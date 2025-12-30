«Παραμυθένια Χριστούγεννα» στο Fashion City Outlet-Οι τελευταίες μαγικές μέρες στο κέντρο της καρδιάς μας!

Με μεγάλη ανταπόκριση από μικρούς και μεγάλους ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του χριστουγεννιάτικου προγράμματος του Fashion City Outlet, το οποίο τις τελευταίες ημέρες του χρόνου συνεχίζει να γεμίζει το εμπορικό κέντρο με ιστορίες, φαντασία και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Μετά από ένα δυναμικό ξεκίνημα και γεμάτα Σαββατοκύριακα, τα «Παραμυθένια Χριστούγεννα» μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει τις τελευταίες χριστουγεννιάτικες εμπειρίες πριν την αλλαγή του χρόνου.

Η Ωρέλια και το Μαγικό Φόρεμα των Παραμυθιών

Η αγαπημένη Παραμυθού Ωρέλια συνεχίζει καθημερινά τις εμφανίσεις της έως και τις 31 Δεκεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 14:00 και από τις 17:30 έως τις 19:30. Με το εντυπωσιακό, γιγάντιο φόρεμά της και τη συντροφιά ενός παιχνιδιάρικου ξωτικού, ζωντανεύει χριστουγεννιάτικες ιστορίες που μετατρέπουν τον χώρο σε ένα διαδραστικό σκηνικό φαντασίας και θεατρικής αφήγησης.

Χριστουγεννιάτικα Δημιουργικά Εργαστήρια

Παράλληλα, τα Χριστουγεννιάτικα Δημιουργικά Εργαστήρια συνεχίζονται έως και τις 3 Ιανουαρίου, καθημερινά από τις 12:00 έως τις 14:00 και από τις 17:30 έως τις 19:30. Οι μικροί επισκέπτες δημιουργούν χριστουγεννιάτικες γραβάτες, στολίδια και κατασκευές εμπνευσμένες από τη φύση, παίρνοντας μαζί τους ένα ξεχωριστό αναμνηστικό από τις γιορτές.

Και φυσικά έως 07.01 με κάθε αγορά από 30€ και άνω, οι επισκέπτες συνεχίζουν να συμμετέχουν στη χριστουγεννιάτικη ενέργεια SHOP, SCAN & WIN – Christmas Edition, διεκδικώντας ένα πενθήμερο ταξίδι τεσσάρων ατόμων στη Disneyland Paris.

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.





Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και γιορτινή ατμόσφαιρα σε κάθε του γωνιά, το Fashion City Outlet ολοκληρώνει το 2025 με τις πιο Παραμυθένιες Χριστουγεννιάτικες στιγμές.

Οι γιορτές συνεχίζονται μέχρι την τελευταία στιγμή — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr