Ξεκινά η προετοιμασία του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας

Την επίσημη έναρξη των διαδικασιών για τη διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκε η απόφαση συγκρότησης της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, την οποία υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας ενός συνεδρίου διεθνούς εμβέλειας, το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 28 Νοεμβρίου 2027.

Στη συνέντευξη συμμετείχαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, με πρόεδρο τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, συντονιστή τον εκδότη του «Θεσσαλικού Ημερολογίου» Κώστα Σπανό, με αναπληρωτή τον συντονιστή του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας Γεώργιο Εμμανουήλ, και μέλη τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας Γεώργιο Τουφεξή, τον πρώην προϊστάμενο των Γενικών Αρχείων του Κράτους – Αρχεία Νομού Λάρισας Σταύρο Γουλούλη και τον σύμβουλο του Περιφερειάρχη σε θέματα Πολιτισμού Γιώργο Ανδρέου.

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή συνεργάζεται επίσης με την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας Μαρία Γαλλιού και τον Αντιπεριφερειάρχη Ισότητας, Παιδείας και Πολιτισμού και Παιδείας Βασίλη Σίμο. Η επιτροπή θα υποστηρίζεται και συνεργάζεται με την υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας, Σοφία Σταθοπούλου, και την Εύη Μποτσαροπούλου στέλεχος του γραφείου Τύπου της Περιφέρειας.

Όπως τόνισε ο Δημήτρης Κουρέτας, στόχος του συνεδρίου είναι να καταγραφούν, να αναδειχθούν, να τεκμηριωθούν και να αξιολογηθούν επιστημονικά τα βασικά δεδομένα που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό της Θεσσαλίας από τους προϊστορικούς χρόνους έως το 1912. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προσέγγιση της ιστορίας δεν αφορά μόνο τη γνώση του παρελθόντος, αλλά και την κατανόηση της πολιτιστικής και κοινωνικοοικονομικής ταυτότητας της Θεσσαλίας, ώστε να διαμορφωθούν οι περιφερειακές κατευθύνσεις της βιώσιμης ανάπτυξης του μέλλοντος.

Ο Κώστας Σπανός σημείωσε ότι το συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει νέες πτυχές της θεσσαλικής ιστορίας από όλες τις ιστορικές περιόδους, από τη νεολιθική εποχή έως την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας και της Ελασσόνας στο ελληνικό κράτος, επισημαίνοντας ότι η ιστορία της Θεσσαλίας αποτελεί ένα μοναδικό πεδίο επιστημονικής έρευνας με διεθνές ενδιαφέρον.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τουφεξής τόνισε ότι το συνέδριο έρχεται να καλύψει ένα κενό περίπου είκοσι ετών συνεχούς επιστημονικής έρευνας, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν προκύψει σημαντικά νέα αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα για τη Θεσσαλία. Παράλληλα, ανέδειξε τη συμβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη χρηματοδότηση έργων πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία επηρεάζουν όχι μόνο την επιστημονική γνώση αλλά και την οικονομική και κοινωνική ζωή των τοπικών κοινωνιών.

Ο Γιώργος Εμμανουήλ υπογράμμισε ότι οι ανακοινώσεις που θα επιλεγούν δεν θα περιορίζονται στην παραδοσιακή προσέγγιση, αλλά θα αξιολογούνται και με βάση τη συμβολή τους στη σύνδεση πολιτισμού, περιβάλλοντος και αγροδιατροφής. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου οικοσυστήματος που θα αναδεικνύει τη θεσσαλική ταυτότητα και θα μπορεί να υποστηρίξει πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και αγροδιατροφικές διαδρομές στη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2035.

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, όπως αυτή ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αποτελείται από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς, αρχαιολόγους και ερευνητές και θα οργανώσει τις εργασίες σε πέντε θεματικές ενότητες: Προϊστορική, Κλασική, Βυζαντινή, Νεότερη και Διαχρονική Ιστορική και Πολιτιστική Περίοδο. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιφιγένεια Τουρναβίτου, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αλέξανδρος Μαζαράκης, ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιωάννης Βαραλής, η πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιωάννα Λαλιώτη, ο διευθυντής του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Ευάγγελος Καραμανές, η επίκουρη καθηγήτρια Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βασιλική Γιακουμάκη, η πρώην διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και των Εφορειών Αρχαιοτήτων, μεταξύ των οποίων οι Κρυσταλλία Μαντζανά, Χαράλαμπος Ιντζεσίλογλου και Άννα Γιαλούρη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, η πρώτη ανοιχτή πρόσκληση προς την επιστημονική κοινότητα θα δημοσιοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ έως τον Μάιο του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των ανακοινώσεων.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν με κεντρική εισήγηση της Λαρισαίας ομότιμης καθηγήτριας Ιστορίας του ΕΚΠΑ, Μαρίας Ευθυμίου, η οποία θα είναι η επίσημη προσκεκλημένη της διοργάνωσης. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο, ενώ στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός μόνιμου επιστημονικού και πολιτιστικού αποτυπώματος που θα αναδείξει τη διαχρονική πορεία της Θεσσαλίας και θα συμβάλει στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την περιοχή.

Το παρόν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έδωσαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Μαρία Γαλλιού, ο Αντιπεριφερειάρχης Ισότητας, Παιδείας και Πολιτισμού και Παιδείας Βασίλης Σίμος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρης Τσέτσιλας, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας Αδριάνα Κομίτσα.ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής πολιτικής και Οικογένειας Χρήστος Γκουρομπίνος.