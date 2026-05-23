Μετάλλιο ανδραγαθίας σε Βολιώτη ανθυπαστυνόμο – Έσωσε τον διοικητή του σε επεισόδια

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, στον Βόλο, στην αίθουσα «Ανθυπαστυνόμου ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γεωργίου» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, απονεμήθηκε Μετάλλιο «Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας», μετά αντίστοιχου διπλώματος, στον Ανθυπαστυνόμο Μ Μιχάλη Σουντουλουμάκη.

Το «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας» απονεμήθηκε στον τιμώμενο αστυνομικό, μετά την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, για έξοχη πράξη ανδραγαθίας στην οποία προέβη. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2020 στον Βόλο, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης Υπηρεσίας μέτρων τάξης σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, επενέβη και προστάτευσε τον τότε Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση από ομάδα διαδηλωτών, τραυματιζόμενος σοβαρά και ο ίδιος.

Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα και με την παρουσία μελών της οικογένειάς του και συγγενικών του προσώπων, απονεμήθηκε στον Ανθυπαστυνόμο Σουντουλουμάκη Μιχαήλ το Μετάλλιο και το αντίστοιχο δίπλωμα από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας, Ταξίαρχο Γεώργιο Ντιζέ.

Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι Εισαγγελικών και Αυτοδιοικητικών Αρχών, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη συνδικαλιστικών ενώσεων και σωματείων αστυνομικών εν ενεργεία και εν αποστρατεία, καθώς και αντιπροσωπείες αστυνομικών. Δίχως άλλο, τέτοιες πράξεις υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία αποτελούν τιμή για το Σώμα, αντανακλώντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης και συναδελφικότητας που τους διακατέχει.