Μήνυμα Κουρέτα κατά της διαφθοράς στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Σκοπέλου

Με μήνυμα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα κατά της διαφθοράς, η οποία επιβάλλει στην κοινωνία την έλλειψη ισονομίας και ισοπολιτείας, και αναδεικνύει εκείνους που παρασιτούν εξασφαλίζοντας την επιβίωσή τους εις βάρος των υπολοίπων, χαρακτηρίστηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα στη Σκόπελο, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της δυνατότητας έκφρασης της λαϊκής βούλησης στο δημοκρατικό όργανο, που προωθεί η Περιφερειακή Αρχή.

Ο κ. Κουρέτας δήλωσε χαρακτηριστικά πως «πρέπει να παλέψουμε όλοι ως οργανωμένη κοινωνία και να στείλουμε εκείνους που πιστεύουν πως μπορούν να απομυζούν το κοινωνικό σύνολο στην φυλακή που είναι η θέση τους».

Aναλυτικά η δήλωσή του:

«Oι άνθρωποι γενικά προσπαθούν να επιβιώσουν βρίσκοντας το μέλλον τους. Κάποιοι άνθρωποι, αυτό το ζούμε το τελευταίο διάστημα με όλα αυτά τα σκάνδαλα που βγαίνουν, προσπαθούν να αποδείξουν ότι το μέλλον τους είναι εξασφαλισμένο, σε σχέση με το μέλλον κάποιων άλλων ανθρώπων το οποίο δεν είναι εξασφαλισμένο κι αυτή τη διάσταση οφείλει η πολιτεία όσους ανθρώπους φροντίζουν να επιβάλλουν ότι το μέλλον τους είναι εξασφαλισμένο, να τους στείλει εκεί που πρέπει, δηλαδή στη φυλακή, γιατί είναι ό,τι πιο χυδαίο υπάρχει στην πολιτική.

Κάποιοι να ξεχωρίζουν ότι το μέλλον τους είναι εξασφαλισμένο κάποιων πολιτών και κάποιοι δεν είναι εξασφαλισμένο, δηλαδή υπάρχουν δύο ταχυτήτων πολίτες. Αυτά ως ένα σχόλιο πολιτικό και πρέπει όλοι να παλέψουμε ώστε η οργανωμένη πολιτεία σε οποιοδήποτε επίπεδο είναι τους ανθρώπους, οι οποίοι φροντίζουν να περνάνε την άποψη ότι το μέλλον κάποιων είναι εξασφαλισμένο, επειδή έχουν μπάρμπα και κάποιων άλλων δεν είναι, που δεν έχουν μπάρμπα να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη. Δεν αρκεί να δώσουν τα χρήματα πίσω, πρέπει να οδηγούνται και να μπουν φυλακή»