Νέος κύκλος συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Κίνας

Πολύ παραγωγική υπήρξε η συζήτηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα με τον Πρέσβη της Κίνας κ. Fang Qiuστην Ελλάδα, κατά τη συνάντηση τους που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη.

Ο Δημ. Κουρέτας ενημέρωσε τον Κινέζο Πρέσβη ότι ήδη η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει πολλούς δεσμούς με την Κίνα και αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία που υπάρχει με την επαρχία Jiangsu της Κίνας μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε με τον Πρόεδρο του Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα της Jiangsu πέρυσι τον Ιούνιο σε εκδήλωση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα. Του εξήγησε ότι ο στόχος είναι η οικοδόμηση μιας στρατηγικής συνεργασίας που κτίστηκε όχι με όρους διπλωματικού πρωτοκόλλου, αλλά με κοινό όραμα και πρακτικούς στόχους που αφορούν στους τομείς του τουρισμού, της καινοτομίας, του πολιτισμού και της τεχνολογίας

Περαιτέρω συζητήθηκε ο προγραμματισμός επίσκεψης του Περιφερειάρχη στην επαρχία Jiangsu της Κίνας το φθινόπωρο του 2026, η οποία θα συνοδεύεται από μια μικρή αποστολή θεσσαλών παραγωγών που ασχολούνται με το λάδι και το τυρί, με στόχο να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ανταλλαγής επισκέψεων μεταξύ των δύο περιφερειών. Ο Δημ. Κουρέτας τόνισε ότι η Θεσσαλία εξάγει ήδη τα παραπάνω προϊόντα στην Κίνα και ότι υπάρχουν περιθώρια για πιο ουσιαστική συνεργασία.

Ο κ. FangQiu από την πλευρά του τόνισε πως η Θεσσαλία αποτελεί τουριστικό προορισμό για τους κινέζους πολίτες, εστίασε δε στα Μετέωρα, τα οποία αποτελούν για τους Κινέζους τον ένα από τους δύο πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα μαζί με τη Σαντορίνη, και εξέφρασε την επιθυμία να προχωρήσουν σε περαιτέρω συνέργειες ως προς το τουριστικό προϊόν της Θεσσαλίας.

Αναφέρθηκε επίσης στις περιπτώσεις περιοχών που μοιάζουν ιδιαίτερα με τα Μετέωρα. Η πρώτη είναι η Zhāngjiājiè, μια πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της επαρχίας Χουνάν της Κίναςη οποία έχει καταγεγραμμένη ιστορία που χρονολογείται από το 221 π.Χ. Το όνομα της πόλης υιοθετήθηκε το 1994, από το Εθνικό Δασικό Πάρκο στην γραφική περιοχή Wulingyuan, προκειμένου να του δοθεί μεγαλύτερη προβολή και αφού αυτή η τοποθεσία είχε χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1992.

Η δεύτερη είναιτο Όρος Φαντζίνγκ (Fanjingshan), ένα ιερό βουνό με εντυπωσιακούς ναούς στην κορυφή .Βρίσκεται στην επαρχία Γκουιτζόου (Guizhou) στη νοτιοδυτική Κίνα και αποτελεί την υψηλότερη κορυφή των βουνών Γουλίνγκ (Wuling) με υψόμετρο 2.570 μέτρα. Είναι παγκοσμίως γνωστό για τον «Χρυσό Βράχο των Κόκκινων Συννέφων», όπου δύο ναοί είναι χτισμένοι πάνω σε δύο απόκρημνες κορυφές, οι οποίες ενώνονται με μια μικρή γέφυρα .Θεωρείται ιερό βουνό του Κινεζικού Βουδισμού και είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 2018. Αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο και οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν στην κορυφή μέσω τελεφερίκ ή ανεβαίνοντας χιλιάδες σκαλοπάτια.

Μετά την αναφορά του στις δύο περιοχές που μοιάζουν με αυτή των Μετεώρων, ο Κινέζος Πρέσβης πρότεινε η Περιφέρεια Θεσσαλίας να συνδεθεί με τις αντίστοιχες επαρχίες στην Κίνα και να προχωρήσουν σε μνημόνια συνεργασίας με στόχο την τουριστική προβολή και διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης των δύο χωρών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή δώρων. Συγκεκριμένα ο κ. Κουρέτας χάρισε στον Πρέσβη της Κίνας μια καρφίτσα σε σχήμα στάχυ που αποτελεί το σύμβολο της Θεσσαλίας και εκείνος με τη σειρά του ανταπέδωσε ένα άλογο, καθώς φέτος στην Κίνα είναι η χρονιά του αλόγου, και ένα κινέζικο ημερολόγιο.