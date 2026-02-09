Πέντε νεκροί σε 16 τροχαία τον Ιανουάριο στη Θεσσαλία

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν τον περασμένο μήνα (Ιανουάριος) στη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας σημειώθηκαν 16 τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων 5 θανατηφόρα ατύχημα, 2 σοβαρά τροχαία ατυχήματα και 9 ελαφρά τροχαία ατυχήματα.

Καταγράφηκαν συνολικά 25 παθόντες, εκ των οποίων 5 νεκροί, 2 βαριά τραυματίες και 18 ελαφρά τραυματίες.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Ιανουάριο 2026 πραγματοποιήθηκαν 36.603 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 5.132 παραβάσεις, από τις οποίες, μεταξύ άλλων, 862 για υπερβολική ταχύτητα, 155 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 113 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας