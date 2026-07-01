Ξανά στη Θεσσαλία το 2027 η διεθνή ποδηλατική διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas

Τις θερμές ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την άψογη και πετυχημένη διεθνή ποδηλατική διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, εξέφρασαν επισκεπτόμενοι τoν Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα στο γραφείο του, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Τάκης Ξουρής (Επιχειρησιακός Διευθυντής) και Θάνος Γεωργίου (Εμπορικός Διευθυντής και υπεύθυνος των πρόδρομων και παράλληλων δράσεων), παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Σωτήρη Σουλούκου.

Το «ευχαριστώ» της Οργανωτικής Επιτροπής δεν περιορίστηκε μόνο σε δηλώσεις, αλλά συνοδεύτηκε και από την προσφορά στον Δημ. Κουρέτα δύο αγωνιστικών φανελών, η μία αυτή που δίνεται συνήθως στο νικητή του Τουρνουά και η δεύτερη στο νικητή της κατηγορίας sprint.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 είχε την τιμητική του στη Θεσσαλία, με τη Λάρισα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Συγκεκριμένα, η Θεσσαλία φιλοξένησε δύο καθοριστικά σκέλη (ετάπ): τον τερματισμό του 2ου ετάπ (Καρπενήσι – Λάρισα) στις 7 Μαΐου και την εκκίνηση του 3ου ετάπ (Βόλος – Λαμία) στις 8 Μαΐου, αγώνες που στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία.

Στην πρόσφατη συνάντηση ζητήθηκαν επίσης οι λεπτομέρειες των ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών ποδηλατικών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στις κεντρικές πλατείες της Αγιάς (στο περιθώριο της Γιορτής μήλου τον Σεπτέμβριο) και της Ελασσόνας (στο περιθώριο των επετειακών εκδηλώσεων τον Οκτώβριο).

Επίσης επισημοποιήθηκε η διοργάνωση του νέου ποδηλατικού γύρου το 2027 ξανά στη Θεσσαλία, με τις δύο πλευρές να ανανεώνουν σύντομα το ραντεβού τους για την καλύτερη προετοιμασία της κορυφαίας διεθνούς ποδηλατικής διοργάνωσης της χώρας.