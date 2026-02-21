Με την απειλή όπλου λήστεψε βενζινάδικα στον Βόλο

Συνελήφθη χθες στον Βόλο ένας 42χρονος για ληστείες σε βενζινάδικα της πόλης.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες (20-02-2026) το βράδυ στον Βόλο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.)και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, 42χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συρροή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, ο δράστης, επιβαίνοντας σε δίκυκλο μοτοποδήλατο και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, μετέβη:

·αρχικά, χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, σε πρατήριο υγρών καυσίμων του Βόλου και με την απειλή όπλου, τύπου περίστροφο, απέσπασε από τον υπάλληλο του πρατηρίου, το χρηματικό ποσό των -125- ευρώ &

·χθες το απόγευμα, σε άλλο πρατήριο υγρών καυσίμων της πόλης, όπου αφού απείλησε την υπάλληλο αυτού με όπλο-περίστροφο, απαίτησε να του παραδώσει τις εισπράξεις του καταστήματος, ενώ στη συνέχεια, αφαίρεσε με χρήση βίας, το τσαντάκι της με τις εισπράξεις, που περιείχε το χρηματικό ποσό των -1.080- ευρώ.

Μετά από επισταμένες αναζητήσεις, ο δράστης εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς χωρίς ωστόσο να σταματήσει σε σήματα στάσης για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθηθεί και εν τέλει να ακινητοποιηθεί το όχημά του.

Στην κατοχή του βρέθηκαν, επιμελώς κρυμμένο, το χρηματικό ποσό των -1.050- ευρώ, καθώς και σε τσέπη του το χρηματικό ποσό των -120- ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.

Επιπλέον, σε θαμνώδη περιοχή που υπέδειξε, είχε εναποθέσει -1- αεροβόλο περίστροφο (ρέπλικα), ρουχισμό και ζευγάρι γάντια που φορούσε, καθώς και τσαντάκι με τον κερματοδέκτη της υπαλλήλου, τα οποία κατασχέθηκαν.

Κατασχέθηκε, επίσης, -1- κυνηγετικό όπλο που κατείχε ο ανωτέρω.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.