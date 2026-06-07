Μαγευτική πρόταση γάμου με ιστιοπλοϊκό στον Βόλο – Γονάτισε στην προβλήτα και της χάρισε το δαχτυλίδι (φώτο)

Στο γραφικό λιμανάκι των Αλυκών Βόλου, στον δρόμο προς τον Άγιο Στέφανο, όπου ο Γιάννης Κισκίνης, ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας στη Μακρινίτσα, επέλεξε να κάνει την πιο σημαντική ερώτηση της ζωής του στην αγαπημένη του Χριστίνα Κατσίκα.

Με φόντο τον Παγασητικό Κόλπο και το ηλιοβασίλεμα να χρωματίζει τον ουρανό, το ζευγάρι έφτασε στο λιμανάκι με ιστιοπλοϊκό σκάφος που είχε αναχωρήσει από την παραλία του Βόλου. Η βόλτα στη θάλασσα έμοιαζε με μια συνηθισμένη ρομαντική απόδραση, ωστόσο ο Γιάννης είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια μια έκπληξη που θα έμενε αξέχαστη.

Λίγο μετά τον κατάπλου του σκάφους, μπροστά σε συγγενείς, φίλους και εκλεκτούς προσκεκλημένους που γνώριζαν το μυστικό, γονάτισε μπροστά στη Χριστίνα και της ζήτησε να τον παντρευτεί. Η συγκίνηση ήταν έκδηλη, με την ίδια να απαντά καταφατικά μέσα σε θερμά χειροκροτήματα και ευχές.

Ιδιαίτερη παρουσία στην ξεχωριστή αυτή στιγμή του αποτέλεσε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Βόλου, Μένη Λαζάρου, η οποία ήταν προσκεκλιμένη έπαιξε και τον καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία και υλοποίηση του μαγικού σκηνικού της πρότασης γάμου και παρακολούθησε από κοντά μια ακόμη ιστορία αγάπης που επέλεξε τον Βόλο ως φόντο για μια αξέχαστη στιγμή ζωής.

Η συγκεκριμένη πρόταση γάμου έρχεται να επιβεβαιώσει μια τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Ο Βόλος και το Πήλιο εξελίσσονται σταθερά σε δημοφιλείς προορισμούς για γαμήλια ταξίδια, τελετές, φωτογραφίσεις και ρομαντικές προτάσεις γάμου, προσελκύοντας ζευγάρια από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το αξιοσημείωτο είναι ότι πλέον αυτή η τάση υιοθετείται δυναμικά και από τους ίδιους τους Βολιώτες, οι οποίοι επιλέγουν τον τόπο τους για να ζήσουν τις πιο σημαντικές προσωπικές τους στιγμές.

Παράγοντες της τουριστικής αγοράς αποδίδουν αυτή την εξέλιξη στον μακροχρόνιο σχεδιασμό και τη στρατηγική εξωστρέφειας που έχει αναπτυχθεί από την Αντιδημαρχία Τουρισμού Βόλου, με πρωταγωνιστικό ρόλο της Αντιδημάρχου Μένης Λαζάρου. Μέσα από στοχευμένες δράσεις προβολής, συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις και την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, ο Βόλος και το Πήλιο έχουν καταφέρει να τοποθετηθούν στον χάρτη των ρομαντικών προορισμών της χώρας.

Το βράδυ ολοκληρώθηκε με γιορτινή ατμόσφαιρα, χαμόγελα και πολλές ευχές για το ευτυχισμένο ζευγάρι, ενώ όσοι βρέθηκαν στο λιμανάκι των Αλυκών έγιναν μάρτυρες μιας εικόνας που αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη σύνδεση του Βόλου με τον έρωτα, τη φιλοξενία και τις μοναδικές εμπειρίες

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