Ο Τσίπρας ξεναγήθηκε από τον Κουρέτα στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα επισκέφτηκε το πρωί ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Μετά τη συζήτηση στο γραφείο του Δημήτρη Κουρέτα ο Αλέξης Τσίπρας ξεναγήθηκε στο σύγχρονο Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας με τους διαδραστικούς χάρτες. Ο πρώην πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη σημασία της έγκαιρής προειδοποίησης των κατοίκων αλλά και την ετοιμότητα ώστε να γίνονται πλέον συντονισμένες ενέργειες για να αποφεύγονται οι καταστροφές, ωστόσο ο περιφερειάρχης του διευκρίνισε ότι τα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.

Σε δήλωσή του σημείωσε πως τρία χρόνια σχεδόν μετά τη θεομηνία Daniel οι Θεσσαλοί εξακολουθούν να ζουν με ανασφάλεια.

Ο κ. Κουρέτας σημείωσε πως καθυστερούν και τα σημαντικά έργα ορεινής υδρονομίας αλλά και τα μεσαία φράγματα (Ενιπέα, Πύλης, Μουζακίου) που έχουν και αντιπλημμυρικό ρόλο αλλά και ρόλο αντιμετώπισης της λειψυδρίας το καλοκαίρι.

Από την πλευρά του ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων απόστολος Καλογιάννης σημείωσε ότι στην περίοδο του Ντάνιελ δεν υπήρχε καμιά τηλεμετρική προειδοποίηση παρά το σύστημα βασιζόταν σε μια βέργα που τοποθετούσαν στα νερά του Πηνειού στο σταθμό του Κεραμιδίου. σήμερα η εικόνα αυτό έχει αλλάξει χάρη στο σημαντικό έργο που έγινε με το σύγχρονο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας που ε΄χει συνεχώς online δεδομένα για τα φυσικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ.

Στην ξενάγηση συμμετείχε και ο προϊστάμενος Πολιτικής προστασίας αντιστράτηγος ε.α Δημ. Μπίκος, ο Διευθυντής Γιάνης Αλεξούλης και ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας.

Φωτό thessaliatv.gr