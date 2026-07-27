Πάνω από 5.100 οι νέοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Το μήνυμα του πρύτανη Χαρ. Μπιλλίνη

Με περισσότερους από πέντε χιλιάδες νέους φοιτητές ξεκινά η νέα ακαδημαϊκή χρονιά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς συνολικά 5.186 επιτυχόντες εισάγονται στα Τμήματα του Ιδρύματος σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία. Ο αριθμός των νέων εισακτέων παρουσιάζει μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όταν είχαν καθοριστεί 5.176 θέσεις.

Ιδιαίτερη είναι η παρουσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, όπου τα Τμήματα της πόλης θα υποδεχθούν 1.899 νέους φοιτητές, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο της πόλης ως σημαντικού πανεπιστημιακού κέντρου.

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, απηύθυνε μήνυμα καλωσορίσματος προς τις νέες φοιτήτριες και τους νέους φοιτητές, χαρακτηρίζοντας την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο «σημαντική προσωπική επιτυχία» και την αρχή μιας νέας διαδρομής στη ζωή τους.

«Η εισαγωγή σας στο Πανεπιστήμιο αποτελεί μια σημαντική προσωπική επιτυχία και σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας διαδρομής στη ζωή σας. Είναι το αποτέλεσμα προσπάθειας, επιμονής και προσήλωσης σε έναν στόχο που σήμερα γίνεται πραγματικότητα», αναφέρει ο κ. Μπιλλίνης.

Ο πρύτανης υπογραμμίζει, ότι «το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί σήμερα το τρίτο μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας, με ισχυρή παρουσία στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία, τη διεθνοποίηση και τη σύνδεση με την κοινωνία».

Όπως σημειώνει, η φοιτητική ζωή δεν περιορίζεται μόνο στην παρακολούθηση μαθημάτων και την απόκτηση ενός πτυχίου, αλλά αποτελεί μια περίοδο ανάπτυξης γνώσεων, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και κοινωνικής συμμετοχής.

«Σας ενθαρρύνω να αξιοποιήσετε κάθε δυνατότητα που θα σας δοθεί: να συμμετάσχετε ενεργά στις σπουδές σας, στα εργαστήρια, στις ερευνητικές δραστηριότητες, στις πολιτιστικές, αθλητικές και εθελοντικές δράσεις του Πανεπιστημίου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις φοιτητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίες, όπως επισημαίνει, συνδέουν τη γνώση με την πράξη, προσφέροντας στους φοιτητές εμπειρίες, δεξιότητες και ευκαιρίες συμμετοχής σε καινοτόμες δράσεις και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, ο κ. Μπιλλίνης διαβεβαιώνει τους νέους φοιτητές ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα θα βρίσκεται δίπλα τους στη μετάβαση στη νέα αυτή περίοδο, μέσω των διδασκόντων, των Γραμματειών των Τμημάτων και των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας.

«Σας εύχομαι καλή αρχή, υγεία, πρόοδο και μια δημιουργική, γόνιμη και αξέχαστη φοιτητική διαδρομή. Να διατηρήσετε ζωντανή την περιέργεια, τη διάθεση για μάθηση, την κριτική σκέψη και την πίστη στις δυνατότητές σας», καταλήγει στο μήνυμά του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ελένη Μανώλη (ertnews.gr)