Ξεκινά τη λειτουργία του το Κέντρο Εκπαίδευσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Βόλο

Με στόχο την ψηφιακή ενδυνάμωση και γνώση των πολιτών, ξεκινούν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου τα πρώτα μαθήματα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων που δημιουργεί η Περιφέρειας Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και την υποστήριξη της εταιρείας τεχνολογίας HP και του μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Socialinnov.

Η επίσημη έναρξη των μαθημάτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Tech Talent School 2.0 που θα έχει διάρκεια 16 μήνες ( με πρόβλεψη για 32) θα πραγματοποιηθούν στις 17:00, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού (Κ. Καρτάλη 152), όπου και θα στεγάζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης, ενώ τον Αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ Ιγνάτιος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του HP Digital Equity Accelerator 2025 και έχει ως στόχο τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος γενεών, παρέχοντας σε γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς σύγχρονες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες στο πλαίσιο δωρεάν δια ζώσης μαθημάτων που εστιάζουν:

· στην ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο και τον ρόλο των γονέων/κηδεμόνων στην καθοδήγηση και προστασία τους,

· στην εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τους τρόπους αξιοποίησής της στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιάννη Αναστασίου επισημαίνει:

“Με το πρόγραμμα Tech Talent School 2.0 η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού και με την ουσιαστική υποστήριξη της HP και της Socialinnov, επιδιώκει να φέρει τους πολίτες της Θεσσαλίας πιο κοντά στις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα στην επικοινωνία τους με την νέα γενιά και τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από τα δωρεάν, δια ζώσης μαθήματα, γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και εργαλεία για να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους με υπευθυνότητα και ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο.

Το Πρόγραμμα διάρκειας 16 μηνών ήδη έχει βρει τεράστια ανταπόκριση από γονείς και εκπαιδευτικούς. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων θα στεγάζεται στην πόλη του Βόλου, ωστόσο τα οφέλη του Προγράμματος θα διαχυθούν σε όλες τις πόλεις και κωμοπόλεις της Θεσσαλίας όπου επίσης θα γίνονται δωρεάν μαθήματα από τις αρχές του 2026 . Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Ν. Χρηστάκη της HP για την ουσιαστική συνεισφορά της σημαντικής εταιρείας τεχνολογίας στην υλοποίηση της πρωτοβουλία μας, την ομάδα της Socialinnov που έτρεξε όλες τις λεπτομέρειες του Προγράμματος, τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ.κ Ιγνάτιο για την αμέριστη υποστήριξή του και φυσικά την εκπαιδευτική μας ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Ψηφιακών Συστημάτων κ. Α. Ξενάκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που θα υλοποιήσουν το Πρόγραμμα. Καλή μας Αρχή”.