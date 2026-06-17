Με ισχυρό αποτύπωμα η Θεσσαλία στην AGRO FOOD & DRINK EXPO PATRAS

Η δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας ξεχώρισε στην AGRO FOOD & DRINK EXPO PATRAS 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών και επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε μέσω της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας και του Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή στρατηγική της για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των θεσσαλικών επιχειρήσεων και την προβολή των ποιοτικών προϊόντων της περιοχής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, εκατοντάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γευτούν τα προϊόντα της Θεσσαλικής γης, εκφράζοντας την ικανοποίηση τους για τις υπέροχες γεύσεις τους. Παράλληλα, η συμμετοχή ανέδειξε την υψηλή ποιότητα και τη μοναδική ταυτότητα των προϊόντων της Θεσσαλίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του κλάδου.

Τη θεσσαλική συμμετοχή υποστήριξαν τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας Αναστασία Τσάτσα, Ιωάννα Γκίζα και Σωτηρία Ζαφειρίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάδειξη των ποιοτικών προϊόντων και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δικτύωσης των Θεσσαλικών επιχειρήσεων.

Σε δήλωσή του, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτριος Τσέτσιλας υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς της περιοχής, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε σημαντικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να διευρύνουν το δίκτυο συνεργασιών τους και να προβάλλουν τα προϊόντα τους σε νέες αγορές. Όπως τόνισε, η ισχυρή παρουσία των θεσσαλικών προϊόντων στην AGRO FOOD & DRINK EXPO PATRAS 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική, την ποιότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές του πρωτογενούς τομέα της Θεσσαλίας.