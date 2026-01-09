Μπλόκο Νίκαιας: Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με Μητσοτάκη

Τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα την Τρίτη, την ώρα που έχει προγραμματιστεί η συνάντηση αντιπροσωπείας των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας, ενόψει της αυριανής πανελλαδικής συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Νίκαια, οι αγρότες του μεγαλύτερου μπλόκου της χώρας ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις κινητοποιήσεις, επιμένοντας στη συνέχισή τους χωρίς υποχωρήσεις.

Η κάθοδος στην πρωτεύουσα αναμένεται να γίνει με λεωφορεία, ενώ κρίσιμες αποφάσεις για τη συνολική στάση του αγροτικού κινήματος θα ληφθούν αύριο, Σάββατο (10/1). Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας και αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από δεκάδες αγροτικά μπλόκα απ’ όλη τη χώρα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας των κινητοποιήσεων, ο σχεδιασμός των επόμενων αγωνιστικών βημάτων, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, για την οποία αναμένεται να οριστεί και η επιτροπή εκπροσώπων των αγροτών.

ΤΑ ΝΕΑ