Μπλόκα την Κυριακή σε Νίκαια και Ε-65 από τους Θεσσαλούς αγρότες

Οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τους αγρότες της Θεσσαλίας.

Μετά από σύσκεψη οι αγρότες της Λάρισας, των Τρικάλων και της Μαγνησίας πρόκειται να στήσουν το μπλόκο τους την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 13.00, στη Νίκαια, ενώ την ίδια ημέρα και ώρα οι αγρότες της Καρδίτσας αναμένεται να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στον Ε-65.

Ήδη έχουν απευθύνει κάλεσμα σε όλο τον αγροτικό κόσμο να στηρίξει τις κινητοποιήσεις και να δώσει δυναμικό παρών στα μπλόκα με στόχο την επίλυση των αιτημάτων τους.