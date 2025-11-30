Με 12 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια αλλάζει το τοπίο σε 17 περιοχές

Πάρκα και κήποι, κοινωφελείς υπαίθριοι χώροι, πλατείες, ακάλυπτοι, περιβάλλοντες χώροι ιδρυμάτων, εκκλησίες, κοιμητήρια, ποτάμια, ρέματα και κανάλια, οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες, ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, εγκαταλειμμένες ανοιχτές περιοχές, μη χρησιμοποιούμενα οικόπεδα, εντάσσονται για αξιοποίηση και ανάδειξη στον προγραμματισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ.

Με τον τίτλο «Πράσινες και Γαλάζιες Υποδομές», που αφορούν χερσαίους χώρους πρασίνου και οικοσυστήματα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα χρηματοδοτήσει από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) πλατείες, γήπεδα, ελεύθερους αστικούς χώρους για την βελτίωση της δημόσιας υγείας και της περιβαλλοντικής ποιότητας, σε 17 πόλεις στα οικιστικά κέντρα δήμων της Θεσσαλίας, με πληθυσμό άνω των 2.900 κατοίκων, εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες θα υλοποιηθούν Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ).

Πρόκειται για τα λεγόμενα «πάρκα πόλης» και «πάρκα τσέπης», που αποτελούν γνωστή καλή πρακτική σε ολόκληρη την Ευρώπη, και αφορούν σε αναξιοποίητες εκτάσεις που απαντώνται εντός πόλεων, δημιουργώντας κενά στη συμπαγή μορφή ως αποτέλεσμα των ραγδαίων μετατοπίσεων πληθυσμού. Με το νέο πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση αυτές οι εκτάσεις είναι ώριμες για την ολική μετατροπή τους μέσα από περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που θα προκύψουν και θα εγκριθούν ώστε να αποτελέσουν εργαλείο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στους οικισμούς που θα υλοποιηθούν.

Οι δεκαεπτά (17) οικισμοί που εντάσσονται στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς αξιοποίηση των κονδυλίων του Ειδικού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι οι ακόλουθοι: 1) Ο Δήμος Βόλου, για τους οικισμούς Αγριάς και Ν. Αγχιάλου, 2) Ο Δήμος Τυρνάβου, για τους οικισμούς Τυρνάβου και Αμπελώνα, 3) Ο Δήμος Φαρσάλων, για τον οικισμό Φαρσάλων, 4) Ο Δήμος Μετεώρων, για τον οικισμό Καλαμπάκας, 5) Ο Δ. Λαρισαίων, για τους οικισμούς Γιάννουλης και Φαλάνης, 6) Ο Δήμος Αλμυρού, για τον οικισμό Αλμυρού, 7) Ο Δήμος Ελασσόνας, για τον οικισμό Ελασσόνας, 8) Ο Δήμος Σοφάδων, για τον οικισμό Σοφάδων, 9) Ο Δήμος Σκιάθου, για τον οικισμό Σκιάθου, 10) Ο Δήμος Παλαμά, για τον οικισμό Παλαμά, 11) Ο Δήμος Κιλελέρ, για τον οικισμό Νίκαιας, 12) Ο Δήμος Αγιάς, για τον οικισμό Αγιάς, 13) Ο Δήμος Σκοπέλου, για τον οικισμό Σκοπέλου, 14) Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, για τον οικισμό Βελεστίνου.

Οι πράσινες υποδομές αποτελούνται από δίκτυα φυσικών και ημι-φυσικών περιοχών, όπως πάρκα, άλση, πράσινους δρόμους και αστικούς κήπους και στόχος της Περιφέρειας είναι η παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών, όπως η μείωση θερμοκρασίας, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και η προστασία της βιοποικιλότητα.

Οι μπλε υποδομές αφορούν τα υδάτινα στοιχεία εντός του αστικού ιστού, όπως ποτάμια, λίμνες, υγρότοποι και παράκτιες ζώνες και ο σκοπός της χρηματοδότησης είναι η διαχείριση υδάτων, η μείωση κινδύνου πλημμυρών και η βελτίωση των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Δημ. Κουρέτας

«Τα οφέλη των πράσινων και μπλε υποδομών είναι πολλαπλά. Τα δίκτυα των πράσινων και μπλε χώρων βελτιώνουν την ποιότητα του περιβάλλοντος, την κατάσταση και τη συνδεσιμότητα των φυσικών περιοχών ενώ παράλληλα βελτιώνουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η ανάπτυξη πράσινης υποδομής μπορεί επίσης να υποστηρίξει την πράσινη οικονομία και να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης. Πρόκειται για ένα σχέδιο που απαιτεί προγραμματισμό, επιμονή και τεχνογνωσία. Η Θεσσαλία όμως σύντομα θα δει την εικόνα να αλλάζει γιατί τα περιβαλλοντικά αγαθά που θα δημιουργηθούν είναι δημόσια αγαθά. Οι επενδύσεις σε πράσινες και γαλάζιες υποδομές, αποτελούν φυσικές λύσεις για τις πόλεις για την προστασία της φύσης, της βιοποικιλότητας και τη συμβολή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση της ευπάθειας σε φυσικές καταστροφές. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα την κρισιμότερη περίοδο», τόνισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι προκειμένου να είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» οι ως άνω περιγραφόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να μην είναι μεμονωμένες αλλά να διαμορφώνουν ένα ενιαίο σύνολο, είτε μέσω της ομοιόμορφης παρέμβασης σε ένα σύνολο παρεμφερών υποδομών (π.χ. κάθετοι κήποι / πράσινα δώματα σε σχολικά ή άλλα δημόσια κτίρια) είτε μέσω της διασφάλισης της συνδεσιμότητας των επιμέρους πράσινων ή μπλε «κόμβων» (πάρκων, πλατειών, αθλητικών χώρων, λιμνών) μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων διαδρομών. Για τη διασφάλιση αυτού του ενιαίου χαρακτήρα, το κάθε έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει ομοιόμορφη παρέμβαση σε τρία τουλάχιστο σημεία – κόμβους ή να συνδέει δύο τουλάχιστον σημειακούς κόμβους με μία διαδρομή. Κατά μήκος παρεμβάσεις παραλίμνιες, παρόχθιες ή σε παραλιακό μέτωπο καθώς και διαδρομές που χαρακτηρίζονται από συστοιχίες δέντρων ή/και περιβάλλουσα βλάστηση, μονοπάτια εντός δημοτικών δασικών εκτάσεων ή άλλων φυσικών περιοχών επίσης πληρούν τον χαρακτηρισμό της πράσινης ή μπλε υποδομής.