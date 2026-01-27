Ο μαγικός κόσμος των PLAYMOBIL συνεχίζει να ζωντανεύει στο Fashion City Outlet – μαζί με Winter Sales έως -70%!

Με χαμόγελα, παιδικό ενθουσιασμό και πολλούς επισκέπτες ολοκληρώθηκε και το δεύτερο Σαββατοκύριακο του μαγικού κόσμου των PLAYMOBIL στο Fashion City Outlet, επιβεβαιώνοντας πως ο χειμώνας μπορεί να γίνει παραμύθι στο εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας».

Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι PLAYMOBIL Junior x Disney και PLAYMOBIL Rainbow Castle υποδέχθηκαν και αυτό το Σαββατοκύριακο δεκάδες παιδιά, που έπαιξαν, εξερεύνησαν και ταξίδεψαν σε φανταστικούς κόσμους γεμάτους χρώμα, δημιουργικότητα και παιχνίδι. Οι διαδραστικοί χώροι των PLAYMOBIL έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη εξερεύνηση, προσφέροντας μια εμπειρία παιχνιδιού που συνδυάζει χαρά, ποιότητα και ξεγνοιασιά.

Η εμπειρία συνεχίζεται έως και τις 6 Φεβρουαρίου, με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να επισκεφθούν ξανά τον μαγικό κόσμο των PLAYMOBIL.

Αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας:

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 18:00 – 21:00

Σάββατο: 12:00 – 20:00

Κυριακή: 11:00 – 19:00

Την ίδια στιγμή, οι Winter Sales στο Fashion City Outlet συνεχίζονται δυναμικά, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και -70% σε αγαπημένα brands, μετατρέποντας κάθε επίσκεψη σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Με παιχνίδι για τα παιδιά, μεγάλες εκπτώσεις για τους μεγάλους και δωρεάν, άνετο parking, το Fashion City Outlet δίνει ρυθμό στον χειμώνα, συνδυάζοντας χαλαρή βόλτα και εμπειρία.

Ζήστε τον χειμώνα μαγικά στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr