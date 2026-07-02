Ξεκίνησαν οι εργασίες της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027 στη Σκιάθο

Με την καθιερωμένη τεχνική συνάντηση στο ξενοδοχείο Skiathos Palace στη Σκιάθο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), των Επιτελικών Δομών, των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, καθώς και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία» ξεκίνησαν οι εργασίες της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027.

Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών συναντήσεων, επίσημων εργασιών, καθώς και επισκέψεων σε σημαντικά συγχρηματοδοτούμενα έργα του νησιού.

Το απόγευμα της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί πολιτιστική δράση και επίσκεψη στο Κάστρο Σκιάθου (18:30 μ.μ. – 21:00 μ.μ.), με ξενάγηση στο συγχρηματοδοτούμενο έργο στερέωσης και αποκατάστασης του Κάστρου και των εσωτερικών κτιρίων του οικισμού. Παράλληλα, στις 20:00 μ.μ. θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία στον πρόσφατα αναστηλωμένο Ιερό Ναό Παναγίας της Μεγαλομάτας.

Η Παρασκευή 3 Ιουλίου αποτελεί την κεντρική ημέρα των εργασιών της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης. Το Σάββατο 4 Ιουλίου είναι η τελευταία ημέρα των εργασιών και περιλαμβάνει τεχνική συνάντηση για την ΟΧΕ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση) Βορείων Σποράδων (11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.). Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, οι Δήμαρχοι Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου, καθώς και στελέχη της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, της ΜΟΔ Α.Ε. και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος. Οι εκδηλώσεις θα κλείσουν με παράλληλες επισκέψεις σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της περιοχής, όπως το Μουσείο Ζήσης Οικονόμου και η Ανάπλαση της Οδού Παπαδιαμάντη. Σχετικά με το Πρόγραμμα:

Το Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027 υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ), υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι ο συντονισμός, η αξιολόγηση και η βέλτιστη απορρόφηση των πόρων για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.