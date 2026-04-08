Μικρές πράξεις, μεγάλη φροντίδα από το Fashion City Outlet

Το κέντρο της καρδιάς μας στήριξε και αυτές τις γιορτές δομές και οικογένειες της Λάρισας

Στο πνεύμα του Πάσχα και με γνώμονα την έμπρακτη προσφορά προς την τοπική κοινωνία, το Fashion City Outlet προχώρησε και φέτος σε μια σειρά από ενέργειες στήριξης οργανισμών και οικογενειών της Λάρισας. Με απλές αλλά ουσιαστικές πράξεις, το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας» συνέβαλε στην ενίσχυση φορέων που προσφέρουν καθημερινά σημαντικό έργο.

Στήριξη στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων

Το Fashion City Outlet προσέφερε τρόφιμα στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων, συμβάλλοντας στην κάλυψη βασικών αναγκών και στη στήριξη γυναικών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.

Στήριξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων

Στο ίδιο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς, το Fashion City Outlet προσέφερε είδη προσωπικής υγιεινής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, ενισχύοντας τη λειτουργία μιας δομής που στηρίζει καθημερινά οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Στήριξη στον Σύλλογο Πολυτέκνων Λάρισας & Περιχώρων

Παράλληλα, το Fashion City Outlet προσέφερε τσουρέκια για το πασχαλινό καλάθι των οικογενειών του Συλλόγου Πολυτέκνων Λάρισας & Περιχώρων, συμβάλλοντας με έναν συμβολικό αλλά ουσιαστικό τρόπο στο γιορτινό τραπέζι των ημερών.

Με σεβασμό, απλότητα και διάθεση προσφοράς, το Fashion City Outlet συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία στηρίζοντας πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά — στο κέντρο της καρδιάς μας.

Fashion City Outlet

