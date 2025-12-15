Μαγικές στιγμές στο Fashion City Outlet!Το κέντρο γέμισε γεύση και χριστουγεννιάτικη μαγεία με δύο πεντανόστιμα events!

Το Fashion City Outlet, το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας», φόρεσε τα γιορτινά του και υποδέχτηκε εκατοντάδες παιδιά και οικογένειες σε ένα τριήμερο γεμάτο δημιουργία και γλυκές μυρωδιές. Easy Bake Live Cooking και ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο εργαστήριο από το Σ.Α.Ε.Κ. «ΟΜΗΡΟΣ» μετέτρεψαν το εμπορικό κέντρο στο πιο χαρούμενο spot των φετινών γιορτών.

Το Easy Bake Live Cooking (12 και 13 Δεκεμβρίου) χάρισε στους μικρούς επισκέπτες μια ζεστή, λαχταριστή εμπειρία. Ο σεφ του Easy Bake Θάνος Σπανός από τους Μύλους Αγ. Γεωργίου ετοίμασε live pancakes, τα παιδιά δοκίμασαν γλυκές δημιουργίες Easy Bake και πήραν μαζί τους ιδέες, σουπλά και συνταγές για να συνεχίσουν την κουζίνα… στο σπίτι.

Το γιορτινό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου με το χριστουγεννιάτικο εργαστήριο του Σ.Α.Ε.Κ. «ΟΜΗΡΟΣ». Τα Τμήματα Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής έφτιαξαν μαζί με τα παιδιά μπισκότα και εντυπωσιακά μπισκοτόσπιτα, ενώ το Τμήμα Παιδαγωγικών χάρισε χρώμα και χαμόγελα μέσα από το δημιουργικό face painting. Γλυκίσματα και κεράσματα συμπλήρωσαν την εμπειρία, προσφέροντας μια Κυριακή γεμάτη γιορτινή γλυκύτητα.

Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές προσφορές, το Fashion City Outlet προσφέρει ένα πλήρες γιορτινό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Με εκπλήξεις, δωρεάν δράσεις και πολλή χριστουγεννιάτικη διάθεση αποτελεί το πιο ζεστό και χαρούμενο σημείο των φετινών Χριστουγέννων.

Επόμενος σταθμός: ακόμη περισσότερη μαγεία στο Fashion City Outlet!

