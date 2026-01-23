Ξυλοδαρμός του εκδότη της ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – Καταγγέλλει προσπάθεια εκφοβισμού

Άγρια επίθεση με γροθιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι δέχτηκε το βράδυ της Πέμπτης ο εκδότης της ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρχιμήδης Καρεκλίδης, έξω από το σπίτι του στον Βόλο από δύο άτομα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του magnesia.news, οι άγνωστοι δράστες αιφνιδίασαν τον εκδότη, που μόλις είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι κι έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, φορώντας κουκούλες τον έσπρωξαν, τον έριξαν κάτω και του κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Ακολούθως, τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Η σοκαριστική αυτή επίθεση αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για την ιστορία της πόλης σε βάρος δημοσιογράφου και εκδότη τοπικής εφημερίδας, πράγμα που θα πρέπει να προβληματίσει και να κινητοποιήσει όλους τους θεσμικούς φορείς, που ενδιαφέρονται για την ελευθερία του Τύπου.

Πρόκειται ξεκάθαρα για προσπάθεια εκφοβισμού και φίμωσης της δημοσιογραφίας.

Μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε από τους δύο αγνώστους, ο Αρχιμήδης Καρεκλίδης ειδοποίησε την Άμεση Δράση, για να καταγράψει το γεγονός και να αναζητήσει τους δράστες, οι οποίοι μέχρι στιγμής παραμένουν ασύλληπτοι. Έπειτα μετέβη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους εφημερεύοντες γιατρούς, οι οποίοι τον υπέβαλαν στις απαραίτητες εξετάσεις, καθώς τα χτυπήματα ήταν σοβαρά.

Εντός της ημέρας ο εκδότης της ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α. Καρεκλίδης μαζί με τον συνήγορό του κ. Νίκο Μόσχο, θα προχωρήσουν στην υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστων, προκειμένου οι υπαίτιοι αυτής της άνανδρης επίθεσης να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

gegonota.news