Πέθανε ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Βόλου, Μαργαρίτης Πατσιαντάς

Σαν κεραυνός εν αιθρία έγινε γνωστό στον Βόλο το άγγελμα του θανάτου του Μαργαρίτη Πατσιαντά, πρώην δημοτικού συμβούλου και υποψήφιου δημάρχου Βόλου, σε ηλικία 72 χρόνων. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Ο Μαργαρίτης Πατσιαντάς άσκησε τη δικηγορία επί 40 έτη. Πρωτοεκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος Βόλου σε ηλικία 26 ετών και επανεκλέχθηκε για πολλές θητείες. Διετέλεσε πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου την περίοδο 1991-1994. Την 4ετία 1999-2002 ήταν νομαρχιακός σύμβουλος Μαγνησίας. Την περίοδο 2014-2019 ήταν επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας ως υποψήφιος δήμαρχος Βόλου της παράταξης «Δρόμοι Συνεργασίας – Ανατροπής – Αλληλεγγύης», ενώ το 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής Μαγνησίας με την «Πλεύση Ελευθερίας».

Μεγάλη του αγάπη το πόλο

Εκτός από την πολιτική στην οποία πραγματικά είχε αφιερωθεί, μεγάλη του αγάπη ήταν το πόλο. Ηταν υδατοσφαιριστής της ομάδας του Ν.Ο. Βόλου επί 12 έτη, όταν αγωνιζόταν στην Α1 κατηγορία. Στη συνέχεια για 4 έτη αγωνίστηκε στην ομάδα του Ο.Ε.Α.Ν.Α.Βόλου.

Τον Αύγουστο του 2015 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της παραβίασης του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος από την ηγεσία του.

Από τον Απρίλιο του 2016 ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Πλεύση Ελευθερίας και συμπορεύτηκε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

