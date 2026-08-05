Ξεκινά από την Περιφέρεια ο φωτογραφικός διαγωνισμός TLOUPAS PATH

Ο διεθνής φωτογραφικός διαγωνισμός TLOUPAS PATH – Photography Award of Thessaly’s Heritage, αφιερωμένος στην παρακαταθήκη του φωτογράφου Τάκη Τλούπα, τον οποίο διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ανοίγει επίσημα τις πύλες του στις 5 Αυγούστου 2026, καλώντας επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους από όλο τον κόσμο να αποτυπώσουν τη δική τους «Αναγέννηση» μέσα από τον φακό.

Η Αναγέννηση δεν είναι απλώς ένα ιστορικό κεφάλαιο της ευρωπαϊκής τέχνης. Είναι μια διαρκής ανθρώπινη ανάγκη. Είναι η επιλογή μας να δούμε τον κόσμο από την αρχή, ακόμα και όταν όλα γύρω μας μοιάζουν εξαντλημένα. Σημαίνει να ξαναβρούμε το μέτρο, να επιστρέψουμε στην ουσία του ανθρώπινου βλέμματος και να κοιτάξουμε μπροστά. Αν η ιστορική Αναγέννηση έβαλε στο επίκεντρο τον άνθρωπο, το φως και τη γνώση, η σημερινή ανάγκη για μια νέα Αναγέννηση είναι βαθιά υπαρξιακή και συλλογική.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση δεν αποτελεί προειδοποίηση, αλλά καθημερινή εμπειρία. Η υπερθέρμανση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η αλλοίωση των τοπίων διαμορφώνουν ένα νέο υπόβαθρο αγωνίας. Την ίδια στιγμή, οι παγκόσμιες οικονομικές πιέσεις, η αβεβαιότητα και οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας συμπιέζουν το βιοτικό μας επίπεδο. Κυρίως, όμως, πιέζουν τον εσωτερικό μας χώρο εκεί όπου γεννιούνται τα όνειρα, η έμπνευση και η δημιουργική ελευθερία.

Ως φωτογραφική θεματική, η «Αναγέννηση» στο TLOUPAS PATH δεν αναζητά απλώς εικόνες αισιοδοξίας. Ζητά εικόνες μετάβασης τη στιγμή που κάτι σπάει και κάτι άλλο αρχίζει. Τη λεπτή εκείνη ζώνη όπου η απώλεια μετατρέπεται σε αντοχή, η φθορά σε φροντίδα, η ερήμωση σε επανακατοίκηση και η σιωπή σε φωνή. Η Αναγέννηση μπορεί να κρύβεται στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που επιμένει, σε ένα τοπίο που επιστρέφει, σε μια κοινότητα που ξαναχτίζει δεσμούς, σε ένα ίχνος ζωής μέσα στα ερείπια, σε μια χειρονομία τρυφερότητας μέσα στην πίεση. Η φωτογραφία μπορεί να κρατήσει ορατό όχι μόνο ό,τι χάνεται, αλλά και ό,τι επιμένει να γεννιέται.

Για το TLOUPAS PATH, αυτή η προσέγγιση συνδέεται άμεσα με την πολύτιμη παρακαταθήκη του Τάκη Τλούπα και τον σταθερό άξονα της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Η θεματική αυτή δεν είναι μια πρόσκληση για μια ωραιοποιημένη επιστροφή στο παρελθόν, αλλά το κάλεσμα για μια θαρραλέα επανεκκίνηση. Μας προκαλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που κατοικούμε στον κόσμο, τον τρόπο που κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον, και τον τρόπο που υπερασπιζόμαστε τη ζωή και τη δημιουργία. Γιατί σήμερα, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι απλώς να αντέξουμε την κρίση, αλλά να γεννήσουμε μέσα από αυτήν μια νέα δυνατότητα για κοινή ζωή.

Συμμετοχή & πληροφορίες

Οι υποβολές ξεκινούν στις 5 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους από όλο τον κόσμο. Κάθε δημιουργός μπορεί να υποβάλει από 3 έως 5 φωτογραφίες, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://tloupas-path.com/

Πλαίσιο χρηματοδότησης

Ο φωτογραφικός διαγωνισμός «TLOUPAS PATH» υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο δράσεων ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027.