Μαθητές ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα “Ποδηλατώντας ΑΣΦΑΛΩΣ με το ΕΣΠΑ”

Στο 26ο Δημοτικό σχολείο Λάρισας παραβρέθηκε η χωρική Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας κ. Μαρία Γαλλιού, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης «Ποδηλατώντας ΑΣΦΑΛΩΣ με το ΕΣΠΑ».

Στο σχολείο την υποδέχθηκαν ο Κωνσταντίνος Τσιτώτας, Διευθυντής του Σχολείου και η Ευαγγέλου Εύη, υπεύθυνη για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το ποδήλατο, την ασφαλή οδήγηση, του κανόνες του Κ.Ο.Κ., αλλά και τις παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ ανά πόλη. Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε περίπου 5.000 μαθητές και 110 σχολεία της Θεσσαλίας.

Οι μαθητές της Ε΄τάξης παρακολούθησαν την εκπαιδευτική παρουσίαση, κατανόησαν τις έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης, ενημερώθηκαν για τα έργα και τις παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ στην περιοχή, ενώ στο προαύλιο, ανά τμήμα, εξασκήθηκαν με τα ποδήλατα τους.

Μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιγχνιώδεις δραστηριότητες έδειξαν πως μπορούν σε πραγματικές συνθήκες σε κάποιο δρόμο να προειδοποιούν τους οδηγούς για τις προθέσεις τους. Τέλος, ο κάθε μαθητής παρέλαβε ένα εκπαιδευτικό φυλλάδιο, ως χρηστικό οδηγό για κάθε ποδηλάτη με χρήσιμες συμβουλές ποδηλατικής παιδείας.