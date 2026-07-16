Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στην Ιτέα Καρδίτσας

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου η δωρεάν συναυλία

Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι Θεσσαλίας 2026 συνεχίζει δυναμικά το ταξίδι του, παρουσιάζοντας μία από τις πιο πολυαναμενόμενες μουσικές συναντήσεις της χρονιάς. Ο κορυφαίος και αειθαλής Έλληνας ροκ ερμηνευτής, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, έρχεται στην Ιτέα Καρδίτσας την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 21:30, για να μας χαρίσει μια μοναδική βραδιά γεμάτη ηλεκτρισμό, συναίσθημα και τα τραγούδια-σταθμούς που έχουν σημαδέψει τις ζωές μας.

Με την είσοδο ελεύθερη για το κοινό, η βραδιά αυτή υπόσχεται να ενώσει τις φωνές μας κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, σε μια γιορτή της μουσικής που δεν πρέπει να χάσει κανείς.