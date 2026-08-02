«Μαγική» μουσική συνάντηση στον Ελληνόπυργο Μουζακίου με τις Αναστασία Μουτσάτσου και Φωτεινή Βελεσιώτου



Μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και συναισθηματικά φορτισμένες βραδιές του φετινού καλοκαιριού έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στον ιστορικό Ελληνόπυργο του Δήμου Μουζακίου. Η κεντρική πλατεία του χωριού μετατράπηκε σε μια υπαίθρια μουσική σκηνή, φιλοξενώντας δύο από τις πιο αγαπημένες και καταξιωμένες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, την Αναστασία Μουτσάτσου και τη «δική μας» Φωτεινή Βελεσιώτου.

Από νωρίς το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε στην πλατεία του οικισμού, με το κοινό—κατοίκους της περιοχής αλλά και πλήθος επισκεπτών—να κατακλύζει κάθε γωνιά για να παρακολουθήσει από κοντά τη σπουδαία αυτή καλλιτεχνική συνύπαρξη, να τραγουδά και να χορεύει.

Οι δύο ερμηνεύτριες, με την πολυετή εμπειρία και τη γνωστή χημεία που τις διακρίνει, παρέδωσαν ένα πρόγραμμα υψηλής αισθητικής:

Η ξεχωριστή αυτή συναυλία εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2026.