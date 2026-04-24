Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές στο διαμέρισμά τους – Οι σοροί τους εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη

Nεκρές εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμά τους, στο κέντρο της Λάρισας, δύο γυναίκες.

Πρόκειται για την 88χρονη μητέρα και την 66χρονη κόρη της οι οποίες βρέθηκαν νεκρές από συγγενικά τους πρόσωπα, τα οποία ανησύχησαν καθώς δεν είχαν επικοινωνήσει μαζί τους τις τελευταίες ημέρες.

Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης κάτι που δείχνει ότι ο θάνατος τους επήλθε πριν από αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατός τους οφείλεται σε παθολογικά αίτια με την προανάκριση να έχει αναλάβει το Α.Τ. Λάρισας.

