Οριστικά παρελθόν το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στους Σοφάδες

Όσοι περίμεναν κάποια απόφαση της τελευταίας στιγμής που θα αφορούσε την συνέχιση λειτουργίας του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στους Σοφάδες, διαψεύστηκαν εκ των πραγμάτων καθώς από σήμερα Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, έγινε επισήμως… παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KarditsaLive.Net το υποκατάστημα δεν εξυπηρετεί το κοινό παρότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αυτό αλλά ασχολούνται με την καταγραφή και συγκέντρωση των αρχείων.

Το ίδιο θα συμβεί και την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να τακτοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες και να αδειάσει το κτίριο που επί χρόνια φιλοξενούσε το υποκατάστημα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το προσωπικό, θα διανεμηθεί σε διάφορες υπηρεσίες των ΕΛΤΑ στο νομό μας, κυρίως στην πόλη της Καρδίτσας αλλά και στο Μουζάκι.

Π.Κ. KarditsaLive.Net