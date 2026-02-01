Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Πορταριάς Νίκος Ρηγώνης

Σε απέραντη θλίψη βύθισε την Πορταριά, τον Βόλο και τη Μαγνησία το άγγελμα του αιφνίδιου θανάτου του απόστρατου αεροπορίας και ενεργού μέλους της τοπικής κοινωνίας Νίκου Ρηγώνη, με παρουσία και προσφορά στα κοινά.

Μετά τη συνταξιοδότησή του ο Νίκος Ρηγώνης ασχολήθηκε με οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, ενώ επί σειρά ετών διετέλεσε πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πορταριάς.

Ο ξαφνικός θάνατός του «πάγωσε» την περιοχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενώ βρισκόταν στο σπίτι του αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και εξέπνευσε ακαριαία.

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πορταριάς «Το Ορμίνιο», στον οποίο ο Νίκος Ρηγώνης ήταν για πολλά έτη ενεργό μέλος, ενώ είχε διατελέσει και μέλος της διοίκησής του, αναφέρει σε συλλυπητήρια ανακοίνωση:

«Ο Σύλλογος μας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Νίκου Ρηγώνη, πρώην μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και επί σειρά ετών ενεργού μέλους μας.

Η προσφορά, το ήθος και η αφοσίωση του θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη όλων μας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντί στεφάνων, τα χρήματα θα διατεθούν στο Ορφανοτροφείο Βόλου».

taxydromos.gr