Μειωμένη η επισκεψιμότητα στην ηπειρωτική Μαγνησία -Τον φετινό Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι

Σε χαμηλότερες πτήσεις από πέρυσι κυμάνθηκαν οι πληρότητες τον φετινό Ιούλιο στην ηπειρωτική Μαγνησία, με τις ελπίδες πλέον των ξενοδόχων να στρέφονται προς τον Αύγουστο που παραδοσιακά συνδέεται και με την κορύφωση της τουριστικής σεζόν, αλλά εν μέρει και στον Σεπτέμβριο, που τα τελευταία χρόνια δείχνει μια δυναμική.

Η ακρίβεια που επηρεάζει τις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών, η περιρρέουσα αβεβαιότητα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις με δύο πολέμους σε εξέλιξη, καθώς και η άνοδος των τιμών στα καύσιμα, φαίνεται πως λειτουργούν επιδραστικά στην τάση των πολιτών να θέλουν, αλλά να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν, τουλάχιστον όσον αφορά τον αριθμό των ημερών, τις εκδρομές και τα ταξίδια που θα ήθελαν.

Και παρότι ο καιρός στο πρώτο δίμηνο του καλοκαιριού ήταν πολύ καλός για την εποχή, και χωρίς να ακυρωθεί λόγω βροχών κάποιο Σαββατοκύριακο, εντούτοις η κίνηση δεν ήταν η επιθυμητή από τους παράγοντες του τουρισμού. Έτσι το φετινό καλοκαίρι άρχισε με έναν δύσκολο Ιούνιο και συνεχίστηκε με έναν Ιούλιο που θα μπορούσε να είχε αποφέρει και περισσότερα.

Ο Αύγουστος κάθε χρόνο έχει υψηλές πληρότητες, αφού οι Έλληνες επιλέγουν κυρίως αυτό τον μήνα για τις διακοπές τους, συνεπώς η αναμενόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας, δεν θα θεωρηθεί και ως είδηση. Μάλιστα οι ξενοδόχοι επισημαίνουν πως ακόμη και τον Αύγουστο, φαίνεται να έχει μικρύνει η σεζόν και φέτος η κορύφωση θα είναι στο διάστημα των ενδιάμεσων δύο εβδομάδων του τρέχοντος μηνός.

Πάντως και ο Σεπτέμβριος είναι για τους ξενοδόχους ένας μήνας που υπολογίζεται, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ενθαρρυντικά σημάδια.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας κ. Γιώργος Ζαφείρης ανέφερε πως ο Ιούλιος δεν είχε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Σημειώθηκαν πληρότητες, αλλά θα μπορούσαν να είναι υψηλότερες. Σε σχέση με πέρυσι φαίνεται πως τα ποσοστά με τις πληρότητες ήταν λίγο χαμηλότερα. Έχουμε αναφερθεί στα αίτια που έχουν να κάνει και με την γενικότερη ακρίβεια, αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό Κόλπο. Βέβαια την ίδια στιγμή οι δαπάνες για τα ξενοδοχεία αυξάνονται, ενώ οι τιμές παραμένουν ίδιες».

Ερωτηθείς για την πορεία του Αυγούστου σημείωσε πως αναμένεται αύξηση της επισκεψιμότητας με το μοτίβο που κυριαρχεί στους Έλληνες να είναι η κράτηση της τελευταίας στιγμής. Επίσης προσδοκίες υπάρχουν και για τον Σεπτέμβριο.

Από την πλευρά του το μέλος του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Βασίλης Καραουλάνης ανέφερε για τον Ιούλιο πως κινήθηκε χαλαρά, σαν ήταν η εικόνα του πρώτου δεκαήμερου του Ιουλίου. Κυρίως για τα Σαββατοκύριακα υπήρχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις για μία διανυκτέρευση. Η προσωπική εκτίμηση είναι πως η μείωση από τον αντίστοιχο περυσινό Ιούλιο κυμαίνεται γύρω στο 15-20%.

Αναφορικά με τον Αύγουστο σημείωσε πως αναμένεται να οδηγηθούμε σε μια μικρή σεζόν με αυξημένες πληρότητες.

Παράλληλα υπογράμμισε τα αυξημένα έξοδα λειτουργίας των ξενοδοχείων φέτος σε σχέση με πέρυσι που καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο το έργο των ξενοδόχων.

Πηγή: e-thessalia.gr