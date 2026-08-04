Μπλόκο σε σπείρα Ιταλών στη Σκόπελο – Βουτούσαν με μπουκάλες και έκλεβαν κοράλλια

Πραγματικό σοκ και ΔΕΟΣ περίμενε σπείρα Ιταλών, που ετοιμαζόταν να φυγαδεύσει στη γειτονική χώρα μεγάλη ποσότητα κοραλλιών από τον ελληνικό βυθό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, όλα ξεκίνησαν όταν οι Ράμπο του ΔΕΟΣ, της ειδικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, εντόπισαν μεταφορική εταιρεία, η οποία, βάσει του risk analysis και των δεδομένων που «τρέχουν» οι αλγόριθμοι της υπηρεσίας, εμφάνιζε μάλλον περίεργη συμπεριφορά.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, οι έλεγχοι, ακόμα και οι δειγματοληπτικοί, δεν γίνονται πλέον στα «τυφλά», αφού αναλύονται δεδομένα, τα οποία αναδεικνύουν στοιχεία που «μυρίζουν» παραβατικότητα. Κάπως έτσι, άλλωστε, οι τελωνειακές Αρχές εντοπίζουν τους τελευταίους μήνες περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων και λοιπών αγαθών.

Πώς τους έπιασαν στα πράσα

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η έφοδος και το «ξεσκόνισμα» στους φακέλους της μεταφορικής, έβγαλε λαβράκι. Μεταξύ άλλων, ως πελάτες της εμφανίζονταν Ιταλοί, που ετοιμάζονταν να μεταφέρουν από την Ελλάδα στην πατρίδα τους ένα υπερπολύτιμο φορτίο. Το φορτίο αυτό αποκαλύφθηκε, όταν οι Ράμπο του ΔΕΟΣ έβαλε στο στόχαστρο την ομάδα των Ιταλών.

Γεωγραφικήαναφορά

Οι Ιταλοί, που μένει να φανεί αν έχουν κι άλλους συνεργάτες στη χώρα μας, είχαν μισθώσει σκάφος αναψυχής. Όπως αποδείχθηκε, δεν το ήθελαν απλώς για… βουτιές και περιήγηση στις ελληνικές θάλασσες. Το σκάφος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε έξω από τη Σκόπελο. Τι έκαναν εκεί οι Ιταλοί; Βουτούσαν με μπουκάλες και έβγαζαν από τον βυθό σπάνια κοράλλια, τα οποία προστατεύονται (Natura).

Η αυτοψία έδειξε ότι οι Ιταλοί δεν «ψάρευαν» τα πολύτιμα κοράλλια για να… στολίσουν τα σπίτια τους, καθώς βρέθηκαν αποθηκευμένες μεγάλες ποσότητες, αξίας τουλάχιστον 800.000 ευρώ. Το πολύτιμο φορτίο θα έπαιρνε τον δρόμο για την Ιταλία, αν οι Ράμπο του ΔΕΟΣ δεν είχαν «τσιμπήσει» τη μεταφορική.

Οι έρευνες δεν σταματούν, όμως, εδώ. Ήδη οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες ιταλικές, προκειμένου να εντοπιστεί ο παραλήπτης του πολύτιμου φορτίου, χωρίς να αποκλείεται να πρόκειται για διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες.

Το λαθρεμπόριο κοραλλιών

Σύμφωνα με τους New York Times, tο λαθρεμπόριο κοραλλιών είναι ένα εξαιρετικά καταστροφικό, πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, κομμάτι της παγκόσμιας εμπορίας άγριας ζωής που περιλαμβάνει την παράνομη υλοτόμηση και τη διακρατική μεταφορά προστατευόμενων θαλάσσιων ασπόνδυλων. Οδηγούμενο σε μεγάλο βαθμό από το εμπόριο πολυτελών οικιακών ενυδρείων και τις αγορές πολυτελών κοσμημάτων και αντικειμένων, ευθύνεται για σχεδόν το 15% όλων των παγκόσμιων κατασχέσεων άγριας ζωής.

Τα ζωντανά κοράλλια κρύβονται μέσα σε νόμιμες αποστολές τροπικών ψαριών ή θαλάσσιων ανεμώνων. Συνήθως συσκευάζονται σε πλαστικές σακούλες γεμάτες με νερό μέσα σε χαρτόκουτα ή αποσκευές επιβατών και δηλώνονται ψευδώς σε έντυπα αεροπορικού φορτίου. Πού καταλήγουν τα πολύτιμα φορτία;

Η αγορά διακοσμητικών ενυδρείων: Οι λαθρέμποροι αφαιρούν πολύχρωμα πετρώδη και μαλακά κοράλλια από τροπικούς υφάλους – κυρίως στη Νοτιοανατολική Ασία – για να προμηθεύσουν ιδιώτες χομπίστες παγκοσμίως. Κύριοι κόμβοι προορισμού περιλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ηπειρωτική Κίνα.

Η αγορά κοσμημάτων «Κόκκινου Χρυσού»: Τα πολύτιμα κοράλλια βαθέων υδάτων, και συγκεκριμένα τα κόκκινα κοράλλια της Μεσογείου, αλιεύονται λαθραία σε μεγάλο βαθμό στα ανοικτά των ακτών της Βόρειας Αφρικής (όπως η Αλγερία και η Τυνησία). Αυτή η πρώτη ύλη εισάγεται λαθραία στη νότια Ιταλία, ιδιαίτερα στο Torre del Greco, τον παγκόσμιο κόμβο επεξεργασίας πολυτελών κοσμημάτων από κοράλλια.

Μόλις τον περασμένο Απρίλιο, πάνω από 1.000 ζωντανά κοράλλια (1,5 τόνοι) από την Ινδονησία εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο Chopin της Πολωνίας, ενώ πέρσι τον Αύγουστο 1.574 δείγματα ζωντανών κοραλλιών κατασχέθηκαν στο Χονγκ Κονγκ μαζί με απειλούμενες χελώνες σε αεροπορικό φορτίο. Το δίκτυο χρησιμοποιούσε ψευδείς δηλώσεις ρούχων και τροφίμων και η αξία των κατασχεμένων έφτασε τα 4,31 εκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ.

πηγή: iefimerida.gr