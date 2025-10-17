Ξεκίνησε η λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Καρδίτσα

Η καθιερωμένη εδώ και πολλές δεκαετίες ετήσια εμποροπανήγυρη της Καρδίτσας άνοιξε σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου τις πύλες της, στον χώρο που βρίσκεται απέναντι από τις καπναποθήκες, πλησίον της Καρδιτσομαγούλας.

Είναι η δεύτερη φορά, που το συγκεκριμένο εμπορικό γεγονός, που όπως πάντα έχει επταήμερη διάρκεια, ξεκινά πριν τις 20 Οκτωβρίου, κάτι που θεωρούνταν θεσμοθετημένο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης για δεύτερη φορά, συνεχόμενη, δεν υπάρχει λούνα παρκ στο «παζάρι».

Να σημειωθεί ότι η πρεμιέρα του παζαριού δεν έγινε υπό τις καλύτερες δυνατόν καιρικές συνθήκες, καθώς η μέρα είναι ξεκάθαρα φθινοπωρινή, με βαρύ ουρανό και ενίοτε ψιλόβροχο, αλλά αυτό μάλλον δεν ξενίζει κανέναν καθώς όπως είναι σε όλους γνωστό… «παζάρι χωρίς βροχή δεν γίνεται».

Η κίνηση στις πρώτες ώρες ζωής της εμποροπανήγυρης ήταν υπαρκτή μεν, περιορισμένη δε, με τους περισσότερους επισκέπτες να κινούνται αναγνωριστικά σε ότι αφορά τα εκτιθέμενα προϊόντα και τις τιμές τους, ενώ υπήρχαν και επιχειρήσεις που δεν είχαν ακόμα ετοιμάσει τον χώρο για να αναρτήσουν τα προς πώληση προϊόντα τους, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το απόγευμα.

Όπως είναι λογικό και αναμενόμενο, το απόγευμα της Παρασκευής και το Σαββατοκύριακο είναι το διάστημα που θα υπάρξει η μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών στην εμποροπανήγυρη και αυτό που ποντάρουν οι 71 επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αυτή, έχοντας νοικιάσει τις 310 θέσεις.

Τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης είναι αυτά που κυριαρχούν στο φετινό «παζάρι» ενώ, όπως πάντα ένα ξεχωριστό κομμάτι καλύπτουν οι πωλητές χαλιών στην μία άκρη του χώρου και οι ψησταριές-καντίνες από την άλλη.

Φυσικά υπάρχουν παιχνίδια, λευκά είδη, είδη σπιτιού, εργαλεία, αξεσουάρ και κάθε είδους μεγαλύτερα ή μικρότερα αντικείμενα, όπως και οι πάγκοι με χαλβά Φαρσάλων που είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία του παζαριού.

Να σημειωθεί ότι στον χώρο ήταν και θα είναι παρούσα καθ’ όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης η Δημοτική Αστυνομία.

Σημειώνουμε, κλείνοντας, ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας και με πρόσφατες δηλώσεις του νέου προέδρου του κ. Τσεκούρα στο KarditsaLive.Net, έχει εκφράσει την αντίθεσή του στη διοργάνωση.

Π.Κ. (KarditsaLive.Net)