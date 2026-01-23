Οι πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2026

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στη πρόσφατη συνεδρίαση του άναψε το «πράσινο φως» για τη (συν)διοργάνωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σειράς πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, που ανά Περιφερειακή Ενότητα εξειδικεύονται ως εξής: Αθλητικές εκδηλώσεις: 54 ΠΕ Λάρισας, 45 ΠΕ Μαγνησίας, 29 ΠΕ Τρικάλων, 25 ΠΕ Καρδίτσας.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 87 ΠΕ Λάρισα, 59 ΠΕ Μαγνησία, 87 ΠΕ Τρίκαλα, 93 ΠΕ Καρδίτσα.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διοργάνωση Έκθεσης-Διαγωνισμού με τίτλο: «NextGen Arch: Το αύριο της ελληνικής αρχιτεκτονικής» τον Μάρτιο 2026, στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη ΛΑΡΙΣΑ – Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας. Εκδήλωση: «9ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» 14/03/2026 στον ΤΥΡΝΑΒΟ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Εκδήλωση: «ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΔΜΛ» ΜΑΡΤΙΟΣ/2026 στο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Εκδήλωση: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2ης ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ» 13/04/2026 στο ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΙΩΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «Η ΓΚΟΡΤΣΟΠΟΥΛΑ». Εκδήλωση: «ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ» 16/04/2026 στο ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ (ΕΞΩΚΛΗΣΙ). Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ‘ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Εκδήλωση: «16η ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ» 25/04/2026 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Συκουρίου ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Εκδήλωση: «ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 70 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΒΔΕΛΛΙΩΤΩΝ ‘Η ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ΄(1956-2026)» 25-26/04/2026 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΒΔΕΛΛΙΩΤΩΝ ‘Η ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ΄. Εκδήλωση: Διοργάνωση μουσικοθεατρικής παράστασης «Πάμε Σινεμά; Cine-Recital» 30 Απρίλιου 2026 – Θεσσαλικό Θέατρο Λάρισας – Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας. Εκδήλωση: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» 09/05/2026 στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ‘ Ο ΠΥΡΡΟΣ’. Εκδήλωση: «ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ» 09/05/2026 στη ΛΑΡΙΣΑ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. Εκδήλωση: «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ 800 ΝΕΚΡΩΝ ΤΗΣ 5ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ» ΜΑΪΟΣ/2026 στον χώρο του Φρουρίου στη ΛΑΡΙΣΑ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ‘ Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ’. Εκδήλωση: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΜΑΪΟΣ/2026 στην ΕΛΑΣΣΟΝΑ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Εκδήλωση: «1η ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» ΜΑΪΟΣ/2026 στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Ελασσόνας ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ‘musicArte’. Εκδήλωση: «5η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ, 2026 – ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ;» 16-17/05/2026 ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΧΟΡΩΔΙΑ: ΑΜΚΕ – ΔΡΩΜΕΝΟΝ ΕΣΤΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Εκδήλωση: «ΑΝΑΛΗΨΗ 2026» 20-22/05/2026 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ (ΑΒΕΡΩΦ) στη ΛΑΡΙΣΑ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΒΕΡΩΦ «Ο ΘΕΤΤΑΛΟΣ» ΛΑΡΙΣΑΣ. Εκδήλωση: «ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ» 22/05/2026 ΣΤΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». Εκδήλωση: «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 2026» 30/05-01/06/2026 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ «Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ» ΛΑΡΙΣΑΣ. Εκδήλωση: «ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» 31/05/2026 ΣΤΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ”Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”. Εκδήλωση: «TARATSA FILM FESTIVAL» ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ/2026 ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΑΜΚΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ «TARATSA FILM FESTIVAL LARISSA». Εκδήλωση: «ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ» ΙΟΥΝΙΟΣ/2026 ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΥΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ. Εκδήλωση: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΙΟΥΝΙΟΣ/2026 ΣΤΑ ΒΡΥΣΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΙΩΝ ‘ Η ΒΡΙΣΗΙΔΑ’. Εκδήλωση: «2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΑΡΓΩΝ ΣΤΗ ΓΥΡΤΩΝΗ ΜΑΣ» 05-06/06/2026 ΣΤΗ ΓΥΡΤΩΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΡΤΩΝΗΣ «Ο ΓΥΡΤΩΝ» ΛΑΡΙΣΑΣ. Εκδήλωση: «5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 2026» 06/06/2026 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ’’Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. Εκδήλωση: «ΓΙΟΡΤΗ ΚΕΡΑΣΙΟΥ 2026» 12-14/06/2026 ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ. Εκδήλωση: «7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» 13/06/2026 ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Εκδήλωση: «ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 18/06/2026 ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ) ΛΑΡΙΣΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΝΩΝ «ΟΙ ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ». Εκδήλωση: «ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ» 19/06/2026 στη ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ_ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Εκδήλωση: «ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ» 19/06/2026 ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑ ΜΑΧΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Εκδήλωση: «ΣΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ» 19/06/2026 ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΧΟΡΑΓΩΓΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Εκδήλωση: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΈΘΙΜΑ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» 21/06/2026 στην πλατεία ΤΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Εκδήλωση: «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΛΑΚΕΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ”» 26 /06/2026 στη ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» – ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Εκδήλωση: «16η Γιορτή Σταριού» 26 & 27/06/2026 ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΥΔΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΫΔΡΙΟΥ. Εκδήλωση: «ΘΕΡΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» 26-27/06/2026 ΣΤΟ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Εκδήλωση: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΩΝ – ΜΕΡΕΣ ΑΛΩΝΑΡΗ» 28/06/2026 ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ. Εκδήλωση: «25ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ» 28-29/06/2026 ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ «Ο ΠΕΛΑΣΓΟΣ». Εκδήλωση: «ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΙΑ 2026» 06/07/2026 ΣΤΗ ΧΑΛΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Εκδήλωση: «9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ‘’ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ’’» 10-15/07/2026 στο ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Εκδήλωση: «ΚΟΚΚΙΝΟΓΗ 2026» 11/07/2026 στην ΚΟΚΚΙΝΟΓΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ . Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΗΣ «ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. Εκδήλωση: «ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ» 11/07/2026 ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ (ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ). Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΄΄Ο ΕΝΙΠΕΑΣ΄΄. Εκδήλωση: «ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΪΣΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ» 11/07/2026 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ‘’ΜΕΛΙΝΑ’’ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ. Εκδήλωση: «25η ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΙΤΑΣ» 18/07/2026 στον ΠΥΡΓΕΤΟ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Εκδήλωση: «3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» 18/07/2026 ΣΤΗΝ ΑΡΓΙΘΕΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ‘’ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ’’. Εκδήλωση: «29ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ‘’ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΑ 2026’’» 18/07/2026 ΣΤΗ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Εκδήλωση: «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΕΛΑΤΕΙΩΤΩΝ» 18/07/2026 ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ. Εκδήλωση: «18η ΓΙΟΡΤΗ ΠΛΙΓΟΥΡΙΟΥ» 24/07/2026 ΣΤΟΥΣ ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ. Εκδήλωση: «ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΝΤΕΧΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» 24/07/2026 στο ΛΥΚΟΥΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Εκδήλωση: «ΛΟΦΟΣ 2026 – ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» 24-25/07/2026 στον ΛΟΦΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Εκδήλωση: «ΛΑΪΚΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ» 25/07/2026 στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΑΓΙΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Εκδήλωση: «ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΚΑΜΝΙΩΤΩΝ» 25/07/2026 στη ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΚΑΜΝΙΩΤΩΝ ‘’Ο ΟΛΥΜΠΟΣ’’. Εκδήλωση: «ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ» 25/07/2026 ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ. Εκδήλωση: «ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 2026» 25-26/07/2026 στο ΜΙΚΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ. Εκδήλωση: «ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» 31/07/2026 στο ΘΕΑΤΡΑΚΙ της ΣΚΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΗΤΗΣ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ. Εκδήλωση: «ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΥΓΟΥ 2026» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/2026 στο ΔΑΜΑΣΙ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Εκδήλωση: «ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ» 01/08/2026 ΣΤΟ ΟΜΟΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ. Εκδήλωση: «ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ» 01 & 02 /08/2026 στην ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ. Εκδήλωση: «ΚΟΚΚΙΝΗ ΒΡΑΔΙΑ» 05/08/2026 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ. Εκδήλωση: «4ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ» 07-08-09/08/2026 στην ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΩΤΩΝ (ΜΕΣΚ) ‘’Ο ΟΛΥΜΠΟΣ’’. Εκδήλωση: «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ» 08/08/2026 στην ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΙΩΤΩΝ «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ». Εκδήλωση: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026» 10-15/08/2026 στα ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΩΤΩΝ «Ο ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ». Εκδήλωση: «ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΚΡΙΩΤΩΝ» 12 – 13 – 14/08/2026 στην ΑΚΡΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΡΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Εκδήλωση: «ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟ» 15/08/2026 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟ. Εκδήλωση: «9η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ» 21-27/08/2026 ΛΑΡΙΣΑ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ’’ ΛΑΡΙΣΑΣ. Εκδήλωση: «20η ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ » 22/08/2026 στο Δημοτικό Σχολείο ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Εκδήλωση: «20ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΙΤΩΝ» 22-23/08/2026 στην ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΙΤΩΝ ‘’ΤΟ ΜΑΤΖΙΚΕΡΤ’’. Εκδήλωση: «ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ» 28/08/2026 ΣΤΗ ΒΕΛΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ. Εκδήλωση: «ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ Ή ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΡΑΨΑΝΗΣ» 28-29/08/2026 ΣΤΗ ΡΑΨΑΝΗ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ. Εκδήλωση: «4η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» 28-2930/08/2026 στη ΛΑΡΙΣΑ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΧΟΡΟΚΥΚΛΟΣ» ΛΑΡΙΣΑΣ. Εκδήλωση: «11η ΓΙΟΡΤΗ ΑΧΛΑΔΙΟΥ» 29/08/2026 ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ΄. Εκδήλωση: «12ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ….. ΣΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΗΝ ΑΥΛΗ» 30/08 – 02/09/2026 στην ΕΛΑΣΣΟΝΑ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Εκδήλωση: «ΑΓΙΩΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ – 29η ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΛΟΥ» 31.08-06.09/2026 ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ. Εκδήλωση: «ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 2026» 03-06/09/2026 στον ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Εκδήλωση: «ΘΕΟΤΟΚΕΙΑ ΒΕ΄ 2026» 07/09/2026 ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΜΕΣ) ΚΟΙΛΑΔΟΣ «Ο ΦΑΡΟΣ». Εκδήλωση: «19η ΓΙΟΡΤΗ ΧΑΛΒΑ» 11-13/09/2026 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ. Εκδήλωση: «5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ – ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ» 12 & 13/09/2026 ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ (Αύλειο χώρο Πέτρινου Δημαρχείου) ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΄΄Η ΑΡΩΓΗ΄΄ ΑΜΠΕΛΩΝΑ. Εκδήλωση: «ΓΙΟΡΤΗ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ» 19/09/2026 στο ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ. Εκδήλωση: «ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΓΙΟΡΤΗ ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ 2026» 19/09/2026 ΣΤΗ ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΛΕΥΚΗΣ ‘’Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ’’. Εκδήλωση: «ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ» 11/10/2026 ΣΤΟ ΣΚΛΗΘΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ. Εκδήλωση: «12ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» 16-18/10/2026 ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΜΙΑΣ (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Εκδήλωση: «ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ 2026» 17 & 18/10/2026 στον ΤΥΡΝΑΒΟ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Εκδήλωση: «ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ Ή ΓΙΟΡΤΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΑΙΓΑΝΗΣ» 24-25/10/2026 ΣΤΗΝ ΑΙΓΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΥΡΓΕΤΟ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ. Εκδήλωση: «ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΡΥΤΣΑΣ» 24-25/10/2026 ΣΤΗΝ ΚΑΡΎΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ. Εκδήλωση: «ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ‘’ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΓΗΣ» 30.1001.11/2026 ΣΤΗ ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ. Εκδήλωση: «ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ Ή ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ» 31.1001.11/2026 ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ. Εκδήλωση: «2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» 06-08/11/2026 στον ΤΥΡΝΑΒΟ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Εκδήλωση: «23η ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΓΙΑΣ» 07-08/11/2026 ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ. Εκδήλωση: «ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΙΑΣ» 28-29/11/2026 ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ. Εκδήλωση: «Ζ΄ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» ΠΡΩΤΟ 15ΗΜΕΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ/2026 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΧΟΡΩΔΙΑ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάπτυξη και διάδοση των μουσικών γνώσεων και ψαλμωδιών και απευθύνεται σε όλους τους φιλόμουσους πολίτες της πόλης. Η εκδήλωση, υπερτοπικού χαρακτήρα και ευρείας απήχησης, θα περιλαμβάνει: συνάντηση χορωδιών από διάφορες πόλεις τις Ελλάδας, οι οποίες θα ερμηνεύσουν βυζαντινούς ύμνους.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

“5οΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «Ευ Αγωνίζεσθαι»”, που θα πραγματοποιηθεί στη Γιάννουλη στις 19-20/9/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ‘’ΦΟΙΒΟΣ 2002’’. ‘’2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ”, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις 13-18/4/2026 και στο Sonneberg Γερμανίας στις 5-11/8/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ‘’ΦΟΙΒΟΣ 2002’’. ‘’ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΕΗ TOYR OF HELLAS 2026’’ που θα πραγματοποιηθεί στα όρια του Νομού Λάρισας το Μάιο του 2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ‘’CYCLING GREECE’’. ‘’ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ’’ που θα πραγματοποιηθούν στην Λάρισα, στις 3-4-5/7/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ν.Ο.Λ.). ‘’ΔΡΟΣΕΙΑ 2026’’ που θα πραγματοποιηθούν στην Λάρισα, στις 17-1819/4/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ν.Ο.Λ.). ‘’ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ’’ που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, στις 19-20/9/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΠεριφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ν.Ο.Λ.). ‘’ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ’’ που θα πραγματοποιηθούν στην Λάρισα, στις 22-2324/5/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ν.Ο.Λ.). ‘’ΤΟΥΡΝΟΥΑ VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ Pre League & A2’’ που θα πραγματοποιηθούν στην Λάρισα, στις 12-13/10/2026,, συνδιοργάνωση Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΠεριφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ‘’ΠΗΓΑΣΟΣ’’. ‘’ΕΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΟΔΟΥ ΒΟΡΡΑ ΣΤΗΝ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ VOLLEY’’, που θα πραγματοποιηθούν στην Λάρισα, από 2 έως 5 ή από 16 έως 19/4/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ‘’ΠΗΓΑΣΟΣ’’. ‘’Β’ ΦΑΣΗ (ένας όμιλος) ΚΑΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21 (εφήβων)’’, που θα πραγματοποιηθούν στην Λάρισα, στις 12 Μαρτίου ή 3 Μαΐου 2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ‘’ΠΗΓΑΣΟΣ’’. ‘’ΑΚΡΙΣΙΑ 2026’’ που θα πραγματοποιηθούν στην Λάρισα, στις 3031/5/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – Α.Ο. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ – ΤΙΤΑΝΕΣ. ‘’6ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ 3on3 BASKETBALL ΚΑΙ 4on4 VOLLEYBALL’’ που θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα, στις 20/9/2026 υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνδιοργάνωση Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΠεριφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’ΕΘΝΙΚΟΣ’’ ΛΑΡΙΣΑΣ. ‘’6ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΦΑΛΑΝΝΑΙΩΝ’’ που θα πραγματοποιηθεί στη Φαλάνη Λάρισας, στις 17/5/2026 υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ. ‘’9ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΓΙΟΡΤΗΣ ΧΑΛΒΑ» ΦΑΡΣΑΛΩΝ’’ που θα πραγματοποιηθεί στα Φάρσαλα, τον Οκτώβριο του 2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ. ‘’3ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΦΛΟΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ’’ που θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα στις 25-26-27/9/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ «Η ΦΛΟΓΑ»’’. ‘’5ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ mini-VOLLEY «ευγενής άμιλλα»’’ που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, στις 25/10/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΠεριφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. ‘’5ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ mini-VOLLEY «ευ αγωνίζεσθαι»’’ που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, στις 24/5/2026 υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. ‘’2ο RALLYCROSS ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ CROSSCAR ΕΛΛΑΔΟΣ’’ αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στην Ελασσόνα, στις 25-26/4/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – Λ.Α.Μ.Κ.Ε. ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. ‘’10η ΑΝΑΒΑΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ’’ που θα πραγματοποιηθεί στο 1ο χλμ έως 6ο χλμ της Π.Ε.Ο. Ελασσόνας – Κοζάνης, στις 28-29/3/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – Λ.Α.Μ.Κ.Ε. ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. ‘’ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΠΗΛΙΑΣ – ΓΥΡΟΣ ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙΟΥ’’ που θα πραγματοποιηθεί πλησίον του Κυψελοχωρίου, στις 19-20/9/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. ‘’ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ’’ που θα πραγματοποιηθεί εντός της Π.Ε. Λάρισας, στις 24/5/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. ‘’ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΠΗΛΙΑΣ – ΓΥΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ’’ που θα πραγματοποιηθεί πλησίον του Συκουρίου στις 14-15/3/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. ‘’5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΛΑΡΙΣΑΣ’’ που θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα στις 9-10/10/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – Α.Σ. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. ‘’ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΟΛΕΪ’’ αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στον Τύρναβο, στις 11/10/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφερειακή Ενότητα Λάρισας – Α.Ο. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2011. ‘’2ο ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ’’ που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, στις 13/9/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». ‘’ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ’’ που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, στις 6-7/6/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». ‘’ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ’’ που θα πραγματοποιηθεί στους Γόννους, στις 14-15/4/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΛΥΜΠΟΣ» ΓΟΝΝΩΝ. ‘’ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ’’ που θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα, στις 23-24/5/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ. ‘’15ος FAETHON SKYRACE’’ που θα πραγματοποιηθεί στον Κοκκινοπηλό Ελασσόνας, στις 11-12/6/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΦΑΕΘΩΝ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ. ‘’ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΛΗΣ «OGHISTOS CUP 2026»’’ που θα πραγματοποιηθούν στον Πλατύκαμπο ή στην αίθουσα βαρέων αθλημάτων του ΕΑΚ Λάρισας, στις 8/2/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΣ «ΟΓΧΗΣΤΟΣ». ‘’11ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ’’ που θα πραγματοποιηθεί στον Αμπελώνα στις 8/5/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ «Η ΕΛΠΙΔΑ». ‘’6ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ – KARYA OLYMPUS TRAIL’’ που θα πραγματοποιηθεί στην Καρυά Ελασσόνας στις 31/5/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΑΣ – ΜΕΣΚ ΟΛΥΜΠΟΣ. ‘’8ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ KISSABOS MARATHON RACE – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ 2026’’ που θα πραγματοποιηθεί στην Αγιά Λάρισας στις 26/4/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ‘’ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΓΙΑΣ’’. ‘’4ος ΑΓΩΝΑΝ ΔΡΟΜΟΥ «RUN GOR AUTISM»’’ που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις 25/4/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ. ‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ’’ που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις 3/5/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. ‘’ΓΕΝΤΙΚΙ TRAIL 9’’ που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Γεντίκι Λάρισας στις 15/2/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. ‘’ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ’’ που θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα στις 6-7-8/4/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ‘’Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ’’. ‘’Κ.Ο.Α.Ν. CHALLENGE CUP 2026’’ που θα πραγματοποιηθεί στην Αγιά Λάρισας στις 29/3/2026 υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Κ.Ο.Α.Ν. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ. ‘’ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ’’ που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις 18/4/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – Α.Σ. ‘’ΠΕΛΑΣΓΟΣ’’ ΛΑΡΙΣΑΣ. ‘’ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ F-5J ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ FAI ΩΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ F-5J’’ που θα πραγματοποιηθεί στο αεροδρόμιο Τερψιθέας Λάρισας στις 20-21-22/3/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ. ‘’3 ΟΝ 3 ΜΠΑΣΚΕΤ’’ που θα πραγματοποιηθεί στον Αμπελώνα, πιθανότατα τον Απρίλιο, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986. ‘’ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. – Σ.Π.Π. ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ’’ που θα πραγματοποιηθεί στον Πυργετό Λάρισας στις 26/10/2026 υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ. ‘’TENNIS EUROPE U16 TENNIS ICON C3’’ που θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα στις 9-15/3/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ‘’ΦΟΙΒΟΣ’’. ‘’33η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ’’ που θα πραγματοποιηθεί στην Αγιά Λάρισας στις 13/9/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ Α.Σ. ‘’ΠΗΝΕΙΟΣ’’. ‘’Β’ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ 18’’ που θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα στις 24/4/2026 και στις 10/5/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ‘’ΠΗΓΑΣΟΣ’’. ‘’ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ’’ που θα πραγματοποιηθούν στη Λάρισα στις 2930/4/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΚΟΕ. ‘11ο Christmas Baby Cup’, στις 06-12-2026. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΑΣ Λάρισας. ‘Γνωρίζω το volley παίζοντας’ Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠΕ Λάρισας, ΕΑΛ-ΠΗΓΑΣΟΣ, στη Λάρισα 21/02/2026 ή 07-04-2026, Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης Λάρισας. ‘Σκοπευτικοί Αγώνες Επιπέδου 11 πρακτικής σκοποβολής’ Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΠΕ Λάρισας- με τον Αθλητικό Σκοπευτικό Όμιλο Τυρνάβου, 14, 15, 21. 22, και 28/02/2026, στον Τύρναβο. ‘Τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου’ Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΠΕ Λάρισας- με τον ΑΣ Αναγέννηση Ολύμπου, 07-08/04/2026. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠΕ Λάρισας-ΑΣ Αναγέννηση Ολύμπου. ‘2ο GYMKHANA Λάρισας Αγώνας Αυτοκινήτων Κυπέλλου’ Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΠΕ Λάρισας- με τη ΛΑΜΚΕ, 10-11/10/2026, στη Λάρισα. ‘’ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ’’ που θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα στις 6-7-8/4/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ‘’Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ’’. «STREET VOLLEY FESTIVAL» Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠΕ Λάρισας, ΕΑΛ – ΠΗΓΑΣΟΣ, στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας 12 ή 19/09/2026. ‘Τουρνουά volley γυναικών με ομάδες εθνικών κατηγοριών Pro League και A2’ Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠΕ Λάρισας, ΕΑΛ-ΠΗΓΑΣΟΣ, σo κλειστό γυμναστήριο 1ου Γυμνασίου Λάρισας’, 3-4/10/2026.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

-Επιστημονική εκδήλωση με θέμα τον Εμβολιασμό, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στη Λάρισα και θα τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, συνδιοργάνωση εκδήλωσης στο Νομό Λάρισας (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας –Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας.

-Επιστημονική εκδήλωση με θέμα : Σακχαρώδης διαβήτης και διαβητικό πόδι: πρόληψη και σύγχρονη αντιμετώπιση, που θα διεξαχθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2026, στη Λάρισα και θα τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, συνδιοργάνωση εκδήλωσης στο Νομό Λάρισας (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας –ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, Δήμος Λαρισαίων.

ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

«ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 2026» (Βελεστίνο, 22 Φεβρουαρίου 2026) «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΚΑΣΛΑΣ» (Πουρί Πηλίου, Άνοιξη 2026) «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ: ΕΝΑ ΧΟΡΟ ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ, ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΛΕΜΕ» (Βόλος, 27-28 Μαρτίου 2026) 1ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (Στεφανοβίκειο, 28 Μαρτίου 2026) «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΚΙΑΘΟΣ ΚΑΘΑΡΗ» (Σκιάθος, Απρίλιος-Μάιος 2026) ΕΑΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΕΡΕΣ ΓΑΜΗΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ (Βόλος, Απρίλιος 2026) «4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» (Βόλος, 23-25 Απριλίου 2026) «12η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΠΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» (Ελευθεροχώρι Μαγνησίας, Μάιος 2026) «MOYΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΩΝ 1976-2026» (Μάιος, Βελεστίνο 2026) ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΑΓΑΠΗΣ» (Βόλος, 3 Μαΐου 2026) «ΤΕΡΨΙΧΟΡΕΙΑ 2026 – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ» (Βόλος, 9 Μαΐου 2026) «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» ΚΟΙΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Βόλος, 9 Μαΐου 2026) «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΠΗΛΙΟΥ» (Χάνια Πηλίου, 9-10 Μαΐου 2026) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: «ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ…» (Βόλος, 16–25 Μαΐου 2026) «8η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» (Αγριά, 13 Ιουνίου 2026) «20ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Διμήνι, 13 Ιουνίου 2026) «HMEΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» (Βόλος, 15 Ιουνίου 2026) «8o ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ» (Λαύκος, 19-20 Ιουνίου 2026) «12ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ» (Σκιάθος, 19 – 21 Ιουνίου 2026 «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026 – ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ-ΤΖΙΑΦΕΤΙ» (Νέα Αγχίαλος, 20 Ιουνίου 2026) «3ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ» (Κανάλια, 20 Ιουνίου 2026) «ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ – ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ» (Άνω Λεχώνια, 21 Ιουνίου 2026) «ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ» (Αφέτες, 24 Ιουνίου 2026) «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» (Νέα Αγχίαλος, 26-27 Ιουνίου 2026) «ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ» (Άνω Λεχώνια, 27 Ιουνίου 2026) «ΓΙΟΡΤΗ ΚΕΡΑΣΙΟΥ» (Άγιος Λαυρέντιος, 27 Ιουνίου 2026) «ΑΧ, ΑΥΤΗ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ» (Νέα Ιωνία Βόλου, 1 Ιουλίου 2026 ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ 2026 – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ» (Μάραθος, Ιούλιος 2026) «10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» (Αλόννησος, 3-5 Ιουλίου 2026) «6η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙ» (Παλιούρι, 4 Ιουλίου 2026) «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΗΛΙΟΥ» (Νεοχώρι Πηλίου, 4 Ιουλίου 2026) «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» (Μικροθήβες Μαγνησίας, 6 Ιουλίου 2026) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: O Γιάννης Κορδάτος στην ιστορία του ελληνικού 20ου αιώνα – Νέες προσεγγίσεις και οπτικές (Ζαγορά, 9-11 Ιουλίου 2026) «7Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΤΡΟΥΦΑΣ» (Αργαλαστή, 10-12 Ιουλίου 2026) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026» (Κριθαριά, 11 Ιουλίου 2026) «BALCAN ECHOES» (Σκόπελος, 11-12 Ιουλίου 2026) 7ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Βόλος, 12 Ιουλίου 2026) Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ – ΣΥΝΑΥΛΙΑ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ (Πλατανίδια Βόλου, 18 Ιουλίου 2026) «ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (Σκόπελος, 26 Ιουλίου 2026) «ΣΗΠΙΑΔΕΙΑ 2026» (Πλατανιάς, 1 Αυγούστου 2026) 16Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΠΗΛΙΟΥ «Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη ράχη» (Άγιος Γεώργιος Νηλείας, 1-9 Αυγούστου 2026) 3Η ΓΙΟΡΤΉ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉΣ ΠΗΛΙΟΡΕΊΤΙΚΗΣ ΠΊΤΑΣ «ΤΟΥ ΠΗΛΊΟΥ ΤΑ ΖΥΜΏΜΑΤΑ» (Συκή, 7 Αυγούστου 2026) «ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ» (Αφέτες, 8 Αυγούστου 2026) ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΩΝ ΧΑΤΖΗΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΕΣ (Αλμυρός, 9 Αυγούστου 2026) «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (Μακρυρράχη, 12 – 16 Αυγούστου 2026) «ΠΑΝΗΓΥΡΙ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ» (Αλόννησος, 15 Αυγούστου 2026) «ΕΛΛΗΝΟΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026» (Βόλος, Αύγουστος 2026) «16ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» (Ριζόμυλος Μαγνησίας, 21 Αυγούστου 2026) «4Η ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΥ» (Συκή, 22-23 Αυγούστου 2026) «7ο ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» (Άγιος Ονούφριος Πηλίου, 24- 26 Αυγούστου 2026) «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ» (Ν. Αγχίαλος, 29 Αυγούστου 2026) «ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ» (Σουτραλί Αγριάς, 5 Σεπτεμβρίου 2026) «7η ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ» (Μακρυράχη Πηλίου, 10-11 Οκτωβρίου 2026) «ΜΙΚΡΟ ΣΙΝΕΜΑ – 4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ» (Αγριά, 10-17 Οκτωβρίου 2026) «ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΊΑ ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ; H ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΉ ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ» (Βόλος, 2-4 Οκτωβρίου 2026) «11o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (Σκιάθος, 17-19 Οκτωβρίου 2026) 1o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – «ΧΕΙΡΩΝΟΣ ΩΔΑΙ 2026» (Βόλος, Νοέμβριος 2026) ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2026» (Βόλος, 6 Νοεμβρίου 2026) «HANDMADE CHRISTMAS FESTIVAL BY TEXNOPOIHMA No 2» (Βόλος, Δεκέμβριος 2026)

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΡΑΤΕ «2ο KENTAVROS CUP 2026» που θα πραγματοποιηθούν στο Βόλο τον Μάρτιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ ΑΓΡΙΑΣ «Ο ΜΑΧΗΤΗΣ». ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο τον Οκτώβριο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και το σωματείο ΦΙΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΠΗΛΙΟΥ 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο Πήλιο τον Ιούνιο

του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και το σωματείο ΦΙΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. 5ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα

Αγχίαλο της Μαγνησίας τον Μάρτιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ». 6ος ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΛΟΥ που θα πραγματοποιηθεί στο

Βόλο τον Οκτώβριο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ. 3ος ΤΟΠΑΛΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ (ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ) που θα πραγματοποιηθεί στα Κάτω Λεχώνια

Μαγνησίας στις 07/06/2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ. ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (VOLOS LADIES RUN) που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στις 08/03/2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ. ΕΑΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (MASTERS) που θα

πραγματοποιηθεί στον ΒΟΛΟ στις 21-22 Μαρτίου 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και η ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. 4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ» που θα πραγματοποιηθεί στη ΣΚΙΑΘΟ τον Απρίλιο του 2026.

Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2026 – αγώνες ιππασίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο τον Ιούνιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΙΠΠΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2026 Βορείου Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο τον Μάρτιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΙΠΠΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. RALLY ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ που θα πραγματοποιηθεί στο Νομό Μαγνησίας τον Μάιο του 2026.

Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και η

ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ που θα πραγματοποιηθεί στο Πήλιο τον Σεπτέμβριο του Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και η

ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΟΛΟΥ. 7ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΒ-Α που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο τον

Απρίλιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ. ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΥΡΙ που θα πραγματοποιηθεί στον Αλμυρό Μαγνησίας τον Απρίλιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ. SKIATHOS TRAIL RUN HALF MARATHON 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη ΣΚΙΑΘΟ τον Μάιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 3 οn 3 που θα πραγματοποιηθεί στη Σκιάθο τον Μάιο και Ιούνιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ. 3η ΑΝΑΒΣΗ ΠΗΛΙΟΥ που θα πραγματοποιηθεί στο Πήλιο τον Μάιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 10ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΒΟΛΟΥ που θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο τον Μάρτιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. 28οι ΙΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ που θα πραγματοποιηθούν στον Βόλο τον Μάιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ. 6ο ΖΑΓΟΡΑΘΛΟΝ που θα πραγματοποιηθεί στη Ζαγορά Πηλίου τον Ιούνιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ. 19ος «Alonissos challenge» 2026 που θα πραγματοποιηθεί στην Αλόννησο τον Ιούνιο ή Σεπτέμβριο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ. 5ο SUMMER CUP ZAGORA που θα πραγματοποιηθεί στη Ζαγορα και στο Χορευτό Πηλίου Πήλιο τον Ιούνιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΛΕΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΡΓΩ». ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο τον Ιούνιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΛΟΥ. 10ος ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΔΙΔΥΜΕΣ ΜΕΤΕΩΡΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΖΕΡΕΛΙΑ» που θα πραγματοποιηθεί στον Αλμυρό Μαγνησίας τον Οκτώβριο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΛΟΣ 2026-2027 που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο τον Οκτώβριο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΛΟΥ «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΙΤΝΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΡΣΗΣ ΔΡΑΜΙΩΝ που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στις 25-26/04/2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΤΝΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ. 8ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ που θα πραγματοποιηθεί στο Καλά Νερά Μαγνησίας τον Σεπτέμβριο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. 7ο Ηρακλής Γορίτσα Trail που θα πραγματοποιηθεί στo λόφο της Γορίτσας στο Βόλο τον Οκτώβριο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. AGRIA OPEN 2026 που θα πραγματοποιηθεί στην Αγριά Βόλου τον Αύγουστο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΘΛΟΣ. ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2026» που θα πραγματοποιηθεί στην Αγριά Μαγνησίας στις 28-29 Μαρτίου 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΘΛΟΣ. 18η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΩΝ που θα πραγματοποιηθεί στην 111 Π.Μ στην Αγχίαλο Μαγνησίας τον Μάιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και η ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΤΟΡ «ΑΡΓΩ CUP 2026» που θα πραγματοποιηθεί στην 111 Π.Μ στην Αγχίαλο Μαγνησίας τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και η ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ που θα πραγματοποιηθεί στο Σέσκλο Μαγνησίας τον Σεπτέμβριο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΣΕΣΚΛΟΥ». ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ που θα πραγματοποιηθεί στο Σέσκλο Μαγνησίας τον Ιούλιο του 2025. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΣΕΣΚΛΟΥ». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο τον Φεβρουάριο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ «Η ΝΙΚΗ». 6ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΥ ΓΥΝΑΙΚΏΝ SKOPELOS CUP 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Σκόπελο στις 25-26-27/09/2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ. 2ο Πανμαγνησιακό τουρνουά ποδοσφαίρου με τίτλο: «ΧΑΣΟΥΜΕ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟ ΓΛΕΝΤΙΣΟΥΜΕ» που θα πραγματοποιηθεί στα Αθλητικό Κέντρο Αγίας Παρασκευής Βόλου τον Σεπτέμβριο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΛΟΥ. ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΑΓΡΙΟΛΕΥΚΕΣ» που θα πραγματοποιηθεί στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου το Νοέμβριο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ. 36ος ΑΓΩΝΑΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ – ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΙΦΥΛΗ ΒΑΡΔΑΚΗ που θα πραγματοποιηθεί στα νησιά των Βορείων Σποράδων με επίκεντρο την Αλόννησο τον Μάιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ (Κ12) ΑΜΕΑ & ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ που θα πραγματοποιηθεί στη Μαγνησία τον Μάρτιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ «ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΕΚΜΠΟΛ «VOLOS TEQBALL OPEN 2026» που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο τον Ιούνιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΚΜΠΟΛ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2026» που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο τον Ιούνιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΣΕΓΑΣ). MHLINA – ALATAS GO – OPEN RACE που θα πραγματοποιηθεί στη Μηλίνα Πηλίου τον Ιούνιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ. 1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ 2026 που θα πραγματοποιηθεί στα Καλά Νερά Πηλίου τον Ιούλιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ.

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκδήλωση Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης «Πορτινό Καρναβάλι 2026» τέλος Φεβρουαρίου 2026 στην Πύλη. Εκδήλωση του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων «Οι Γόμφοι» «Καρναβάλι Γόμφων 2026», τέλος Φεβρουαρίου 2026. Εκδήλωση του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Τρικάλων ¨ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ¨ τον Μάρτιο του 2026. Εκδήλωση της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη δράση «Ο Θε-ΤΑΛΩΣ συναντά τα e-trikala» τον Μάρτιο του 2026. Εκδήλωση του συλλόγου «Τρίκκη – Κέντρο Χορού Τρικάλων», 12η Γιορτή Χορού – Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στις 4 Απριλίου 2026 στα Τρίκαλα. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Κόκκινου Πύργου Τρικάλων στις 23 Απριλίου 2026. Εκδήλωση του «Πολιτιστικού Συλλόγου Φωτάδας – Τα Μαυρονέρια» του Νομού Τρικάλων στις 23 Απριλίου 2026. Εκδήλωση θρησκευτική, πολιτιστικού χαρακτήρα της «Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης» τον Μάιο 2026 στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων. Εκδήλωση Πολιτιστική του «Κέντρου Λαογραφικής Έρευνας Απόλλων» τον Μάιο του 2026 στην κεντρική πλατεία. Εκδήλωση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δ.Δ. Βαλτινού στις 1 Μαΐου 2026 στο Βαλτινό. Εκδήλωση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Καρυές» «Αντάμωμα Καρυωτών» στις 1 Μαΐου 2026 στις Καρυές Τρικάλων. Εκδήλωση του «Συλλόγου Φίλων Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων» στις 16 και 23 Μαΐου 2026 στα Τρίκαλα. Εκδήλωση του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Συλλόγου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων στις 19 Μαΐου 2026. Εκδήλωση του Επιμορφωτικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Κρηνίτσας «Ε.ΠΟ.Σ.» στις 20 Μαΐου 2026. Εκδήλωση της Λέσχης Βέσπας Τρικάλων στις 23 Μαΐου 2026 στα Τρίκαλα. Εκδήλωση Πολιτιστική του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» στις 24 Μαΐου 2026 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων. Εκδήλωση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Συνοικίας Αγίας Τριάδας «Αγία Τριάδα» στις 31 Μαΐου 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαριωτών «Αγία Παρασκευή» στις 31 Μαΐου 2026. Εκδήλωση του Επιμορφωτικού Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Ζηλευτής τον Μάιο του 2026. Εκδηλώσεις της «Ένωσης Καραγκούνηδων Ν. Τρικάλων» τον Ιούνιο του 2026 στα Τρίκαλα. Εκδήλωση του Κέντρου Πολιτισμού και Λαογραφίας «Φαλώρεια» τον Ιούνιο του 2026. Εκδήλωση του Εκπολιτιστικού & Λαογραφικού Ομίλου Καλυβίων (Ε.Λ.Ο.Κ.) στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων τον Ιούνιο του 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Αμπελακίων τον Ιούνιο του 2026. Εκδήλωση του Μουσικού Συλλόγου Φαρκαδόνας «Ο Αμφίων» στις 6 Ιουνίου 2026. Εκδήλωση του Λαογραφικού Πολιτιστικού & Αρχαιολογικού Συλλόγου Τρικάλων «Οι Θεριστάδες» τον Ιούνιο του 2026. Εκδήλωση του Χορευτικού Ομίλου Τρικάλων στο υπαίθριο θέατρο του Βυζαντινού κάστρου των Τρικάλων στις 13 Ιουνίου 2026. Εκδήλωση «44ο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων», 26 – 28 Ιουνίου 2026 στα Λιβάδια του Περτουλίου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Σερβωτών «Η ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑ» στις 29 Ιουνίου 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού και χορευτικού συλλόγου «Μετέωρων Παρέα» του Νομού Τρικάλων τον Ιούνιο του 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρωτών Δήμου Μετεώρων «Απειρωτάν», στην κεντρική πλατεία της Καλαμπάκας τον Ιούνιο του 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μονής τον Ιούλιο του 2026. Εκδήλωση του «Εξωραϊστικού Φιλεκπαιδευτικού Μορφωτικού Συλλόγου Ράξας» του Νομού Τρικάλων στις 03 Ιουλίου 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυργετού Τρικάλων «Η Πρόοδος», στον αύλειο χώρο της Εκκλησίας στις 04 Ιουλίου 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Καλονερίου στις 4 Ιουλίου του 2026. Εκδήλωση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Μαυρελιωτών Τρικάλων στις 11 Ιουλίου 2026 στο Μαυρέλι Τρικάλων. Εκδήλωση του Συλλόγου Πλημμυροπαθών Κεραμιδίου στις 18 Ιουλίου 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Ελάτης στις 18 Ιουλίου 2026. Εκδήλωση του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Βλαχάβας «Ο Ευθύμιος Βλαχάβας» στις 19 Ιουλίου 2026 στη Βλαχάβα Καλαμπάκας. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξυλοχωρίου «Το Τυχάι» στις 19 – 20 Ιουλίου 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Λαογραφικού Μορφωτικού Συλλόγου Κλοκοτού «ΦΑΡΚΑΣ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» στις 25 Ιουλίου 2026 στον Κλοκοτό. Εκδήλωση του Μορφωτικού και Ευεργετικού Συλλόγου Νεραϊδοχωρίου «Η ΝΕΡΑΪΔΑ» στις 25 Ιουλίου 2026. Εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου Ριζοματιανών Τρικάλων στις 25 Ιουλίου 2026. Εκδήλωση Πολιτιστικού Συλλόγου καταγόμενων από την κοινότητα ΠΥΡΡΑΣ Τρικάλων, στις 26-27 Ιουλίου 2026 στη Πύρρα Τρικάλων. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Κυριακής τον Ιούλιο του 2026. Εκδήλωση του Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Γριζάνου Τρικάλων Ο ΒΛΥΖΑΣ «2ο Φεστιβάλ Γιορτή Ροδιού» στο Γριζάνο από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου Αρβαντόβλαχων «Νέας Ζωής» στην πλατεία του χωριού τέλος Ιουλίου 2026. Εκδήλωση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Καλλιρόης «Ο Άγιος Νικόλαος» του Νομού Τρικάλων τον Αύγουστο του 2026. Εκδήλωση Πολιτιστικού Συλλόγου Περτουλίου, τον Αύγουστο του 2026 στο Περτούλι. Εκδήλωση του Επιμορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κλεινού «Ο ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ» του Νομού Τρικάλων τον Αύγουστο του 2026. Εκδήλωση Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Προδρόμου «Η Άνοιξη» τον Αύγουστο του 2026 στον Πρόδρομο. Εκδήλωση του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Ομίλου Βασιλικής (Ε.Μ.Ο.Β.) «Γιορτή Σταφυλιού» τον Αύγουστο του 2026. Εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνα «ΤΟ ΔΟΥΣΙΚΟ» Γιορτή Καλαμποκιού την 1η Αυγούστου του 2026. Εκδήλωση του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Λογγά, την 1η Αυγούστου του 2026 στον Λογγά. Εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου Βροντερού Τρικάλων, στις 02 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Μορφωτικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοκαρυάς «Η ΓΚΡΟΠΑ» Γιορτή Πέστροφας στις 6 Αυγούστου 2026, στην Παλαιοκαρυά. Εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου Απανταχού Αρματολικιωτών Τρικάλων από 7 έως 17 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας της Αθαμανίας, στις 08 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Μαυρελίου στην πλατεία του χωριού στις 08 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Χαλικίου Ασπροποτάμου του Νομού Τρικάλων «Γιορτή Πίτας» στις 08 Αυγούστου του 2026. Εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου Βαθυρρέματος «Η ΓΚΟΥΡΑ» , στις 08 Αυγούστου 2026. Εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυθέας Ασπροποτάμου του Νομού Τρικάλων στις 08 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Βλαχάβας «Η ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ» «Πανελλήνιο αντάμωμα Βλαχαβιωτών» στις 08 Αυγούστου 2026 στο Δημοτικό στάδιο Καλαμπάκας. Εκδήλωση του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δροσοχωρίου Τρικάλων «Τυφλοσέλι» στο Δροσοχώρι στις 08 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρανιάς Ασπροποτάμου στην Κρανιά τον Αύγουστο του 2026. Εκδήλωση της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος Καταφύτου στις 08 Αυγούστου 2026 στο Κατάφυτο. Εκδήλωση Μορφωτικού Συλλόγου Αχελινάδας Καλαμπάκας, στις 12 Αυγούστου 2026 στην Αχελινάδα Καλαμπάκας. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Αγναντιάς στις 14 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Ευεργετικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αθαμανίας «Ο Αθάμας» στις 14 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού στις 14 Αυγούστου 2026 στο Ροπωτό Τρικάλων. Εκδήλωση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δέσης στις 15 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Συλλόγου των Απανταχού Αρδανιωτών «ΤΟ ΑΡΔΑΝΙ» στις 15 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου Ματονεριτών Καλαμπάκας «Η Αδελφότης» του Νομού Τρικάλων στις 15 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Κορυφής «ΚΑΠΡΟ» του Νομού Τρικάλων στις 15 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γοργογυρίου «Το Γοργογύρι», στις 15 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Γάβρου Τρικάλων «Ο ΒΡΑΧΟΣ» στις 15 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλακασιωτών Τρικάλων στις 15 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Στουρναραίικων «Τα Κούτσαινα» στα Στουρναραίικα στις 16 Αυγούστου του 2026. Εκδήλωση του Μορφωτικού, Πολιτιστικού Συλλόγου Ξηροκάμπου «Άγιος Χαράλαμπος» του νομού Τρικάλων στις 17 Αυγούστου του 2026. Εκδήλωση του Προοδευτικού Συλλόγου Κορυδαλλού Καλαμπάκας στις 17 Αυγούστου 2026. Εκδήλωση του Εξωραϊστικού και Μορφωτικού Ομίλου Καστρακίου (Ε.Μ.Ο.Κ.), « Γιορτή Κρασιού 2026» στις 21 Αυγούστου του 2026 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καστρακίου. Εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου Αύρας Καλαμπάκας στις 22 Αυγούστου 2026 στην Αύρα. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Παλαιομοναστήρου στις 28 Αυγούστου του 2026. Εκδήλωση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δενδροχωρίου «Το Θεμέλιο» στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 στο Δενδροχώρι Τρικάλων. Εκδήλωση Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φανερωμένης, στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 στην Φανερωμένη. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Δικτύου Περιοχής Μετεώρων Α.Μ.Κ.Ε. στις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Φαρκαδώνας Τρικάλων τον Σεπτέμβριο του 2026. Εκδήλωση του «Πολιτιστικού Συλλόγου Αργιθεατών» του Νομού Τρικάλων στις 27 Σεπτεμβρίου 2026.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αθλητική εκδήλωση της Σκακιστικής Κίνησης Τρικάλων – FINAL 4 Κυπέλλου

Θεσσαλίας στις 24–25/01/2026. Αθλητική εκδήλωση της Μοτοσυκλετιστικής Λέσχης Καλαμπάκας (ΜΟ.ΛΕ.Κ) –

Αγώνες Μοτοσυκλέτας για τον 1ο Αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος

SCRABLE 2026 της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. στις 15/02/2026. Αθλητική εκδήλωση του Ανώτατου Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων

Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ) του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που διοργανώνει Το

Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου Ενόπλων δυνάμεων C.I.S.M στις

01/03/2026. Αθλητική εκδήλωση της Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων – Μαθητικό

Πρωτάθλημα Ν. Τρικάλων στις 08/03/2026. Αθλητική εκδήλωση του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων που διοργανώνει τον 17ο

Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα–Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος» στις 15/03/2026. Αθλητική εκδήλωση του Αθλητικού συλλόγου Ολυμπιακών Αθλημάτων

Τρικάλων διοργανώνει Φιλική Αγωνιστική Ημερίδα Ταεκβοντο στις 15/03/2026. Αθλητική εκδήλωση του Μ.Α.Σ.Τ. (Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Σύλλογος

Τρικάλων) που διοργανώνει τον Αγώνα Κυπέλλου Μοτοκρός 2026 στις 20 Μαρτίου

στην πίστα μοτοκρός Πρίνους Τρικάλων. Ο Αθλητικός Σύλλογος Καράτε Θεσσαλίας διοργανώνει το Διασυλλογικό Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ 2014 διοργανώνει το «Ετήσιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου

2026» (1ο δεκαήμερο Μαΐου 2026). Η Ε.Ο.Π. διοργανώνει το Πανελλήνιο Κύπελλο Αναπτυξιακών Κατηγοριών

ποδηλασίας στα Τρίκαλα στις 09–10/05/2026. Ο Σύλλογος «Ξένιος Ζευς» διοργανώνει την αθλητική εκδήλωση ορεινού δρόμου

«KOZIAKAS TRAIL 2026» στις 09–10/05/2026. Η Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζιου-Ζιτσου και ο Αθλητικός

Σύλλογος Μπουτοκάι Μαχητές Τρικάλων διοργανώνουν το 9ο Πανευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα Κιοκουσιν Μπουτοκάι στις 09/05/2026. Το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων σε συνεργασία με τον Γυμναστικό σύλλογο Τρικάλων

διοργανώνουν το «TRIKALA ATHLETICS 2026» και τα «130 χρόνια προσφοράς

στην μουσική και στον αθλητισμό» (23 ή 30/05/2026). Ελληνική Ομοσπονδία Τσιρλίντινγκ στις 24–25/05/2026 διοργανώνει σε 3

παράλληλες δράσεις με Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τσιρλιντιγκ Ζευγαριών 2026 / το

Τρίκαλα – Μετέωρα Open / και το Εκπαιδευτικό Camp).

15 . Μ.Α.Σ.Τ. – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μοτοκρός στις 20/04/2026 στην πίστα Πρίνους

Τρικάλων. Ο Α.Ο. Απόλλων Δήμητρα διοργανώνει την ποδοσφαιρική αθλητική εκδήλωση

«Πανθεσσαλικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου 2026» στις 6-8 Απριλίου 2026. Αθλητική εκδήλωση της Σχολής Ποδοσφαίρου Άθλος Καλαμπάκας με την

διοργάνωση του 3ου Τουρνουά Χ.Α.Θ στις 19–21/06/2026. Ο Φ.Α.Σ.Τ. διοργανώνει αθλητική εκδήλωση επιτραπέζιας αντισφαίρισης

«Πανθεσσαλικό Τουρνουά Ping-Pong 2026» (1ο δεκαήμερο Ιουνίου 2026). Σύλλογος Ορειβασίας & Χιονοδρομίας Τρικάλων – Εκδήλωση Αγωνιστικής

Αναρρίχησης Βράχου (αρχές Ιουνίου 2026). Εκδηλώσεις του ΣΕΓΑΣ – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20 Ανδρών–Γυναικών 2026

στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων στις 03- 05 Ιουλίου 2026. Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων – FINAL 4 Κυπέλλου Ελλάδας / Πρωτάθλημα Α’

Εθνικής στις 02–10/07/2026). Αθλητική εκδήλωση του Α.Ο. Πύλης «Πορταϊκός» που διοργανώνει το

«PORTAIKOS RIVER FEST 2026» (μέσα Αυγούστου 2026, διήμερο). Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων – Διεθνές Τουρνουά Μετέωρα 2026 στις 19–

25/08/2026. Αθλητική Εκδήλωση του ΣΕΓΑΣ για την διοργάνωση RUN GREECE

TRIKALA 2026 στα Τρίκαλα στις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης με την Ορειβατική Λέσχη

Τρίκαλων διοργανώνουν την αθλητική εκδήλωση «37η Πανελλήνια αναρριχητική

συνάντηση 2026» στο δήμο Μετεώρων στις 18-20 Σεπτεμβρίου 2026. Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος «Οι γόμφοι» διοργανώνει αθλητική

εκδήλωση ορεινού τρεξίματος «ΓΟΜΦΟΙ TRAIL 2026» στις 04/10/2026 στο Περτούλι Τρικάλων. Αθλητική εκδήλωση του Μ.Α.Σ.Τ. σε συνεργασία με την οικεία Ομοσπονδία για

την συνδιοργάνωση για το Βαλκανικό (ή Πανελλήνιο) Πρωτάθλημα Μοτοκρός 2026

στις 20/10/2026. Αθλητική εκδήλωση της Εταιρείας Μ. Τσαρούχας & ΣΙΑ ΑΒΕΕ για τον 27ο

Ποδηλατικό Λαϊκό Αγώνα στα Τρίκαλα στις 09/11/2026. Αθλητική Εκδήλωση για τον 21ο Ημιμαραθώνιος Ράξας, Αγώνας Δρόμου 21,1 χιλιομέτρων του αθλητικού συλλόγου «Δρομέων Τρικάλων» τον Δεκεμβρίου 2026 στη Ράξα Τρικάλων. 2) Αγώνας Δρόμου 7 χλμ. για άτομα άνω των 16 ετών 3) Αγώνες δρόμου για παιδιά ηλικίας έως 15 ετών, 100μ,400μ,600μ και 1.000μ.

ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ» Με πρωτοβουλία της Λαογραφικής Εταιρείας Μουσικών και Χορευτικών Μελετών «Νικόλαος Πλαστήρας», διοργανώνεται για έβδομη χρονιά η πολιτιστική εκδήλωση «Καρδίτσα 11 Μαρτίου 1943:ΠΡΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ » στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 .

2.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ «ΛΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Λαϊκή Βιβλιοθήκη», διοργανώνει παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στις 29 Μαρτίου 2026 στο Λεοντάρι του Δήμου Σοφάδων (αίθουσα αναπτυξιακής του Δήμου).

3.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ‘ Ο ΑΡΙΩΝ’ – 22Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ Ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Καρδίτσας διοργανώνει όπως κάθε χρόνο, την «22η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ» στις 29 Μαρτίου 2026 , στο δημοτικό κινηματοθέατρο της πόλης της Καρδίτσας.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ο Εικαστικός Όμιλος Ν. Καρδίτσας διοργανώνει την 3ημερη δράση «Δια-δρομές Τέχνης» στον ισόγειο χώρο του Εικαστικού Ομίλου Καρδίτσας στο κτίριο της δημοτικής αγοράς της πόλης της Καρδίτσας, τον Μάρτιο του 2026. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινάδων Καρδίτσας, διοργανώνεται στον προαύλιο χώρο του Ναού της Ζωοδόχου Πηγής στις 17 Απριλίου 2026 –όπως και κάθε χρόνο- η εκδήλωση «Το Σεργιάνι της Παναγιάς». ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Με πρωτοβουλία του Μουσικού Γυμνασίου Καρδίτσας – Λυκειακές Τάξεις διοργανώνεται η μουσική εκδήλωση «ΣΥΝΑΥΛΙΑ- ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», στο δημοτικό κινηματοθέατρο της πόλης της Καρδίτσας στις 24 Απριλίου 2026.

7.ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ Με πρωτοβουλία του σωματείου ‘ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ’ διοργανώνεται η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ» στο Νεοχώρι του Δήμου Λίμνης πλαστήρα , τον μήνα Μάρτιο [21 – 22/3/2026] (πιθανόν και Απρίλιο ανάλογα με την καρποφορία) , αφιερωμένη στον 5κόσμο των άγριων μανιταριών και στην μοναδική φύση των Αγράφων. ΑΜΚΕ ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ Με πρωτοβουλία της Αστικής Μη κερδοσκοπικής εταιρείας ‘ΙΤΑΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ’ , διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις «Ο ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» στην πλατεία του Δήμου Μουζακίου τον Ιούλιο του 2026. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ Με πρωτοβουλία του ‘Μορφωτικού Συλλόγου Καλογριανών’, διοργανώνεται η εκδήλωση «ΖΩΟΔΟΧΕΙΑ» στον ιστορικό χώρο του Παλιού Βακουφίου στην κοινότητα Καλογριανών -Δήμος Παλαμά ,στις 16 Απριλίου 2026, με την ευκαιρία εορτασμού της Ζωοδόχου πηγής. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ’, θα πραγματοποιηθεί αγώνας λαϊκού δρόμου «LAKE PLASTIRAS TRAIL» στον βοτανικό κήπο του 6Νεοχωρίου της Λίμνης Πλαστήρα, στις 18-19 Απριλίου 2026. ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ « Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Οι εκδηλώσεις «ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» του Κέντρου Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας Απόλλων , φέτος κλείνουν 37 χρόνια ζωής και δράσης. Περιλαμβάνει τη συνάντηση χορωδιών παραδοσιακής μουσικής από διάφορα μέρη της Ελλάδος καθώς και την προσυνεδριακή ημερίδα του 10ου Πανελληνίου συνεδρίου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο δημοτικό κινηματοθέατρο στην πόλη της Καρδίτσας κατά το διάστημα 25-26 Απριλίου 2026. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Χορωδιών και διευθυντών Χορωδίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας διοργανώνει το «44ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2026», το οποίο αποτελεί ένα αναγνωρισμένο πολιτιστικό θεσμό, ο οποίος πραγματοποιείται αδιάλειπτα για 44η χρονιά. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΔΙΝΟΥ Με πρωτοβουλία του ‘Μορφωτικού Συλλόγου Πεδινού’, διοργανώνεται μουσικοχορευτική εκδήλωση στην πλατεία του χωριού ,στις 07 Μαΐου 2026 με την ευκαιρία εορτασμού του τοπικού 7πολιούχου της κοινότητας –του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου- . ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Με πρωτοβουλία του ‘Συλλόγου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας’, διοργανώνεται η μουσική συναυλία «Καλωσορίζοντας τον Χατζιδάκη … στο μουσείο», στις 31 Μαΐου 2026 στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ Ο ‘Σύλλογος Γυναικών Νέου Ικονίου’, διοργανώνει λαικοδημοτική βραδιά, στις 31 Μαΐου 2026 στην πλατεία της κοινότητας Νέου Ικονίου –Δήμος Σοφάδων. Λαογραφικός Χορευτικός όμιλος Καραγκούνα Με πρωτοβουλία του ‘Λαογραφικός Χορευτικός όμιλος Καραγκούνα’ διοργανώνεται η εκδήλωση ‘33η Διεθνής συνάντηση Παιδιών’ στις 10-17 Μάιου 2026 στην πόλη της Καρδίτσας. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Με πρωτοβουλία της ‘ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, διοργανώνεται η εκδήλωση ‘ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΟΑΣ-ΠΑΝΡΓΙΘΕΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ’ στις 30 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2026 στην Αργιθέα . ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΡΙΝΗΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΡΙΝΗΣ’ διοργανώνεται κάθε χρόνο τα «ΜΥΡΙΝΕΙΑ». ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ& ΕΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ’ διοργανώνεται η εκδήλωση «ΜΠΟΣΚΛΑΒΙΤΙΚΑ». ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ‘ΗΛΙΑΣ’ Με πρωτοβουλία του σωματείου ‘ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ‘ΗΛΙΑΣ’ διοργανώνεται η εκδήλωση «ΗΛΙΟΓΙΟΡΤΗ», στην πλατεία του οικισμού Ηλιά – Δήμος Παλαμά στις 19 Ιουλίου 2026, με αφορμή τον εορτασμό του προφήτη Ηλία. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΙΤΩΝ Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΙΤΩΝ’ διοργανώνεται η εκδήλωση «ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΘΙΜΑ» κατά τους μήνες Ιούνιο ή Ιούλιο ,στην πλατεία της κοινότητας του Μεσενικόλα – Δήμος Λίμνης Πλαστήρα. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ’ διοργανώνεται παραδοσιακό πανηγύρι στο άλσος του προφήτη Ηλία της κοινότητας Καρδιτσομαγούλας – Δήμος Καρδίτσας στις 19 Ιουλίου 2026, με αφορμή τον εορτασμό του προφήτη Ηλία. ΑΜΚΕ ΔΡΥΑΔΕΣ ΕΝ ΠΛΩ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΔΡΥΑΔΕΣ ΕΝ ΠΛΩ διοργανώνει το «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ» κατά το χρονικό διάστημα 6 – 10 Μάιου 2026 στην πόλη της Καρδίτσας και στην Λίμνη Πλαστήρα. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Με πρωτοβουλία του ‘ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ’ διοργανώνεται το «5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» στις 27 Ιουνίου 2026, στην πλατεία Αργιθεατών στο Μουζάκι Καρδίτσας. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ «ΚΙΕΡΙΟΝ» Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ’ διοργανώνεται η εκδήλωση «3η ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» τον μήνα Ιούνιο 2026, στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου της κοινότητας Πύργου Κιερίου- Δήμος Σοφάδων. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΨΑΘΟΧΩΡΑΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΨΑΘΟΧΩΡΑΣ’ διοργανώνεται το ετήσιο αντάμωμα στις 27 Ιουνίου 2026,στην πλατεία της κοινότητας Ψαθοχώρας – Δήμος Παλαμά. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ’ διοργανώνεται η εκδήλωση «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ» στις 20 Ιουνίου 2026, στην πλατεία της κοινότητας Κυψέλης -Δήμος Σοφάδων. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ & ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ’ Με πρωτοβουλία του ‘ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ‘ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ’ διοργανώνεται η εκδήλωση «ΥΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ» τον μήνα Ιούνιο 2026, στην πλατεία Πλαστήρα της πόλης της Καρδίτσας. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΤΩΝ ‘ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’ Με πρωτοβουλία του ‘ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΤΩΝ ‘ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’ πρόκειται να πραγματοποιηθεί πανηγύρι με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας, στις 1 Ιουνίου 2026 στην πλατεία της κοινότητας Παλαιοχωρίου – Δήμος Μουζακίου . ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΩΤΩΝ « Η ΑΡΝΗ» Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΩΤΩΝ «Η ΑΡΝΗ» θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ» με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας, στις 27 Ιουνίου 2026 στην πλατεία της κοινότητας Μασχολουρίου – Δήμος Σοφάδων.

30.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΚΟΥ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΚΟΥ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «MARKO FEST» με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας, τον μήνα Ιούνιο 2026 στην πλατεία της κοινότητας Μάρκου – Δήμος Παλαμά ,με την συμμετοχή χορευτικών τμημάτων του συλλόγου και φιλοξενούμενων συγκροτημάτων από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

31.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ‘ ΤΟ ΧΟΡΟΠΑΤΗΜΑ’ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ‘ ΤΟ ΧΟΡΟΠΑΤΗΜΑ’ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «4Ο ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ » με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας, τον μήνα Ιούνιο 2026 στην πλατεία εργατικών κατοικιών Πλαστήρα – Δήμος Σοφάδων . ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΡΑΝΑ-ΖΕΙ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ‘ΓΡΑΝΑ-ΖΕΙ’ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΕΥΘΡΑΣΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ » (ανα) γνωρίζοντας κομμάτια του εαυτού μας στο ισόγειο χώρο του Μουσείου Πόλης Καρδίτσας, το χρονικό διάστημα 16-18 Μαΐου 2026 με αφορμή την Διεθνή ημέρα Μουσείων.

33.ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ’ θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση στον χώρο του Μουσείου της κοινότητας Μέλισσας – Δήμος Καρδίτσας , στις 23 Μαΐου 2026. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ‘ΜΕΝΕΛΑΪΣ’ Με πρωτοβουλία του ‘ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΙΜΙΛΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ‘ΜΕΝΕΛΑΪΣ’ θα πραγματοποιηθεί το «Διεθνές Φεστιβάλ Μενελαϊδια» , στην πόλη της Καρδίτσα 8-14 Ιουνίου 2026. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΥΛΛΟΥ ΄ΟΙ ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΙΣΣΕΣ’ Με πρωτοβουλία του ‘ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΥΛΛΟΥ ΟΙ ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΙΣΣΕΣ’ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ Σαμπαλιώτικα μπλιγούρια’ , στην πλατεία της κοινότητας Φύλλου- Δήμος Παλαμά, τον μήνα Ιούνιο 2026 ως τοπικό πανηγύρι που συνδέει τον κύκλο του σιταριού με τα έθιμα του καλοκαιριού. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ‘ ΙΤΩΝΙΑ ΑΘΗΝΑ’ Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ΙΤΩΝΙΑ ΑΘΗΝΑ’ θα πραγματοποιηθεί λαϊκοδημοτική βραδιά, στην πλατεία της κοινότητας Φίλιας στον Δήμο Σοφάδων, τον μήνα Ιούλιο ή Αύγουστο 2026, με την συμμετοχή χορευτικών τμημάτων του συλλόγου και παρουσίαση παραδοσιακών χορών. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ‘ Ο ΑΗ ΛΙΑΣ’ Με πρωτοβουλία του ‘ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ «Ο ΑΗ ΛΙΑΣ» θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό πανηγύρι, στο εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία στην κοινότητα του Ρούσσου στις 19 Ιουλίου 2026, με αφορμή τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ‘ΤΟ ΑΓΝΑΝΤΙ’ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ‘ΤΟ ΑΓΝΑΝΤΙ’ θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό πανηγύρι, στο εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία στα Βραγκιάνα Αργιθέας στις 19-20 Ιουλίου 2026, με αφορμή τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία σε συνδυασμό με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΥΡΙΝΗΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΥΡΙΝΗΣ’ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΜΥΡΙΝΙΩΤΩΝ’ , στην πλατεία της κοινότητας Μυρίνης τον Ιούλιο 2026. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΛΛΟΥ’ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΦΥΛΛΕΙΑ’, στην πλατεία της κοινότητας Φύλλου – Δήμος Παλαμά τον Ιούλιο 2026 με την συμμετοχή χορευτικών τμημάτων του συλλόγου και παρουσίαση παραδοσιακών χορών.

41.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑ. Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Αύγουστο 2026 η εκδήλωση «ΜΥΡΙΧΩΒΙΤΙΚΑ», στην οποία θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από τα τμήματα του συλλόγου με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΔΡΟΥ Με πρωτοβουλία του ‘ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΔΡΟΥ’ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση –επανασύνδεση των κατοίκων της κοινότητας και των καταγόμενων αυτής [ΑΝΤΑΜΩΜΑ], στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου της κοινότητας Κέδρου – Δήμος Σοφάδων στις 18 Ιούλιου 2026 . ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ. Με πρωτοβουλία του ‘ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ΄ , θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό πανηγύρι με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής ορχήστρας, στις 27 Ιούλιου 2026 στο εξωκλήσι της ΄΄Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντος στην κοινότητα Κρύας Βρύσης- Δήμος Καρδίτσας, με αφορμή τον αντίστοιχο εορτασμό της Αγίας Ειρήνης.

44.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΔΟΠΟΠΩΝ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ» Με πρωτοβουλία του ‘ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΔΟΠΟΠΩΝ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ» θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό πανηγύρι, στην κοινότητα της Καρίτσας Δολόπων την 14η Αύγουστο 2026 με αφορμή τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου παραδοσιακό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΚΡΥΠΟΠΗΓΙΤΩΝ’ , στην πλατεία της κοινότητας Κρυοπηγής στις 22 Αυγούστου 2026. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΚΙΩΤΩΝ’ , στην πλατεία της κοινότητας Βαθυλάκκου – Δήμος Σοφάδων στις 16 Αυγούστου 2026. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Με πρωτοβουλία του ‘ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΚΙΩΤΩΝ’ , στην πλατεία της κοινότητας Αγίου Γεωργίου στις 16 Αυγούστου 2026. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΔΟΠΟΠΩΝ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ» Με πρωτοβουλία του ‘ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΔΟΠΟΠΩΝ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ» θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό πανηγύρι, στην κοινότητα της Καρίτσας Δολόπων- Δήμος Λίμνης Πλαστήρα την 14η Αυγούστου 2026 με αφορμή τον εορτασμό του 15ου Αυγούστου σε συνδυασμό με παραδοσιακό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΚΡΥΠΟΠΗΓΙΤΩΝ’ , στην πλατεία της κοινότητας Κρυοπηγής – Δήμος Μουζακίου στις 22 Αυγούστου 2026. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. Με πρωτοβουλία του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό πανηγύρι, στην πλατεία της κοινότητας Μεταμόρφωσης – Δήμος Παλαμά στις 14 Αυγούστου του 2026. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ΄. Με πρωτοβουλία του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ΄’ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση –επανασύνδεση των κατοίκων της κοινότητας και καταγόμενων – εκδήλωση ‘ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΙΑΝΩΝ’ , στην κεντρική πλατεία του χωριού (Δρακότρυπα Δήμος Μουζακίου), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Αυγούστου του 2026. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΙΔΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΙΔΙΑΣ’ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της κοινότητας Απιδιάς -Δήμος Καρδίτσας στις 9 Αυγούστου του 2026 παραδοσιακό πανηγύρι, με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ ΄΄ΟΙ ΔΟΛΟΠΕΣ΄΄ Με πρωτοβουλία του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ ΄΄ΟΙ ΔΟΛΟΠΕΣ΄΄ θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση –επανασύνδεση των κατοίκων της περιοχής στην πλατεία του χωριού στις 14 Αυγούστου 2026.

54.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΄΄ΤΟ ΝΑΜΑ΄΄. Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΝΑΜΑ’, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΓΙΟΠΗΓΙΩΤΩΝ’ , στο δημοτικό σχολείο της κοινότητας Αγιοπηγής – Δήμος Καρδίτσας την 1η Αυγούστου 2026.

55.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση « 3η ΓΙΟΡΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑΣ» με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας, στις 8 Αυγούστου 2026 στην πλατεία της κοινότητας Δασοχωρίου του Δήμου Σοφάδων.

56.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΩΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΩΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ – ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ» με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας, στις 12 Αυγούστου 2026 στην πλατεία της κοινότητας Μορφοβουνίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΙΤΑΣ» με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου 2026 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Μοσχάτου- Δήμος Λίμνης Πλαστήρα.

58.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ’ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ» με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας, στις 16 Αυγούστου 2026 στο Δημοτικό Σχολείο Μητρόπολης. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ «ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ» Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ «ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ» θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΟΡΤΙΤΣΙΑΝΩΝ’ , στην πλατεία της κοινότητας Πορτίτσας – Δήμος Καρδίτσας στις 22 Αυγούστου 2026.

60.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Με πρωτοβουλία του ΄΄ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ’ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ΄ στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026.

61.ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΞΥΑΣ «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» Με πρωτοβουλία του ‘ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΞΥΑΣ’ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ’ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στον οικισμό Πλατάνια Οξυάς του Δήμου Μουζακίου στις 18 Οκτωβρίου 2026. ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «Parenthesis» 22Με πρωτοβουλία του σωματείου ‘ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «Parenthesis»’ θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας, το 2ο Χορωδιακό φεστιβάλ το οποίο είναι αφιερωμένο στην μνήμη του Καρδιτσιώτη μουσικού- ποιητή Χρήστου Διαμαντή. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ’ Με πρωτοβουλία του συλλόγου «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού Καρδιτσομαγούλας του Μουσείου Πόλης Καρδίτσας, το πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου 2026 , η εκδήλωση « Πολιτιστική Κληρονομιά: από τη διάσωση στην ανάδειξη. Ανοιχτό εργαστήρι συντήρησης λαογραφικών αντικειμένων, έκθεσης και ξενάγησης». ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ’ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ’ , στην πλατεία της κοινότητας Ρεντίνας – Δήμος Σοφάδων στις 13 Αυγούστου 2026.

65.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ’ θα πραγματοποιηθεί η δράση «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ» , στην κοινότητα Αμαράντου- Δήμος Καρδίτσας στις 15 Αυγούστου 2026.

66.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ’ θα πραγματοποιηθεί «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ» , στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Πτελοπούλας – 14 Αυγούστου 2026.

67.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΙΛΟΥ Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΤΡΙΛΟΥ’ θα πραγματοποιηθεί η εκδηλώση «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ» , στην κοινότητα Πετρίλου Αργιθέας 12 Αυγούστου 2026.

68.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 24Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΛΑΪΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ’ , στην πλατεία της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου τον μήνα Ιούλιο 2026.

69.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΕΑΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΕΑΣ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘Η ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» , στην πλατεία της κοινότητας Μαραθέας – Δήμος Παλαμά στις 27 Ιουνίου 2026, στην οποία θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από τα τμήματα του συλλόγου και άλλων προσκεκλημένων τοπικών χορευτικών συλλόγων, με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΑΧΟΥΛΑΣ’, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΛΑΪΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ’ , στην πλατεία της κοινότητας Ραχούλας – Δήμος Καρδίτσας στις 15 Αυγούστου 2026 παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΕΡΙΩΤΩΝ Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΜΠΕΡΙΩΤΩΝ’ θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό πανηγύρι, στην κεντρική πλατεία της κοινότητας του Λαμπερού- Δήμος Λίμνης Πλαστήρα στις 14 Αυγούστου 2026, με αφορμή τον εορτασμό του 15Αύγουστου, 25παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας.

72.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ’ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» , στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μητρόπολης στις 6 – 7 Αυγούστου 2026, παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας.

73.ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ Με πρωτοβουλία του ‘ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ’, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΝΗΣ» , στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου της κοινότητα Ματαράγκας – Δήμος Σοφάδων τον μήνα Ιούλιο & Αυγούστου 2026 παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας.

74.ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΑΨΙΜΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ «Ο ΛΥΧΝΟΣ» Με πρωτοβουλία του ‘ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ «Ο ΛΥΧΝΟΣ», θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ» στην κοινότητα Θραψιμίου – Δήμος Σοφάδων τον μήνα Ιούλιο ή Αύγουστο 2026. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΟΥ «ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Η ΨΗΦΙΔΑ» Με πρωτοβουλία του ‘ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Η ΨΗΦΙΔΑ» θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» , στην κοινότητα Προαστίου – Δήμος Παλαμά στις 14 Απριλίου 2026.

76.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ’ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ» , στο προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου κοινότητας Καλλιφωνίου – Δήμος Καρδίτσας στις 15 Αυγούστου 2026.

77.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ (ΔΟΛΟΠΙΑ ΜΕΝΕΛΑΪΣ) Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΣΥ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΔΟΛΟΠΙΑ ΜΕΝΕΛΑΪΣ’ θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακή λαϊκή βραδιά «ΔΟΛΟΠΙΑ 2026» στην πλατεία της κοινότητας του Σμοκόβου – Δήμος Σοφάδων στις 15 Αυγούστου 2026, με αφορμή τον εορτασμό του 15Αύγουστου, παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας.

78.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ «ΤΟ ΒΕΛΕΣΙ» Με πρωτοβουλία του ‘ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ «ΤΟ ΒΕΛΕΣΙ» θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ» , στην πλατεία της κοινότητας Δαφνοσπηλιάς – Δήμος Μουζακίου στις 21 Αυγούστου 2026, μια γιορτή αφιερωμένη σε έναν καρπό που αποτελεί σύμβολο παράδοσης, μόχθου και χαράς. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Με πρωτοβουλία του ‘Μορφωτικού Συλλόγου Καλογριανών’, διοργανώνεται παραδοσιακό πανηγύρι στην κοινότητα Μελισσοχωρίου στις 7 Νοεμβρίου 2026, με την ευκαιρία εορτασμού των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΕΝΤΙΝΑΣ «ΝΥΜΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ» Με πρωτοβουλία του ‘ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΕΝΤΙΝΑΣ «ΝΥΜΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ»» θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ‘ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ , στην κοινότητας Ρεντίνας – Δήμος Σοφάδων στις 21 Αυγούστου 2026, μια γιορτή αφιερωμένη σε έναν καρπό που αποτελεί σύμβολο παράδοσης, μόχθου και χαράς , και μετά θα ακολουθήσει γλέντι παρουσία παραδοσιακής ορχήστρας. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «ΚΑΛΛΙΧΟΡΟΣ» 28Με πρωτοβουλία του ‘ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «ΚΑΛΛΙΧΟΡΟΣ»’ θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εκδήλωση του συλλόγου « ΚΑΛΛΙΧΟΡΕΙΑ 2026» , στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας στην πόλη της Καρδίτσας , στις 1 &2 Μαΐου 2026. ΤΕΧΝΗΣ ΧΩΡΟΣ – ΘΕΑΤΡΟ ΟΨΕΙΣ τραπεζοκαθίσματα, εξέδρα, Με πρωτοβουλία της Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΤΕΧΝΗΣ ΧΩΡΟΣ-ΘΕΑΤΡΟ ΟΨΕΙΣ» θα πραγματοποιηθεί το ‘4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ’, στην αυλή του Θεάτρου Όψεις, από 25 έως 28 Αυγούστου 2026 στην πόλη της Καρδίτσας. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΜΟΥΧΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ» Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – ΜΟΥΧΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ»’ θα πραγματοποιηθεί ο «7ος ΛΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΡΑΓΜΑ Λ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΟΥΧΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ», στις 9 Αυγούστου 2026 και θα περιλαμβάνει τρεις διαδρομές, των 10 χλμ, των 5,5 χλμ και των 500μ. για παιδιά.

84.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ Με πρωτοβουλία του ‘ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ’ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ», στην πλατεία της κοινότητας Αγναντερού – Δήμος Παλαμά τον Απρίλιο του 2026 με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 29Με πρωτοβουλία του ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ’ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «2Ο RIVER PARTY- ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΓΝΑΝΤΕΡΙΩΤΩΝ», στην πλατεία της κοινότητας Αγναντερού – Δήμος Παλαμά στις 14 Αυγούστου 2026 ως συνάντηση –επανασύνδεση των κατοίκων της κοινότητας και των καταγόμενων αυτής [ΑΝΤΑΜΩΜΑ] με λαϊκό γλέντι παρουσία ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας.

86.ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Με πρωτοβουλία της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ θα πραγματοποιηθεί το «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΡΑΦΩΝ – ΓΙΟΡΤΕΣ ΒΟΥΝΟΥ» που περιλαμβάνει καθ’όλη την διάρκεια του έτους τις παρακάτω εκδηλώσεις : • Πανθεσσαλική συνάντηση Χορωδιών Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής στην κοινότητα Καστανιάς –Δήμος Καρδίτσας στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» – Δήμος Μουζακίου στις 22-23 Απριλίου 2026 • Πανελλήνιο 17ο Αντάμωμα Αγραφιωτών της Πίνδου , στην Ιερά Μονή Πέτρας Καταφυγίου- Δήμος Καρδίτσας στις 8-9 Αυγούστου 2026 • Ελευθερία Αγράφων Θεσσαλίας στην κοινότητα Ανάβρας – Λουτρού Δήμου Σοφάδων στις 9-10 Μαΐου 2026 • 12ο Συνέδριο Αγράφων « Αρχαιολογία, Μνημεία, Ιστορία, Λαογραφία» στην Καρδίτσα στις 14-15 Νοεμβρίου 2026. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ. Με πρωτοβουλία του ‘ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ’, θα πραγματοποιηθεί “RIVER PARTY” στο Πετροχώρι – Δήμος Αργιθέας στις 13 Αυγούστου 2026 στον Πετριλιώτη ποταμό. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ο ‘Σύλλογος Προστασίας Μουσείου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης’, θα πραγματοποιήσει την δράση με τίτλο “ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ” στην κοινότητα Ρεντίνας – Δήμος Σοφάδων , τον Αυγούστου 2026 στο Βυζαντινό Μουσείο της περιοχής.

89.STEFANIADA LAKE FESTIVAL από την ΑΜΚΕ AGRAFA HERITAGE Με πρωτοβουλία της ‘Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας AGRAFA HERITAGE’, θα πραγματοποιηθεί το 3ημερο φεστιβάλ “STEFANIADA LAKE FESTIVAL” στη Λίμνη Στεφανιάδας – Δήμος Αργιθέας Καρδίτσας, στις αρχές Αυγούστου 2026.

90.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΤΕΑΣ Με πρωτοβουλία του ‘Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτέας’, θα πραγματοποιηθεί το 3ημερο φεστιβάλ “ΕΝΙΠΠΕΑ” στις όχθες του ποταμού Ενιππέα στον Δήμο Παλαμά, τον Αύγουστο 2026. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΑΒΛΙ – ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ο όμιλος ‘ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΑΒΛΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ’ έχοντας ως σκοπό την προώθηση , ανάδειξη και καλλιέργεια του πνευματικού αθλήματος (σκάκι) , διοργανώνει την πανελλήνια αγωνιστική εκδήλωση για το σύγχρονο σκάκι « 15ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ» στις 13-14 Ιουνίου 2026 στην πόλη της Καρδίτσας (ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ).

92.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑ Με πρωτοβουλία του ‘Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Κοσκινά’, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΕΙΑ» στην πλατεία της κοινότητας Κοσκινά Δήμος Παλαμά, τον Αύγουστο 2026.

93.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία-Παράρτημα Καρδίτσας θα πραγματοποιήσει εκδήλωση βράβευσης τον μήνα Οκτώβριο-Νοέμβριο 2026 στο αμφιθέατρο του τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την απονομή βραβείων και επαίνων στους μαθητές που διακρίθηκαν τη σχολική χρονιά 2025-2026 στους μαθηματικούς διαγωνισμούς.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Π.Σ. προχώρησε στην έγκριση του παρακάτω Προγράμματος Αθλητισμού της

Π.Ε Καρδίτσας για το έτος 2026: