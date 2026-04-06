Παραμύθια, δημιουργία και παιδικά χαμόγελα! Το Πάσχα μόλις ξεκίνησε στο Fashion City Outlet!

Μια πασχαλινή εμπειρία με ιστορίες, παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση για όλη την οικογένεια.

Με έντονη προσέλευση, παιδικά χαμόγελα και ανοιξιάτικη διάθεση ξεκίνησαν οι πασχαλινές και ανοιξιάτικες εκδηλώσεις στο Fashion City Outlet, με τις πρώτες ημέρες να γεμίζουν τον χώρο με φαντασία, δημιουργία και διαδραστικές εμπειρίες.

Οι αφηγήσεις παραμυθιών στον κεντρικό διάδρομο ταξίδεψαν τα παιδιά σε έναν κόσμο γεμάτο μυστήρια και περιπέτειες, με τη Δήμαρχο Πωλίνα Λαρισιανού και τον ντετέκτιβ Ηρακλή Πουνταυγώ να τα καλούν να συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη της ιστορίας, λύνοντας γρίφους και γινόμενα μέρος της αφήγησης.

Την ίδια στιγμή, οι δημιουργικές δραστηριότητες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Food Court συγκέντρωσαν δεκάδες μικρούς δημιουργούς, που ζωγράφισαν πασχαλινά αυγά και έδωσαν χρώμα και φαντασία στις πρώτες τους κατασκευές, παίρνοντας μαζί τους μοναδικά χειροποίητα αναμνηστικά.

Η συνέχεια φέρνει ακόμα περισσότερη φαντασία

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται δυναμικά τις επόμενες ημέρες, με τις αφηγήσεις παραμυθιών να πραγματοποιούνται έως και τις 18 Απριλίου στον κεντρικό διάδρομο, καθημερινά:

έως 9 Απριλίου στις 11:00–13:00 και στις 17:00–19:00

στις 11:00–13:00 και στις 17:00–19:00 από 11 έως 18 Απριλίου (εκτός 12–13/4) στις 17:00–19:00

Μέσα από τις πασχαλινές και ανοιξιάτικες ιστορίες, τα παιδιά συνεχίζουν να γίνονται πρωταγωνιστές μιας διαδραστικής εμπειρίας γεμάτης φαντασία και παιχνίδι.

Παράλληλα, τα δημιουργικά εργαστήρια συνεχίζονται έως τις 18 Απριλίου (εκτός 10, 12–13), στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Food Court, καθημερινά στις 12:00–14:00 & 18:00–20:00, με νέες θεματικές:

Ακολουθούν τα εργαστήρια πασχαλινών φιγούρων από ξύλο, όπου κοτοπουλάκια και λαγουδάκια ζωντανεύουν μέσα από δημιουργικά υλικά, ενώ στη συνέχεια τα παιδιά θα δημιουργήσουν πολύχρωμα μαγνητάκια και ανοιξιάτικες κατασκευές, γεμίζοντας τον χώρο με χρώμα και έμπνευση.

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο και μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες και πρόγραμμα στο επίσημο site του Fashion City Outlet.

Το Πάσχα συνεχίζεται στο Fashion City Outlet

Το Fashion City Outlet παραμένει ο ιδανικός προορισμός για τις πασχαλινές αγορές, ακόμη και για όσους τις αφήνουν για την τελευταία στιγμή. Νονοί και νονές μπορούν να βρουν εύκολα επιλογές για τα βαφτιστήρια τους — από ρούχα και παπούτσια μέχρι λαμπάδες και δώρα — μέσα σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση, ποικιλία και γιορτινή ατμόσφαιρα. Παράλληλα, με αγορές άνω των 30€ συμμετέχουν στο “Smash the Egg”, απολαμβάνοντας μία εμπειρία γεμάτη άμεσες εκπλήξεις και διεκδικώντας πολλά μεγάλα δώρα!

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που ενώνει αγορές και ψυχαγωγία, το Fashion City Outlet συνεχίζει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλη την οικογένεια.

