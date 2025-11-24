Νεκρός 32χρονος Λαρισαίος σε τροχαίο στη Σερβία

Ενας 32χρονος Λαρισαίος έχασε τη ζωή του σε φοβερό τροχαίο που σημειώθηκε κοντά στο Νόβι Σαντ της Σερβίας όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και οδηγούσε συνομήλικος Λαρισαίος φίλος του συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με φορτηγό, σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com.

Στο ίδιο τροχαίο τραυματίστηκε και ο 60χρονος πατέρας του οδηγού που διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται στην αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης για το τροχαίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ώρα του τροχαίου επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες με χιονόπτωση και δυνατό ψύχος.