Νέα ζωή μετά από 19 χρόνια για 61χρονο Βολιώτη

Ύστερα από 19 χρόνια αναμονής, αγωνίας και συνεχών αιμοκαθάρσεων, ένας 61χρονος οικογενειάρχης από τον Βόλο ζει πλέον μια νέα πραγματικότητα, καθώς έλαβε το πολυπόθητο μόσχευμα που του χάρισε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Ο 61χρονος αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας ήδη από την ηλικία των 25-26 ετών, όταν υποβλήθηκε στην πρώτη του μεταμόσχευση νεφρού, με δότη τον πατέρα του. Το μόσχευμα το “κράτησε” ο οργανισμός του για περίπου 17 χρόνια, ωστόσο στη συνέχεια το απέρριψε και επέστρεψε στις αιμοκαθάρσεις.

Η πολυπόθητη στιγμή έφτασε το περασμένο Σάββατο, όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα που περίμενε εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Βρέθηκε συμβατό μόσχευμα από πτωματικό δότη και μεταφέρθηκε άμεσα στην Αθήνα για να υποβληθεί στη μεταμόσχευση. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την περασμένη Κυριακή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Μαγνησίας Βασίλης Γιαννάκος μιλώντας στο E-Thessalia επεσήμανε ότι επρόκειτο για την τέταρτη μεταμόσχευση στο έτος και η δεύτερη από πτωματικό δότη. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς συγγενείς ασθενών που μπορούν και πληρούν τις προϋποθέσεις να εξετάζουν το ενδεχόμενο δωρεάς μοσχεύματος, υπογραμμίζοντας ότι “η πράξη αυτή μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή ενός ανθρώπου και να μειώσει σημαντικά τον χρόνο αναμονής για μεταμόσχευση. Είμαστε συγκινημένοι με την περίπτωση του 61χρονου, καθώς ένα τηλεφώνημα ήταν αρκετό για να βάλει τέλος σε 19 χρόνια αναμονής”.

Aναστασία Φύσσα / e-thessalia.gr