικονομία

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Ελασσόνα στις 15 Οκτωβρίου.

Θα συζητηθούν ζητήματα καινοτομίας, βιομηχανικής παραγωγής, ενεργειακής αξιοποίησης και εφαρμογής φυσικών λύσεων.

Ακραία φαινόμενα – Η νέα κανονικότητα της Θεσσαλίας, της Ελλάδας και της Ευρώπης

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα Φάρσαλα στις 13 Νοεμβρίου.

Θα εξεταστούν: Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, η εξέλιξη ακραίων καιρικών φαινομένων

Επιπτώσεις στη γεωργία, βιοποικιλότητα και αστικό περιβάλλον

Κατά τη διάρκεια των περιβαλλοντικών εκδηλώσεων για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθούν στις 4 Θεσσαλικές πόλεις στη διάρκεια του έτους (Βόλος και Λάρισα στις 3 και 5 Ιουνίου, Τρίκαλα και Καρδίτσα στις 25 και 30 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα), θα υλοποιηθεί παιδική εκπαιδευτική θεατρική διαδραστική παράσταση με θέμα το περιβάλλον.

Η παράσταση θα περιλαμβάνει χορό, θέατρο, βιωματικά εργαστήρια, μουσικοκινητικές δραστηριότητες και αυτοσχεδιασμούς.