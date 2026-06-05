Ορκωμοσία 11 νέων υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Την ορκωμοσία 11 νέων υπαλλήλων, οι οποίοι προσλήφθηκαν μέσω της προκήρυξης 2ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ, πραγματοποίησε σήμερα η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, παρουσία της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κας Σοφίας Κυρίτση, και της Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας, κας Σοφίας Ρακατσάνη.

Οι νέοι υπάλληλοι εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενισχύοντας τις υπηρεσίες της σε κρίσιμους τομείς αρμοδιότητας, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την περαιτέρω αναβάθμιση του διοικητικού έργου.

Κατά την τελετή της ορκωμοσίας, η Γενική Γραμματέας καλωσόρισε τους νέους υπαλλήλους και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Σε δήλωσή της, η κα Ρένα Καραλαριώτου ανέφερε: «Σήμερα υποδεχόμαστε στην οικογένεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 12 νέους υπαλλήλους, οι οποίοι επελέγησαν μέσα από τις αξιοκρατικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Η ενίσχυση των υπηρεσιών μας με νέο και καταρτισμένο προσωπικό αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για μια σύγχρονη, αποτελεσματική και φιλική προς τον πολίτη Δημόσια Διοίκηση.

Οι νέοι συνάδελφοι εντάσσονται σε ένα ήδη αξιόλογο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο καθημερινά υπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα το δημόσιο συμφέρον. Είμαι βέβαιη ότι με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον επαγγελματισμό τους θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αποστολή της Υπηρεσίας μας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Τους καλωσορίζω θερμά και τους εύχομαι υγεία, δημιουργική πορεία και κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα».