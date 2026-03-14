Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Άτομα στο φάσμα του αυτισμού εκπαιδεύτηκαν στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας

Το 2025 αποτέλεσε το πρώτο, πιλοτικό έτος υλοποίησης του προγράμματος στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας ApislaB του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου πέντε άτομα στο φάσμα του αυτισμού εκπαιδεύτηκαν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, έχοντας στη διάθεσή τους 100 παραγωγικά μελίσσια και την καθοδήγηση εξειδικευμένης διεπιστημονικής ομάδας.

Οι εκπαιδευόμενοι μελισσοκόμοι συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και παρήγαγαν συνολικά 1.500 κιλά μέλι, το οποίο εμφιαλώθηκε και συσκευάστηκε. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα BeeAutism που συνδέει την εκπαίδευση, τη βιωματική μάθηση και την κοινωνική συμπερίληψη, αποτελεί ένα καινοτόμο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης που γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μελισσοκομίας (ApislaB) του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισας και της εταιρείας APIVITA, προωθώντας ένα σύγχρονο μοντέλο συμπερίληψης, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ενδυνάμωσης.

Κεντρικός άξονας του BeeAutism είναι η πλήρης μελισσοκομική εκπαίδευση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, μέσα από θεωρητική κατάρτιση και κυρίως πρακτική εξάσκηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από το επίπεδο του αρχάριου έως και εκείνο του επαγγελματία μελισσοκόμου. Η βιωματική επαφή με τη φύση και τις μέλισσες λειτουργεί ως εργαλείο εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού και ανθρώπινου πλαισίου μάθησης και εργασίας. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης Καντάς, πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, τονίζει:

«Το BeeAutism αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία με βαθύ κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Προωθεί την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη συμπερίληψη και τον σεβασμό προς τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού, ενισχύοντας μια κουλτούρα ισότητας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο».

Το πρόγραμμα διεξάγεται υπό την επιστημονική επίβλεψη του επίκουρου καθηγητή Μελισσοκομίας Αλέξανδρου Παπαχριστοφόρου, ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής της όλης ιδέας, σε συνεργασία με επιστήμονες ειδικής αγωγής και ειδική ψυχολόγο. Μιλώντας ο κ. Παπαχριστοφόρου στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο εξηγεί: «Όταν ξεκινήσαμε το πιλοτικό πρόγραμμα, τρέφαμε ελπίδες για κάποια θετικά αποτελέσματα. Η πραγματικότητα όμως, ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Η πρώτη χρονιά μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως πολύ επιτυχημένη. Τα παιδιά έχουν αποκτήσει γνώσεις και εμπειρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική επαγγελματική τους ενασχόληση με τον υπέροχο κόσμο της μελισσοκομίας.

Πέραν όμως από αυτό, μιλάμε κυριολεκτικά για τεράστια πρόοδο του κάθε παιδιού σε τομείς όπως η κοινωνικότητα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η αυτοπεποίθηση και πολλά άλλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός πως ενώ ξεκινήσαμε με κάποια παιδιά που δεν είχαν τη διάθεση να εκτεθούν σε οποιαδήποτε μορφή δημοσιότητας, πλέον όχι απλά δεν «κρύβονται» αλλά είναι και πραγματικά περήφανοι γι’ αυτό που κάνουν και γι’ αυτά που έχουν πετύχει. Για τους διδάσκοντες, το μεγαλύτερο κέρδος είναι ότι αυτά τα άτομα έρχονται με χαρά στο πρόγραμμα και φεύγουν ακόμη πιο χαρούμενα. Τίποτα από αυτά όμως, δεν θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχε η έμπρακτη συμπαράσταση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και την Εταιρία APIVITA. Το πρόγραμμα συνεχίζεται και υπάρχει η προοπτική και για επέκταση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που το έχουν ζητήσει».

Αποστόλης Ζώης (ΑΠΕ-ΜΠΕ)