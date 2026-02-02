Ο μαγικός κόσμος των PLAYMOBIL ολοκληρώνεται στο Fashion City Outlet – ενώ οι Winter Sales έως -70% συνεχίζονται!

Με μεγάλη συμμετοχή και παιδικό ενθουσιασμό, ο μαγικός κόσμος των PLAYMOBIL στο Fashion City Outlet πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό χειμερινό παραμύθι στο εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας».



Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι PLAYMOBIL Junior x Disney και PLAYMOBIL Rainbow Castle συνεχίζουν να υποδέχονται παιδιά και οικογένειες, προσφέροντας μια ασφαλή και διαδραστική εμπειρία παιχνιδιού που ενθαρρύνει τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη εξερεύνηση. Μέσα από χρώμα, παιχνίδι και storytelling, οι μικροί επισκέπτες ταξιδεύουν σε φανταστικούς κόσμους, ζώντας μια εμπειρία που συνδυάζει ποιότητα, χαρά και ξεγνοιασιά.



Η εμπειρία του μαγικού κόσμου των PLAYMOBIL ολοκληρώνεται στις 6 Φεβρουαρίου, με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους δεν την έχουν ακόμη ζήσει —ή θέλουν να την απολαύσουν ξανά— να επισκεφθούν το Fashion City Outlet.



Αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας:

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 18:00 – 21:00

Σάββατο: 12:00 – 20:00

Κυριακή: 11:00 – 19:00



Την ίδια στιγμή, οι Winter Sales στο Fashion City Outlet συνεχίζονται δυναμικά έως και τα τέλη Φεβρουαρίου, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και -70% σε αγαπημένα brands, μετατρέποντας κάθε επίσκεψη σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλη την οικογένεια.



Με δωρεάν, άνετο parking, μαγικές εμπειρίες για τα παιδιά και μεγάλες εκπτώσεις για τους μεγάλους, το Fashion City Outlet συνεχίζει να δίνει ρυθμό στον χειμώνα.



Ο χειμώνας συνεχίζεται με παιχνίδι, εμπειρίες και μεγάλες εκπτώσεις — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr