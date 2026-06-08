Οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν στους ορεινούς βοσκοτόπους – “Η υπομονή εξαντλήθηκε”

Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ, οι μετακινήσεις κτηνοτρόφων προς τους θερινούς βοσκοτόπους μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι εκτροφές δεν βρίσκονται σε ζώνη καραντίνας (από ελεύθερες σε ελεύθερες περιοχές).

Αυτό έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων από την πλευρά μεγάλου αριθμού κτηνοτρόφων που βλέπουν ότι δεν μπορούν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους.

Για το πρόβλημα η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας καλεί το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης να ανταποκριθεί επιτέλους στο δίκαιο αίτημα των κτηνοτρόφων αλλά και όλων των ανθρώπων της περιφέρειας για την μετακίνηση των κοπαδιών στους ορεινούς βοσκότοπους.

Όπως επισημαίνει «οι εκτροφές αυτές είναι φτιαγμένες και προσαρμοσμένες πάνω στην μετακίνηση. Χωρίς την μετακίνηση θα υπάρξει οικονομική καταστροφή αλλά και μεγάλο θέμα με την ευζωία των ζώων, καθως δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για να μείνουν τα ζώα στον κάμπο.

Η δουλειά του υπουργείου ΑΑΤ και των αρμόδιων υπηρεσιών είναι να δώσουν λύση στο πρόβλημα.

Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια η υπομονή των κτηνοτρόφων εξαντλήθηκε.

Δεν θα αφήσουμε τα ζώα που με τόσο κόπο προστατέψαμε να χαθούν από την πείνα. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να πάνε στα βοσκοτόπια τους να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Περιμένουμε αλλαγή στάσης και λύση σε αντίθετη περίπτωση ο κτηνοτρόφικος κόσμος της Θεσσαλίας θα βρεθεί απέναντι σας».

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από agrotypos.gr)