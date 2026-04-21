Νέα ψηφιακή εποχή στις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σε νέα ψηφιακή εποχή έχουν εισέλθει εδώ και λίγο χρονικό διάστημα οι Διευθύνσεις Μεταφορών των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς από τις 15/10/25 μέχρι 31/3/2026 σε διάστημα μόλις 4,5 μηνών, έχουν διεκπεραιωθεί ψηφιακά τα αιτήματα 14.235 πολιτών και επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, λόγω της μεγάλης μεταρρύθμισης δημιουργίας Κωδικού RF που υλοποιήθηκε, με αποτέλεσμα την πλήρη ψηφιακή εξυπηρέτηση των Θεσσαλών πολιτών μέσω της πλατφόρμας του GOV.gr με την χρήση Η/Υ και μέσω των ΚΕΠ όλης της Θεσσαλίας, για δεκαεπτά υπηρεσίες όπως:

1. Ενημέρωση Στοιχείων

2. Αντικατάσταση Αδειών Οδήγησης

3. Αντίγραφο λόγο φθοράς

4. Αντίγραφο λόγω κλοπής/ απώλειας

5. Ανανέωση άδειας

6. Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας

7. Μεταβίβαση οχήματος

8. Ταξινόμηση Οχήματος

9. Άρση παρακράτησης κυριότητας οχήματος

10. Αρχική Χορήγηση/Επέκταση άδειας Οδήγησης – Έκδοση Δελτίου Εκπαίδευσης Υποψηφίου Οδηγού

11. Αρχική Χορήγηση/ Επέκταση Άδειας οδήγησης – Προγραμματισμός Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίου

12. Αρχική Χορήγηση/ Επέκταση Άδειας οδήγησης- Προγραμματισμός Πρακτικής Εξέτασης Υποψηφίου

13. Αρχική Χορήγηση/ Επέκταση Άδειας οδήγησης- Έκδοση Νέων Αδειών Αδειών Οδήγησης

14. Ενεργοποίηση Ισοδυναμίας της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (Β) με την άδεια οδήγησης ελαφρού δικύκλου (Α1) – Κωδικός 121

15. Κληρονομική Μεταβίβαση

16. Αλλαγή χρώματος οχήματος

17. Μεταβολή στοιχείων ιδιοκτήτη

Είναι σαφές από τους πρώτους μήνες χρήσης της υπηρεσίας του ΚΩΔΙΚΟΥ RF και της δυνατότητας ψηφιακής εξυπηρέτησης μέσω του GOV.gr που υπήρξε, πως μειώθηκαν σημαντικά οι μετακινήσεις και ο συνωστισμός των πολιτών στις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ μειώθηκε σημαντικά η ταλαιπωρία και το κόστος μετακίνησης για πολίτες απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών στα διοικητικά όρια της Θεσσαλίας. Τα αναλυτικά στοιχεία του πρώτου τετραμήνου εφαρμογής της μεταρρύθμισης που συντελεσθεί παρουσιάζονται ανάγλυφα στους παρακάτω πίνακες, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι μειώθηκε και ο όγκος των έγχαρτων φακέλων που στοιβάζονται επί χρόνια στους γεμάτους χώρους αρχείων των Διευθύνσεων Μεταφορών σε Λάρισα Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Επενδύσεων Γιάννης Αναστασίου σημειώνει:

«Η αλλαγή της εικόνας στις Διευθύνσεις Μεταφορών ως προς την Εξυπηρέτηση Πολιτών , Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με τις συνεχώς υπό πίεση και υπο- στελεχωμένες υπηρεσίες μας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι μία πραγματικότητα που ήδη είναι εμφανής, από τους πρώτους μήνες εφαρμογής της μεταρρύθμισης του ΚΩΔΙΚΟΥ RF που εισαγάγαμε στο σύστημα διασύνδεσης με το GOV.gr. Η ψηφιακή εξυπηρέτηση των χρηστών του ΚΩΔΙΚΟΥ RF σε 4,5 μόλις μήνες αντιστοιχεί σχεδόν στο 30% των ψηφιακών πράξεων που είχαν γίνει σε διάστημα 3,5 ετών από το 2022. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η αύξηση του ποσοστού ψηφιακής διεκπεραίωσης των υπηρεσιών μας, με την στήριξη των πολιτών και των εμπλεκόμενων επαγγελματιών με τις Διευθύνσεις Μεταφορών. Το στοίχημα κερδίζεται και σε ορατό χρονικό διάστημα ευελπιστώ πως η νέα εποχή εξυπηρέτησης θα είναι μία μη επιστρέψιμη πραγματικότητα προς όφελος όλων».