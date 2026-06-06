Πάνω από τους 30 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλία αυτό το Σαββατοκύριακο

Αίθριος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τον Θεσσαλό μετεωρολόγο Θεοφάνη Τακούδη, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο δεν θα λείψουν οι βροχοπτώσεις από την ερχόμενη εβδομάδα, με τον ίδιο να σημειώνει πως ο καιρός θα παραμείνει σύμμαχος του αγροτικού κόσμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προγνώσεις του κ. Τακούδη σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου ο καιρός θα είναι αίθριος με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Κυριακή με σχεδόν αίθριο καιρό και βοριάδες και τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα θα σημειωθούν αραιές συννεφιές τοπικά και υπάρχει η πιθανότητα θα ασθενείς βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα είναι από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη αναμένονται συννεφιές και λίγες βροχές στα δυτικά κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 18 έως τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη και Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος και οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν βόρειοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή τέλος, 12 Ιουνίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και οι άνεμοι να πνέουν νότιοι. Ο υδράργυρος θα δείξει από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

magnesianews.gr