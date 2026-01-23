Ο ΔΕΣΦΑ εγκαινίασε τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στην Αμπελιά Φαρσάλων

Σήμερα, ο ΔΕΣΦΑ εγκαινίασε τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που ενδυναμώνει περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Την τελετή εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, o αναπληρωτής Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνος Μπαρμπούτης καθώς και ο Δήμαρχος Φαρσάλων, κ. Ιορδάνης Εσκιόγλου.

Ο νέος Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς, που προστίθεται στο δίκτυο λίγους μήνες μετά το Σταθμό Συμπίεσης Κομοτηνής, θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, καθώς παρέχει την απαραίτητη συμπίεση και ευελιξία που απαιτείται για την κάλυψη αυξημένων ροών και πιέσεων στο δίκτυο, τόσο από τον νότο προς τον βορρά όσο και αντίστροφα.

Σε συνδυασμό με άλλα έργα, όπως ο Σταθμός Συμπίεσης Κομοτηνής, ισχυροποιεί περαιτέρω τον Κάθετο Διάδρομο, επιτρέποντας στην εξαγωγική δυνατότητα της Ελλάδας προς τον Βορρά να φτάσει τα 8,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακό κόμβο.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2024-2033 του ΔΕΣΦΑ και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τον συνολικό του προϋπολογισμό να ανέρχεται σε €73,94 εκατ. Έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται σε €30,1 εκατ.

Ο Σταθμός βρίσκεται δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας & Συντήρησης Κεντρικής Ελλάδος του ΔΕΣΦΑ, στην Αμπελιά Φαρσάλων. Διαθέτει λειτουργική ισχύ 20 MW, μέσω δύο μονάδων συμπίεσης των 10 MW έκαστη, καθώς και μία εφεδρική μονάδα 10 MW, προσφέροντας υψηλή λειτουργική ευελιξία και δυνατότητα συμπίεσης σε αντίστροφη ροή. Παράλληλα, έχει σχεδιαστεί με προδιαγραφές που επιτρέπουν την υποδοχή μειγμάτων υδρογόνου με φυσικό αέριο, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη συμβατότητα των υποδομών με την ενεργειακή μετάβαση.

Κατά τον χαιρετισμό του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε: «Είναι μια μέρα με ξεχωριστή σημασία και προστιθέμενη αξία για την περιοχή. Εγκαινιάσαμε ένα έργο πνοής, που οδηγεί τη Θεσσαλία στο μέλλον. Μία μεγάλη επένδυση περίπου 75 εκατομμυρίων, μια από τις μεγαλύτερες στην περιοχή. Ο Δήμαρχος, η Περιφέρεια, ο ΔΕΣΦΑ, η Κυβέρνηση, όλοι μαζί συνεργαστήκαμε για κάτι πολύ σημαντικό.

Έτσι, ο Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς ενισχύει τη σταθερότητα και την ευελιξία της ενεργειακής μας πολιτικής, θωρακίζει τη χώρα μας, φέρνει θέσεις εργασίας στην περιοχή και δείχνει ότι όταν συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να πετύχουμε πολλά».

Με αφορμή τα εγκαίνια του Σταθμού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ, κ. Πασχάλης Μπουχώρης, ανέφερε: «Ο ΔΕΣΦΑ διαδραματίζει καίριο ρόλο στη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και στη συνολικότερη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας. Η επένδυση που εγκαινιάζουμε σήμερα δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη έργο υποδομής, αλλά μια ουσιαστική συμβολή του ΔΕΣΦΑ στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού μας συστήματος, της περιφερειακής σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Αποδεικνύει στην πράξη ότι οι μεγάλης κλίμακας ενεργειακές υποδομές μπορούν να υπηρετούν ταυτόχρονα τον εθνικό σχεδιασμό και να προσφέρουν χειροπιαστά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας νέες δυνατότητες, νέες θέσεις εργασίας και ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα».

Μιλώντας κατά την τελετή εγκαινίων, η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, τόνισε: «Ο Σταθμός Συμπίεσης της Αμπελιάς αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο μέσα σε ένα πλέγμα στρατηγικών έργων που ο ΔΕΣΦΑ υλοποιεί με συνέπεια, συνέχεια και υψηλή τεχνική αρτιότητα τα τελευταία χρόνια. Σε συνδυασμό με τον Σταθμό Συμπίεσης της Κομοτηνής, ο οποίος εγκαινιάστηκε πρόσφατα, διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο και πλέον σύγχρονο σύστημα υποδομών που ενισχύει καθοριστικά την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ευελιξία του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.

Τα έργα αυτά συμβάλλουν στην αξιόπιστη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, επιτρέποντας στη χώρα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις ενός δυναμικά μεταβαλλόμενου ενεργειακού τοπίου και να θωρακίζει την ενεργειακή της επάρκεια. Παράλληλα, αναβαθμίζουν ουσιαστικά τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης, επιτρέποντας την ενίσχυση της εξαγωγικής δυναμικότητας της χώρας και διευρύνοντας τις προοπτικές για το ενεργειακό της μέλλον.»