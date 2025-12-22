«Παραμυθένια Χριστούγεννα» στο Fashion City Outlet Το πρώτο γιορτινό Σαββατοκύριακο έγραψε την αρχή – η μαγεία συνεχίζεται!

Με χαμόγελα, παιδικές φωνές και έντονη γιορτινή ατμόσφαιρα ξεκίνησαν τα «Παραμυθένια Χριστούγεννα» στο Fashion City Outlet, με το πρώτο εορταστικό Σαββατοκύριακο να συγκεντρώνει πλήθος οικογενειών και μικρών επισκεπτών. Το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας» μετατράπηκε σε έναν ζωντανό χώρο παραμυθιού, φιλοξενώντας δράσεις που έφεραν τη μαγεία των Χριστουγέννων στο επίκεντρο της εμπειρίας.

Η αγαπημένη Παραμυθού Ωρέλια και το Μαγικό Φόρεμα των Παραμυθιών ταξίδεψαν τα παιδιά στον κόσμο των χριστουγεννιάτικων ιστοριών, δημιουργώντας ένα διαδραστικό θεατρικό σκηνικό γεμάτο φαντασία, ενώ τα Χριστουγεννιάτικα Δημιουργικά Εργαστήρια έδωσαν την ευκαιρία στους μικρούς καλλιτέχνες να εκφραστούν και να πάρουν μαζί τους τις δικές τους γιορτινές δημιουργίες.

Ξεχωριστές στιγμές χάρισε και το mini ballet show «Κλάρα, Καρυοθραύστης και Μάγος Ντροσελμάγιερ», που μάγεψε το κοινό με τη χορευτική του αφήγηση, ενώ η συνάντηση με τον Άι-Βασίλη ολοκλήρωσε το σκηνικό των γιορτών, δημιουργώντας αυθεντικές χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις για μικρούς και μεγάλους.

Τα «Παραμυθένια Χριστούγεννα» στο Fashion City Outlet συνεχίζονται καθημερινά έως και τις 3 Ιανουαρίου 2026, με παραστάσεις, εργαστήρια και δράσεις για όλη την οικογένεια, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ζήσουν τη γιορτινή εμπειρία ξανά και ξανά. Παράλληλα, με κάθε αγορά από 30€ και άνω, οι επισκέπτες συνεχίζουν να συμμετέχουν στη χριστουγεννιάτικη ενέργεια SHOP, SCAN & WIN – Christmas Edition, διεκδικώντας ένα πενθήμερο ταξίδι τεσσάρων ατόμων στη Disneyland Paris.

Το Fashion City Outlet θα είναι ανοιχτό την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων.

Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα brands, το Fashion City Outlet συνεχίζει να γιορτάζει τα Χριστούγεννα με εμπειρίες, φαντασία και στιγμές που μένουν — στο κέντρο της καρδιάς μας.

Το πρώτο γιορτινό Σαββατοκύριακο ήταν μόνο η αρχή.

Οι Παραμυθένιες Χριστουγεννιάτικες στιγμές συνεχίζονται καθημερινά στο Fashion City Outlet, εκεί όπου οι γιορτές ζωντανεύουν στο κέντρο της καρδιάς μας.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr