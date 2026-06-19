“Μαϊμού” ενέσεις αδυνατίσματος κρύβουν σοβαρούς κινδύνους – Προσοχή από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των ενέσεων αδυνατίσματος έχει οδηγήσει στην εμφάνιση παράνομων και αμφιβόλου προέλευσης σκευασμάτων. Το φαινόμενο δεν αφήνει ανεπηρέαστη ούτε τη Λάρισα, όπου οι αρμόδιες αρχές και οι επαγγελματίες υγείας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις λεγόμενες «μαϊμού» ενέσεις αδυνατίσματος.

Σε σχετική ανάρτησή του Θάνου Κουτσούκη, προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, αναφέρονται τα εξής:

“Έχουν αναφερθεί στο σύλλογο μας περιπτώσεις ασθενών που αναφέρουν ότι προμηθεύτηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα για το αδυνάτισμα σε αρκετά χαμηλότερες τιμές.

Ενημερώνουμε τον κόσμο ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί νόμιμα διότι τα φάρμακα αυτά έχουν πολύ υψηλή τιμή χονδρικής (κοντά στη λιανική τιμή) και επομένως τα φθηνότερα σκευάσματα είναι «μαϊμού».

Ειδικά αν πηγαίνετε κάπου και σας κάνουν επί τόπου την ένεση χωρίς να έχετε παραλάβει εσείς το σκεύασμα σπίτι σας, τότε να είστε πολύ προσεκτικοί.

Το λιγότερο θα πρόκειται για αναποτελεσματικό σκεύασμα και το πιο επικίνδυνο να είναι κάποιο σκεύασμα επιβλαβές για την υγεία σας.

Για το λόγο αυτό εμπιστευόμαστε πάντα τον ιατρό μας όταν πρόκειται για υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα φάρμακα και το φαρμακοποιό μας για την προμήθεια τους.

Καλούμε τους πολίτες της περιοχής μας να καταγγείλουν επώνυμα τις περιπτώσεις αυτές που αποτελούν ακραία επικίνδυνα φαινόμενα για τη δημόσια υγεία.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας θα βρίσκεται σε ετοιμότητα, τόσο για τέτοια περιστατικά, όσο και για κάθε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.”

Tάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr