“Ο Τύπος μπροστά στο Έπος του ’40” – Eγκαίνια για την έκθεση της Περιφέρειας

Τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Πρωτοσέλιδα Πολέμου: Ο Τύπος μπροστά στο Έπος του ’40», που διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας «Γιώργος και Λένα Γουργιώτη», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου , πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής.

Η έκθεση φέρνει στο φως πολύτιμο αρχειακό και δημοσιογραφικό υλικό της εποχής και επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο του Τύπου τόσο ως ιστορικής πηγής όσο και ως ζωντανού μάρτυρα των γεγονότων.

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, εξήρε το ιστορικό ενδιαφέρον και τη σπουδαιότητα της έκθεσης και στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ποτέ επεκτατικούς πολέμους, αλλά «πάντοτε αμύνεται για να υπερασπιστεί την ελευθερία και τα δίκαιά της». Τόνισε ότι «η χώρα μας, διαχρονικά, αντιτίθεται στον πόλεμο, όμως δεν διστάζει να αγωνιστεί όταν πρόκειται για την προάσπιση της εθνικής της ανεξαρτησίας».

Η Πρόεδρος του Λαογραφικού Μουσείου Φανή Καλοκαιρινού, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την πρωτοβουλία της έκθεσης και σημείωσε ότι στόχος της είναι να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με τον τρόπο που ο Τύπος βίωσε και μετέδωσε τα γεγονότα. Δηλαδή, να φωτίσει τη δύναμη της είδησης, της γλώσσας, των τίτλων και των εικόνων. Όπως είπε, η έκθεση αυτή, βασίστηκε στην επιστημονική έρευνα και αξιοποίηση πρωτότυπου υλικού με στόχο να αναδειχθεί ο Τύπος όχι μόνο ως ιστορική πηγή, αλλά και ως ζωντανός μάρτυρας της συλλογικής εμπειρίας..

Φωτίζοντας την ιστορική και ιδεολογική διάσταση αυτής της κορυφαίας στιγμής του ελληνισμού, ο συνταγματάρχης ε.α. και ερευνητής Βασίλης Νικόλτσιος, ο οποίος διαθέτει και το υλικό της έκθεσης, ανέπτυξε το θέμα «Λόγια εικόνων του Έπους 1940-41».Στην ομιλία του, ο κ. Νικόλτσιος τόνισε:

«Το Έπος του 1940-41 ήταν το προϊόν συγκεκριμένων συγκυριών και το αποτέλεσμα ιστορικών, οικονομικών, στρατιωτικών, πολιτικών και διπλωματικών διαδικασιών. Η γενιά των μαχητών του 1940-41 είχε γαλουχηθεί διαφορετικά, με έναν πατριωτικό εθνικισμό των αρχών του 20ού αιώνα, που σήμερα τον αναλύουμε και ίσως εύκολα τον απορρίπτουμε, επειδή αδυνατούμε να καταλάβουμε και να αποτιμήσουμε τη λειτουργία του. Ήταν ένας εθνικισμός που προσπαθούσε να συντηρήσει σύνορα, όχι μόνο στην ιδεολογία αλλά και στην πράξη — ανθρώπους έτοιμους να πεθάνουν για μια Ελλάδα εξιδανικευμένη και υπέροχη. Δεν είχαν αξιώσεις από το ελληνικό κράτος, ούτε βάσιζαν το μέλλον τους σ’ αυτό. Δεν πολέμησαν για το κράτος, αλλά για την Ελλάδα.

Είναι προφανές ότι σήμερα έχουμε ανάγκη από υψηλά ιδανικά, για πολέμους όχι ένοπλους και αιματηρούς, αλλά εξίσου κρίσιμους. Έχουμε ειρήνη, αλλά εμπόλεμη ειρήνη. Βιώνουμε έναν διαφορετικό σκληρό πόλεμο, που έχει εχθρό απρόσωπο και είναι επίσημα ακήρυκτος, αλλά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο οικονομικό επίπεδο, απειλεί την κοινωνική συνοχή, αδυνατεί να περιορίσει τη μετανάστευση της νεολαίας μας στο εξωτερικό και υπονομεύει σταδιακά και σταθερά την ελευθερία μας».

Τα εγκαίνια της έκθεσης τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κ. Ιερώνυμος, η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Μαρία Γαλλιού, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Παιδείας Βασίλης Σίμος και Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρης Τσέτσιλας, ο Αντιπρόεδρος του Λαογραφικού Μουσείου Άρης Καρτσαφλέκης ,εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων καθώς και οι μαθητές του Εσπερινού Γυμνασίου

Η έκθεση που φιλοξενείται στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό, μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου ,δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες και στους μαθητές των σχολείων της περιοχής να γνωρίσουν μέσα από τις εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδα της εποχής, τον τρόπο που γράφτηκε η ιστορία του Έπους του ’40.