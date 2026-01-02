Πέθανε ο αρχαιολόγος Αθανάσιος Τζιαφάλιας – Η συμβολή του στην ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος αρχαιολόγος Αθανάσιος Τζιαφάλιας.

Στην 37χρονη πορεία του συνέδεσε το όνομά του με την ανάδειξη και αποκάλυψη του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

Tο 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων τον τίμησε για την προσφορά και τη συμβολή του στην ανάδειξη του εμβληματικού μνημείου.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Τα παιδιά: Στέφανος και Σεβαστή Τζιαφάλια, Αγλαΐα-Δήμητρα Τζιαφάλια και Λάρς Μπετούν

Τα εγγόνια: Παναγιώτα-Χρυσοβαλάντω, Θανάσης

Τα αδέλφια: Γιώργος και Νούλη Μόκαλη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.