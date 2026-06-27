Ομάδες Αυτοβοήθειας στη «μάχη» κατά των εξαρτήσεων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Οι τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο των εξαρτήσεων και η σχεδιαζόμενη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος συγκρότησης Ομάδων Αυτοβοήθειας για την υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με εξαρτήσεις αποτέλεσε το αντικείμενο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, με τη συμμετοχή κοινωνικών επιστημόνων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των Κέντρων Κοινότητας και Κοινωνικών Δομών των Δήμων της Θεσσαλίας, καθώς και των υπευθύνων των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας του ΑΠΘ, το οποίο και θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα σε συνέργεια με τις Κοινωνικές Δομές, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Στον χαιρετισμό της η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, κ. Ανδριάνα Κομήτσα, εξήγησε ότι η συνάντηση εργασίας οργανώθηκε με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών σημειώνοντας ότι το εν λόγω Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης και της κοινωνικής υποστήριξης ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων, καθώς και των οικογενειών τους.

Η Αντιπεριφερειάρχης έδωσε έμφαση στη συνεργασία που έχει εδραιώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τις Κοινωνικές Δομές των Δήμων και επιστημονικούς φορείς και τη διαρκή επένδυση σε πολιτικές πρόληψης, κοινωνικής φροντίδας και κοινοτικής υποστήριξης, με στόχο μια κοινωνία περισσότερο ενημερωμένη, συμπεριληπτική και ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις των εξαρτήσεων.

Παρουσιάζοντας βασικές πτυχές του Προγράμματος ο κ. Σωτήρης Λαϊνάς, ψυχολόγος και αναπληρωτής επιστημονικά υπεύθυνος των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας του ΑΠΘ, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο των εξαρτήσεων παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές, καθώς πέρα από τις εξαρτήσεις από τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ, αυξανόμενο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι συμπεριφορικές εξαρτήσεις, όπως ο τζόγος, η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο και τα ψηφιακά παιχνίδια, καθώς και άλλες συμπεριφορές που επηρεάζουν αρνητικά την προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή των πολιτών. Κατά τον ίδιο, οι νέες αυτές προκλήσεις καθιστούν αναγκαία τη διαρκή ενημέρωση και την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων παρέμβασης και υποστήριξης.

Δίνοντας το στίγμα των Ομάδων Αυτοβοήθειας, που αποτελούν την καρδιά του Προγράμματος, ο κ. Λαϊνάς τόνισε ότι η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με άλλα θεραπευτικά σχήματα, είναι ότι θα απευθύνεται σε άτομα που ναι με αντιμετωπίζουν ζήτημα με κάποια εξάρτηση αλλά σε ένα βαθμό είναι κοινωνικά λειτουργικά (συνήθως εργάζονται, έχουν οικογένεια, φίλους κλπ) και θέλουν να λάβουν εξατομικευμένη βοήθεια. Το Πρόγραμμα προβλέπει τη συγκρότηση ενός συγκεκριμένου μοντέλου ομάδων Αυτοβοήθειας/ Αλληλοβοήθειας και έρχεται να διασφαλίσει μία πρόταση παρέμβασης, προσαρμοσμένη στις καθημερινές ανάγκες των εξαρτημένων με επαρκές κοινωνικό κεφάλαιο. Ειδικότερα, θα μπορούν να το παρακολουθήσουν εργαζόμενοι (και) με οικογενειακές υποχρεώσεις, αφού έχει λιγότερες απαιτήσεις σε εβδομαδιαίες παρουσίες και μπορεί να λειτουργεί απογευματινές ώρες. Τέλος, ο κ. Λαϊνάς εξήρε και τον σχεδιασμό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση με πόρους του ΕΣΠΑ (σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ) της ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών μονάδων αντιμετώπισης των εξαρτήσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, η Διευθύντρια Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Δέσποινα Μάντζαρη και ο προϊστάμενος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, κ. Νίκος Πουτσιάκας.