Οι 24 ώρες του πρίγκιπα Αλβέρτου στις Σποράδες – που πήγε, τι έφαγε, ποιούς είδε

Ταξίδι αστραπή για τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό στις Σποράδες και συγκεκριμένα στη Σκιάθο.

Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματός του, του Δήμου Σκιάθου και του Ιδρύματος ΘΑΛΑΣΣΑ, που έχει ως επίκεντρο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος έφθασε στις 7 το απόγευμα της Τρίτης με το ιδιωτικό του αεροσκάφος από τη Νίκαια και φιλοξενήθηκε σε ιδιωτική κατοικία της Σκιάθου. Το βράδυ της Τρίτης ο δήμαρχος του νησιού Θοδωρής Τζούμας παρουσία και της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη παρέθεσαν δείπνο προς τιμή του καλεσμένου τους.

Ο Αλβέρτος του Μονακό, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας



Γεύτηκε λεοντόψαρο φρικασέ στη Σκιάθο -Η «εκστρατεία» του πρίγκιπα Αλβέρτου

Το μενού, όπως είχε γράψει πριν από καιρό το iefimerida ήταν λεοντόψαρο σε διάφορες εκδοχές. Και αυτό γιατί ο πρίγκιπας του Μονακό έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μια καμπάνια προκειμένου το λεοντόψαρο να μπει στη διατροφή των ανθρώπων. «Είναι ένα ψάρι το οποίο μοιάζει στη γεύση με τη σκορπίνα αλλά είναι πιο μικρό και έχει πιο πολλά αγκάθια. Λόγω της κλιματικής αλλαγής το λεοντόψαρο έχει εμφανιστεί στις θάλασσές μας και τρώει μικρά ψάρια, γόνους.

Στο γεύμα που παρατέθηκε

Όπως λέει ο πρίγκιπας Αλβέρτος «ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωσή του είναι να περάσει στο τραπέζι των πολιτών» ανέφερε στο iefimerida ο δήμαρχος Σκιάθου. Μάλιστα όπως αποκάλυψε ο κ. Τζούμας ο πρίγκιπας Αλβέρτος έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στην εκδοχή του φρικασέ λεοντόψαρου μαγειρεμένο με άγρια χόρτα.



Το μενού με το λεοντόψαρο που αρέσει στον πρίγκιπα Αλβέρτο

Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο Αλβέρτος εξέφρασε το ενδιαφέρον για πιθανή αγορά κάποιας παραθαλάσσιας κατοικίας στο νησί της Σκιάθου ενώ ο δήμαρχος του ανέφερε ότι το νησί του Παπαδιαμάντη λάτρευαν και οι γονείς του. «Οι γονείς του ο πρίγκιπας Ρενιέ και η Γκρέις Κέλλυ συνήθιζαν τα καλοκαίρια να έρχονται φιλοξενούμενοι του Αριστοτέλη Ωνάση με τη θαλαμηγό Χριστίνα στη Σκιάθο και τους άρεσε πάρα πολύ. Το είπα στον πρίγκιπα αυτό και μάλιστα μου ανέφερε ότι έχει κάτι αμυδρές μνήμες από συζητήσεις των γονιών του για το νησί μας», ανέφερε στο iefimerida ο κ. Τζούμας. Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο δήμαρχος της Σκιάθου απένειμε στον Αλβέρτο πλακέτα με αντίγραφο αρχαίου νομίσματος.

Το μπάνιο με τις φώκιες και η Αλόννησος

Χθες το πρωί ο πρίγκιπας Αλβέρτος έφυγε νωρίς με σκάφος όπου πραγματοποίησε καταδύσεις σε κάτι βραχονησίδες μεταξύ Σκιάθου και Σκοπέλου. «Πήρε την στολή του και πήγε για μπάνιο. Όταν τον είδαμε μας είπε ότι συνάντησε φώκιες, ενώ μας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη φιλοξενία και τις προσπάθειες που γίνονται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος».



Ο Αλβέρτος στο πηδάλιο του σκάφους

Από τις 25 Σεπτεμβρίου είχε ξεκινήσει το ταξίδι του για τις Σποράδες και το σκάφος του Ιδρύματος του πρίγκιπα το «Monaco Exploration» το οποίο κινείται με πανιά και την ηλιακή ενέργεια. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος επιβιβάστηκε σε σκάφος του ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) και ταξίδεψε μέχρι το λιμάνι της Αλοννήσου στο Πατητήρι για την έναρξη του του AMoS Film Festival. Εκεί τους υποδέχτηκε χορευτικό συγκρότημα και ο δήμαρχος του νησιού, ενώ υπήρξε και γεύμα σε ταβέρνα με τοπικές λιχουδιές. Είχε προηγηθεί και η περιήγηση στο θαλάσσιο πάρκο.



Ο πρίγκιπας Αλβέρτος φθάνει στην Αλόννησο

Στην Αλόννησο ο πρίγκιπας του Μονακό κήρυξε την έναρξη των εργασιών, του AMoS Film Festival, ενός φεστιβάλ αφιερωμένου στη θάλασσα, τον άνθρωπο και τον πολιτισμό. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στο πλαίσιο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων και του πρώτου Υποθαλάσσιου Μουσείου της Ελλάδας, το Ναυάγιο της Περιστέρας.

Ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας δίνει τιμητική πλακέτα στον πρίγκιπα Αλβέρτο

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου κ. Παναγιώτης Αναγνώστου ανέφερε ότι «Το ταξίδι στην Αλόννησο της τέχνης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος εμπνέει τον άνθρωπο και διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες». Μετά τις εκδηλώσεις ο πρίγκιπας επέστρεψε στην Σκιάθο όπου αναχώρησε με το ιδιωτικό αεροσκάφος για τη Νίκαια της Γαλλίας και από εκεί για το Μονακό. «Ο πρίγκιπας εξέφρασε την έντονη επιθυμία να επιστρέψει στις Σποράδες, καθώς του άρεσε πολύ η περιοχή και εκτίμησε τις δράσεις για την προστασία της. Μας ανέφερε ότι το ίδρυμά του θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Θαλάσσιο Πάρκο των Βορείων Σποράδων», ανέφερε ο κ. Τζούμας. Η πριγκιπική επίσκεψη αυτή αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας του φυσικού κεφαλαίου της Σκιάθου και ενισχύει το διεθνές ενδιαφέρον για το περιβάλλον των Σποράδων.

Πηγή: iefimerida.gr